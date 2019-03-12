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  • Весна в Ливиньо: скидки и подарки на итальянском горнолыжном курорте
    Фото: Офис по туризму Ливиньо
  • Весна в Ливиньо: скидки и подарки на итальянском горнолыжном курорте
    Фото: Офис по туризму Ливиньо
Путешествия

Весна в Ливиньо: скидки и подарки на итальянском горнолыжном курорте

Весна — время скидок. Итальянский горнолыжный курорт Ливиньо подготовил к сезону сразу несколько акций, благодаря которым можно изрядно сэкономить на проживании, ски-пассе, а также прокате оборудования и даже уроках с инструкторами.
National Geographic Traveler
12 марта 2019 в 18:51
Семейные недели

С 23 по 30 марта на курорте пройдет «семейная неделя». В этот период будут действовать специальные условия для семьей с детьми до 12 лет:

– при бронировании «семейного отеля» из списка на указанную неделю ребенок с двумя взрослыми будет проживать бесплатно;

– бесплатный ски-пасс для ребенка на 6 дней в случае приобретения ски-пасса хотя бы одним из родителей;

– бесплатное участие в детских групповых занятиях горнолыжной школы при занятиях с инструктором взрослых;

– бесплатный прокат детского лыжного снаряжения в случае проката снаряжения взрослыми;

– а также бесплатное посещение ребенком аквапарка в спортивном и велнес-центре Aquagranda, если родители приобретают себе входные билеты в одну из зон центра – Slide & Fun или Wellness & Relax.

  • Весна в Ливиньо: скидки и подарки на итальянском горнолыжном курорте

Ски-пасс в подарок

С 6 до 28 апреля 2019 пройдет специальная акция, благодаря которой получить бесплатный ски-пасс смогут и взрослые: достаточно забронировать минимум 4 ночи в отеле или 7 ночей в апартаментах, которые поддерживают эту инициативу. Сделать это можно через собственную систему онлайн-бронирования курорта или напрямую через выбранный отель.

Высокий сезон продлится в Ливиньо до 22 марта. В это время единый ски-пасс на обе зоны катания курорта (Моттолино и Карозелло 3000) можно приобрести за €242 на 6 дней для взрослого и €140 для детей от 8 до 16 лет. При этом ребенку до 8 лет ски-пасс предоставляется бесплатно, если один из взрослых приобретает его минимум на три дня.

Чем еще заняться в Ливиньо в зимний сезон:

• прогулки по тропам Национального парка Стельвио;

• катание на фэтбайках, полеты на параплане;

• ледолазание;

• походы на снегоступах по размеченным маршрутам;

• катание на коньках,

• конные прогулки по живописным горным маршрутам;

• поездки на снегоходах и квадроциклах;

• ночное катание на санях и тюбинге;

• экстремальное вождение на льду.

  • Фэтбайкинг в Ливиньо Фото: Офис по туризму Ливиньо
  • Ледолазание — одно из самых бодрых занятий сезона Фото: Офис по туризму Ливиньо
  • Фото: Офис по туризму Ливиньо
  • А если от физической активности уже сводит мышцы, лучше спа, пожалуй, еще ничего не придумали Фото: Офис по туризму Ливиньо

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