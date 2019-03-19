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«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы, чтобы снизить цены на билеты
Со 2 апреля 2019 года на ряде рейсов группы «Аэрофлот» будут введены безбагажные тарифы.
National Geographic Россия
19 марта 2019 в 12:16
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Нововведение появилось «по многочисленным просьбам пассажиров», говорится в сообщении авиакомпании. Ранее пассажиры, путешествующие налегке, были вынуждены оплачивать перевозку отсутствующего регистрируемого багажа, то есть по сути не оказываемую им услугу. Перевозчик утверждает, что введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты эконом-класса; в частности, на некоторые рейсы (какие именно – не уточняется) снижение минимального тарифа составит до 30%.
На рейсах авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») безбагажные тарифы вводятся на среднемагистральных направлениях (от 2,5 до 6 тысяч километров – Nat-geo.ru). На собственных рейсах «Аэрофлота» безбагажные тарифы вводятся для перевозок в немецкие и итальянские города.
Германия: Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт.
Италия: Болонья, Венеция, Верона, Милан, Неаполь, Рим.
При этом на всех рейсах авиакомпании «Россия» и «Аэрофлота» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.