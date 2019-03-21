742
0
Снежное приключение: тест-драйв Haval H9
Как поведет себя железный конь с востока на просторах нашей страны? Мы решили это выяснить лично — и отправились в провинцию на китайском внедорожнике Haval H9.
Партнерский материал
21 марта 2019 в 13:47
438
Куда едем?
Для поездки выбирали места поживописней. В итоге маршрут получился 2300 км длиной: Москва-Пенза-Кузнецк-Жигулевск-Ширяево-Кузнецк-Москва.
На чем едем?
Haval H9, кузов «универсал». Бензиновый турбомотор, 2.0 л. (245 л.с.), восьмиступенчатая коробка-автомат ZF, полный привод. Дорожный просвет 206 мм. Объем багажника: 1457 л. Емкость топливного бака: 80 литров. Биксеноновые адаптивные фары и противотуманные фары. Датчик дождя и датчик света. Трехзонный климат-контроль. Система динамической стабилизации, система предупреждения столкновений. Цветной семидюймовый дисплей: отображаются спидометр, данные маршрутного компьютера и другая информация.
...Мы стоим на заправке где-то неподалеку от Кузнецка, рядом гудит трасса М5, проносятся мимо огромные большегрузы дальнобойщиков. По обе стороны дороги тянутся бесконечные
белоснежные поля. В окно нашего внедорожника стучится мужчина в кепке, свой японский седан он оставил на обочине:
– Ребят, можно спросить? Нажимаю клавишу, стекло водительской двери плавно скользит вниз.
– Ну и как вам машина? Можно, я посмотрю?
Мужчина радостно заглядывает в салон, щупает обшивку двери, рассматривает приборную панель.
– Как едет? Хочу себе такой.
– Спасибо, пока все прекрасно, дорогу держит замечательно!
Прощаемся, едем дальше. Позади – около 800 километров, мы покинули Рязанщину, за час проскочили Мордовию (вызвало улыбку придорожное кафе «Морддональдс») и въехали в Пензенскую область, где заночевали в гостинице неподалеку от трассы (наш Haval H9 приютился в ряду дальнобойных фур). Утром выходим затемно. Залезая в салон, понимаем, насколько удобна вроде бы такая незначительная опция: подсветка зоны выхода и порогов. Очень не лишним (на улице –12 °С) оказывается подогрев руля и сидений – включаем сразу!
На трассе, во время долгих перегонов, в Haval H9 ощущаешь себя комфортно – удобные кресла (спустя десять часов дороги бодрость никуда не девается). Салон огромный: даже после погрузки кучи вещей, остается много места. Что касается ходовых качеств, бензинового двигателя в 245 л.с. (в паре с восьмиступенчатой коробкой передач) с лихвой хватает, чтобы уверенно и спокойно совершать обгоны.
Уже к концу дня мы без задержек попадаем в Самарскую луку, забираемся на дорогу, ведущую по Жигулевским горам. Из историй, которые здесь случались, можно написать сотни сценариев для остросюжетных фильмов про дерзкие ограбления, путников, лиходеев и сокровища в тайниках.
Шуршат по снегу шины, мы взбираемся выше и выше, а вокруг нас – живая история России. Слева за окном, далеко внизу тянется русло Волги, по бокам оно очерчено рядами берез. Эту огромную водную транспортную артерию люди с давних пор использовали вместо шоссе: по реке – иногда создавая пробки! – ползли плоты сплавщиков, торговые суда, полные еды, строительных материалов, тканей и украшений – да чего угодно.
По пути мы по достоинству оцениваем режимы работы двигателя: например, на длинном серпантине помогает Sport (машина, действительно, становится ощутимо бодрее), а когда, случайно заехав в тупик, выбираемся из снежной каши – выручает функция «Снег» (есть еще «Авто», «Грязь» и «Песок», но они нам пока не пригодились).
Чуть позже останавливаемся на вершине горы, чтобы сделать несколько снимков. Двигатель ровно урчит, не мешая нам наслаждаться красотами (шумоизоляция в Haval H9 – на хорошем уровне). Открыли окна, слушаем, как падает снег. Сотни лет назад (наверняка прямо вот с этой самой точки!) за проплывающими внизу судами жадно следили разбойники, которые съезжались в Самарскую луку со всей страны. Лучшего ландшафта для грабежа не придумаешь: дикие места, которые они знали как свои пять пальцев, добыча, сама плывущая в руки, и горы, где можно прятаться в пещерах и хранить добытое.
Едем еще выше. Встроенный в Haval альтиметр показывает почти 300 метров над уровнем моря. Да, в машине есть измеритель высоты, а еще барометр – и это очень удобно, если вы планируете отправляться на своем Haval в далекие и интересные путешествия по горным дорогам.
