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Nordwind уменьшит норму провоза багажа в эконом-классе
Изменения вступят в силу 1 мая 2019 года
на сайте авиакомпании. Исключения составят регулярные рейсы между Россией и Азербайджаном, Арменией и Узбекистаном – на них норма останется прежней.
Изменения не коснутся пассажиров регулярных рейсов, путешествующих комфорт-классом. Для пассажиров бизнес-класса чартерных рейсов, а также регулярных по тарифу «Экскурсионный» норма провоза багажа составляет 30 кг, для тарифов «Промо» и «Оптимум» на регулярных рейсах — 20 кг. При этом пассажиры эконом-класса на регулярных рейсах, купившие билеты по тарифу «Промо», могут бесплатно провести только ручную кладь.
Норма ручной клади в Nordwind составляет 5 кг и 55x40x20 см в сумме трех измерений.