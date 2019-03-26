  • Окунись в войну: Trip Advisor предлагает отправиться в тур по Донбассу
    Фото: Heinrich-Böll-Stiftung (Kyryl Savin) / Flickr.com
  • Окунись в войну: Trip Advisor предлагает отправиться в тур по Донбассу
    Фото: Wikimedia Commons
Путешествия

Окунись в войну: Trip Advisor предлагает отправиться в тур по Донбассу

Trip Advisor, один из главных туристических сервисов мира, разработал новый тур, который призывает путешественников «стать частью новой европейской истории».
National Geographic Россия
26 марта 2019 в 06:28
Туристам предлагается совершить однодневный тур по Донбассу и почувствовать на себе, что такое война (war experience).

Организаторы тура обещают:

• прогулки по Славянску и Краматорску, где проходила зона боевых действий;

• осмотр разрушенных жилых домов, больниц и школ;

• посещение действующих бомбоубежищ;

• проход через украинские блокпосты;

• общение с местными жителями, которые «видели, как падают бомбы»;

• фотосессии в шлемах и бронежилетах;

• шопинг на ремесленном рынке, где можно купить сделанные из керамики «Калашников» и ручные гранаты.

Стоимость тура на Trip Advisor начинается от 25623 рублей на человека.

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года. В столкновениях принимают участие войска Украины с одной стороны и вооруженные сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – с другой. По версии украинских властей, а также ЕС, НАТО и ОБСЕ, Россия обеспечивает повстанцам регулярную поддержку. Российская сторона отвергает эти обвинения.   

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