Спустившись вниз, едем вдоль реки. Деревенские домики; дым, словно вата, поднимается в небо из труб. Так и не скажешь с виду, что маленькое и уютное село Ширяево – звезда мирового масштаба. Сюда, например, приезжал Владимир Путин, а еще немецкая группа Rammstein в полном составе. Местные виды, берега и широкая водная гладь – классические картины, по которым нашу страну знают в других странах. Одним из тех, кто прославил Ширяево, был юный художник Илья Репин, который в 1870 году прибыл в Ширяево – и написал здесь наброски к картинам, которые позже стали всемирно известны: «Бурлаки на Волге», «Шторм на Волге»...
Стемнело – и это тест для биксеноновых адаптивных фар нашего Haval: сельская дорога не освещена, но яркий и четкий пучок света, поворачивающий вместе с автомобилем, позволяет прекрасно ориентироваться среди темноты. Чуть позже наступает время для другого теста – на проходимость: вечернюю дорогу замело, снег падает большими хлопьями, сугробы наступают на проезжую часть. Волнуемся – а зря! Внедорожник уверенно буравит белую кашу, подбираясь к месту ночевки.
Дорожный просвет у Haval – 206 миллиметров, поэтому автомобиль спокойно перескакивает через череду сугробов: здесь, в уютном деревенском доме, нас ждут. На крыльце – приветливая хозяйка Наталья, на столе – вкусный ужин, на диване – кошка, идиллия!
Утром пора возвращаться в Москву, а снегопад не утихает. Трасса М5 заметена, видимость сократилась до минимальной. Идеально настроенный датчик осадков помогает сосредоточиться на дороге: щетки стеклоочистителя без помощи водителя чистят лобовое и заднее стекло, ориентируясь на количество снега. Что же касается самой трассы, тут Haval H9 показывает себя во всей красе: автомобиль прорывается сквозь стихию, демонстрируя отличное сцепление с дорогой на очень непростой поверхности (снег, вперемешку с ледовыми участками).
Машина хорошо слушается руля – можно маневрировать даже в такую метель. Подвеска проглатывает ямы, так что Где-то у столицы, после долгой дороги по трассам и сугробам, становится ясно: этот рамный внедорожник – по духу вполне себе наш, родной. Выехав на Haval H9 на российские просторы, можно быть уверенным: с комфортом доедешь куда надо.
Для поездки выбирали места поживописней. В итоге маршрут получился 2300 км длиной: Москва-Пенза-Кузнецк-Жигулевск-Ширяево-Кузнецк-Москва.
На чем едем?
Haval H9, кузов «универсал». Бензиновый турбомотор, 2.0 л. (245 л.с.), восьмиступенчатая коробка-автомат ZF, полный привод. Дорожный просвет 206 мм. Объем багажника: 1457 л. Емкость топливного бака: 80 литров. Биксеноновые адаптивные фары и противотуманные фары. Датчик дождя и датчик света. Трехзонный климат-контроль. Система динамической стабилизации, система предупреждения столкновений. Цветной семидюймовый дисплей: отображаются спидометр, данные маршрутного компьютера и другая информация.
...Мы стоим на заправке где-то неподалеку от Кузнецка, рядом гудит трасса М5, проносятся мимо огромные большегрузы дальнобойщиков. По обе стороны дороги тянутся бесконечные
белоснежные поля. В окно нашего внедорожника стучится мужчина в кепке, свой японский седан он оставил на обочине:
– Ребят, можно спросить? Нажимаю клавишу, стекло водительской двери плавно скользит вниз.
– Ну и как вам машина? Можно, я посмотрю?
Мужчина радостно заглядывает в салон, щупает обшивку двери, рассматривает приборную панель.
– Как едет? Хочу себе такой.
– Спасибо, пока все прекрасно, дорогу держит замечательно!
Прощаемся, едем дальше. Позади – около 800 километров, мы покинули Рязанщину, за час проскочили Мордовию (вызвало улыбку придорожное кафе «Морддональдс») и въехали в Пензенскую область, где заночевали в гостинице неподалеку от трассы (наш Haval H9 приютился в ряду дальнобойных фур). Утром выходим затемно. Залезая в салон, понимаем, насколько удобна вроде бы такая незначительная опция: подсветка зоны выхода и порогов. Очень не лишним (на улице –12 °С) оказывается подогрев руля и сидений – включаем сразу!
