На чем экономят российские путешественники
В первую очередь россияне экономят на авиабилетах. Половина опрошенных покупают самые дешевые билеты, выбирая авиакомпании-лоукостеры, безбагажные тарифы и рейсы с пересадками. Многие подписываются в соцсетях и мессенджерах на группы и каналы о тревел-акциях и распродажах.
Вторая статья расходов, на которой экономят российские туристы – это мобильная связи и интернет. 15% опрошенных вообще готовы от них отказаться ради экономии. По словам одного из респондентов, дешевле «воспользоваться приложением Wi-Fi Space, которое находит в офлайн-режиме ближайшие точки с беспроводным интернетом и подсказывает пароли». И, разумеется, многие расcчитывают на бесплатный Wi-fi в отелях и общественных зонах.
Замыкают топ-3 экскурсии. 12% российских туристов либо ищут бесплатные экскурсии, либо пользуются кауч-серфингом, назначая встречи с незнакомцами для исследования новых мест, либо заранее качают аудиогиды. Еще один совет: перед поездкой выяснить, когда музеи города, в который вы едете, устраивают бесплатные дни/часы.
За пределами первой тройки тоже много интересного. 11% не покупают в поездке более-менее ничего (кроме еды. 5% опрошенных экономят и на еде, покупая салаты/сендвичи в супермаркетах и набирают питьевую воду в специальных фонтанчиках (правда, есть они далеко не везде). Одна из опрошенных поделилась прекрасной историей: «У нас была долгая пересадка во Франции, и мы взяли с собой в аэропорт небольшой чайник. Залили воду из питьевых фонтанов, а сотрудники аэропорта помогли найти розетку. Так мы отлично провели время за чаем».
Один турист рассказал, что «покупает проездной на общественный транспорт на сутки и, если он ему не нужен до конца дня, то перепродаёт другим туристам». Другой мужчина тоже не промах: «В Испании я покупал самокат за 10 евро, катался до отлёта, а потом продал в другой магазин за 15».
Эксперты Aviasales добавляют к перечисленным лайфхакам ещё и путешествия в начале и конце туристического сезона. Таким образом можно сэкономить до 50% на перелёте, а также на проживании и экскурсиях, и, конечно, избежать толп на пляжах.