Путешествия

Отменены 95 рейсов Alitalia. В том числе московские

Всего из-за забастовки авиаперевозчиков не состоятся 95 рейсов.
Интерфакс
25 марта 2019 в 12:10
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  • Отменены 95 рейсов Alitalia. В том числе московские
    Фото: ERIC SALARD/Flickr.com
Как сообщает La Repubblica, сотрудники Alitalia проводят суточную забастовку. Причина – несогласие с действиями руководства компании, в пятницу объявившего об увольнении 120 человек.

Как следствие, в понедельник, 25 марта, отменены 95 рейсов авиакомпании в период с 10:00 (12:00 мск) до 14:00 (16:00 мск). Среди отмененных рейсов – Рим – Москва – Рим (AZ549 и AZ548 соответственно), рейсы в Афины, Брюссель, Лондон, Париж, Тель-Авив и другие.

Около 100 рейсов авиакомпании Alitalia, в том числе из Рима в Москву и обратно, отменены из-за забастовки авиаперевозчиков в Италии, сообщает газета La Repubblica.

По данным информационного агентства ANSA, авиакомпания рекомендует пассажирам перебронировать время вылета. "Мы гарантируем, что все пассажиры вылетят в этот же день, но в другое время. Если они отказываются, стоимость билета будет возвращена", — говорится в сообщении.

Alitalia – крупнейший перевозчик на Апеннинах (пятый в Европе).

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