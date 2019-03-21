Путешествия

Nordwind уменьшит норму провоза багажа в эконом-классе

Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года
Интерфакс
21 марта 2019 в 18:20
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  • Nordwind уменьшит норму провоза багажа в эконом-классе
    Фото: Pxhere
Согласно новым нормам, на регулярных и чартерных рейсах можно будет бесплатно провозить не 20, а 15 кг багажа, сообщается на сайте авиакомпании. Исключения составят регулярные рейсы между Россией и Азербайджаном, Арменией и Узбекистаном – на них норма останется прежней.

Изменения не коснутся пассажиров регулярных рейсов, путешествующих комфорт-классом. Для пассажиров бизнес-класса чартерных рейсов, а также регулярных по тарифу «Экскурсионный» норма провоза багажа составляет 30 кг, для тарифов «Промо» и «Оптимум» на регулярных рейсах — 20 кг. При этом пассажиры эконом-класса на регулярных рейсах, купившие билеты по тарифу «Промо», могут бесплатно провести только ручную кладь.

Норма ручной клади в Nordwind составляет 5 кг и 55x40x20 см в сумме трех измерений.

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