На трассе, во время долгих перегонов, в Haval H9 ощущаешь себя комфортно – удобные кресла (спустя десять часов дороги бодрость никуда не девается). Салон огромный: даже после погрузки кучи вещей, остается много места. Что касается ходовых качеств, бензинового двигателя в 245 л.с. (в паре с восьмиступенчатой коробкой передач) с лихвой хватает, чтобы уверенно и спокойно совершать обгоны.
Уже к концу дня мы без задержек попадаем в Самарскую луку, забираемся на дорогу, ведущую по Жигулевским горам. Из историй, которые здесь случались, можно написать сотни сценариев для остросюжетных фильмов про дерзкие ограбления, путников, лиходеев и сокровища в тайниках.
Шуршат по снегу шины, мы взбираемся выше и выше, а вокруг нас – живая история России. Слева за окном, далеко внизу тянется русло Волги, по бокам оно очерчено рядами берез. Эту огромную водную транспортную артерию люди с давних пор использовали вместо шоссе: по реке – иногда создавая пробки! – ползли плоты сплавщиков, торговые суда, полные еды, строительных материалов, тканей и украшений – да чего угодно.
По пути мы по достоинству оцениваем режимы работы двигателя: например, на длинном серпантине помогает Sport (машина, действительно, становится ощутимо бодрее), а когда, случайно заехав в тупик, выбираемся из снежной каши – выручает функция «Снег» (есть еще «Авто», «Грязь» и «Песок», но они нам пока не пригодились).
Чуть позже останавливаемся на вершине горы, чтобы сделать несколько снимков. Двигатель ровно урчит, не мешая нам наслаждаться красотами (шумоизоляция в Haval H9 – на хорошем уровне). Открыли окна, слушаем, как падает снег. Сотни лет назад (наверняка прямо вот с этой самой точки!) за проплывающими внизу судами жадно следили разбойники, которые съезжались в Самарскую луку со всей страны. Лучшего ландшафта для грабежа не придумаешь: дикие места, которые они знали как свои пять пальцев, добыча, сама плывущая в руки, и горы, где можно прятаться в пещерах и хранить добытое.
Едем еще выше. Встроенный в Haval альтиметр показывает почти 300 метров над уровнем моря. Да, в машине есть измеритель высоты, а еще барометр – и это очень удобно, если вы планируете отправляться на своем Haval в далекие и интересные путешествия по горным дорогам.
Спустившись вниз, едем вдоль реки. Деревенские домики; дым, словно вата, поднимается в небо из труб. Так и не скажешь с виду, что маленькое и уютное село Ширяево – звезда мирового масштаба. Сюда, например, приезжал Владимир Путин, а еще немецкая группа Rammstein в полном составе. Местные виды, берега и широкая водная гладь – классические картины, по которым нашу страну знают в других странах. Одним из тех, кто прославил Ширяево, был юный художник Илья Репин, который в 1870 году прибыл в Ширяево – и написал здесь наброски к картинам, которые позже стали всемирно известны: «Бурлаки на Волге», «Шторм на Волге»...
Стемнело – и это тест для биксеноновых адаптивных фар нашего Haval: сельская дорога не освещена, но яркий и четкий пучок света, поворачивающий вместе с автомобилем, позволяет прекрасно ориентироваться среди темноты. Чуть позже наступает время для другого теста – на проходимость: вечернюю дорогу замело, снег падает большими хлопьями, сугробы наступают на проезжую часть. Волнуемся – а зря! Внедорожник уверенно буравит белую кашу, подбираясь к месту ночевки.
Дорожный просвет у Haval – 206 миллиметров, поэтому автомобиль спокойно перескакивает через череду сугробов: здесь, в уютном деревенском доме, нас ждут. На крыльце – приветливая хозяйка Наталья, на столе – вкусный ужин, на диване – кошка, идиллия!
Утром пора возвращаться в Москву, а снегопад не утихает. Трасса М5 заметена, видимость сократилась до минимальной. Идеально настроенный датчик осадков помогает сосредоточиться на дороге: щетки стеклоочистителя без помощи водителя чистят лобовое и заднее стекло, ориентируясь на количество снега. Что же касается самой трассы, тут Haval H9 показывает себя во всей красе: автомобиль прорывается сквозь стихию, демонстрируя отличное сцепление с дорогой на очень непростой поверхности (снег, вперемешку с ледовыми участками).
Машина хорошо слушается руля – можно маневрировать даже в такую метель. Подвеска проглатывает ямы, так что Где-то у столицы, после долгой дороги по трассам и сугробам, становится ясно: этот рамный внедорожник – по духу вполне себе наш, родной. Выехав на Haval H9 на российские просторы, можно быть уверенным: с комфортом доедешь куда надо.
Узнать подробнее о Haval H9 на официальном сайте