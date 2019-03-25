Отменены 95 рейсов Alitalia. В том числе московские
Как следствие, в понедельник, 25 марта, отменены 95 рейсов авиакомпании в период с 10:00 (12:00 мск) до 14:00 (16:00 мск). Среди отмененных рейсов – Рим – Москва – Рим (AZ549 и AZ548 соответственно), рейсы в Афины, Брюссель, Лондон, Париж, Тель-Авив и другие.
Около 100 рейсов авиакомпании Alitalia, в том числе из Рима в Москву и обратно, отменены из-за забастовки авиаперевозчиков в Италии, сообщает газета La Repubblica.
По данным информационного агентства ANSA, авиакомпания рекомендует пассажирам перебронировать время вылета. "Мы гарантируем, что все пассажиры вылетят в этот же день, но в другое время. Если они отказываются, стоимость билета будет возвращена", — говорится в сообщении.
Alitalia – крупнейший перевозчик на Апеннинах (пятый в Европе).