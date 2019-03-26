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Окунись в войну: Trip Advisor предлагает отправиться в тур по Донбассу
Trip Advisor, один из главных туристических сервисов мира, разработал новый тур, который призывает путешественников «стать частью новой европейской истории».
National Geographic Россия
26 марта 2019 в 06:28
Туристам предлагается совершить однодневный тур по Донбассу и почувствовать на себе, что такое война (war experience).
Организаторы тура обещают:
• прогулки по Славянску и Краматорску, где проходила зона боевых действий;
• осмотр разрушенных жилых домов, больниц и школ;
• посещение действующих бомбоубежищ;
• проход через украинские блокпосты;
• общение с местными жителями, которые «видели, как падают бомбы»;
• фотосессии в шлемах и бронежилетах;
• шопинг на ремесленном рынке, где можно купить сделанные из керамики «Калашников» и ручные гранаты.
Стоимость тура на Trip Advisor начинается от 25623 рублей на человека.Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года. В столкновениях принимают участие войска Украины с одной стороны и вооруженные сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик – с другой. По версии украинских властей, а также ЕС, НАТО и ОБСЕ, Россия обеспечивает повстанцам регулярную поддержку. Российская сторона отвергает эти обвинения.