Весна в Ливиньо: скидки и подарки на итальянском горнолыжном курорте
С 23 по 30 марта на курорте пройдет «семейная неделя». В этот период будут действовать специальные условия для семьей с детьми до 12 лет:
– при бронировании «семейного отеля» из списка на указанную неделю ребенок с двумя взрослыми будет проживать бесплатно;
– бесплатный ски-пасс для ребенка на 6 дней в случае приобретения ски-пасса хотя бы одним из родителей;
– бесплатное участие в детских групповых занятиях горнолыжной школы при занятиях с инструктором взрослых;
– бесплатный прокат детского лыжного снаряжения в случае проката снаряжения взрослыми;
– а также бесплатное посещение ребенком аквапарка в спортивном и велнес-центре Aquagranda, если родители приобретают себе входные билеты в одну из зон центра – Slide & Fun или Wellness & Relax.
Ски-пасс в подарок
С 6 до 28 апреля 2019 пройдет специальная акция, благодаря которой получить бесплатный ски-пасс смогут и взрослые: достаточно забронировать минимум 4 ночи в отеле или 7 ночей в апартаментах, которые поддерживают эту инициативу. Сделать это можно через собственную систему онлайн-бронирования курорта или напрямую через выбранный отель.
Высокий сезон продлится в Ливиньо до 22 марта. В это время единый ски-пасс на обе зоны катания курорта (Моттолино и Карозелло 3000) можно приобрести за €242 на 6 дней для взрослого и €140 для детей от 8 до 16 лет. При этом ребенку до 8 лет ски-пасс предоставляется бесплатно, если один из взрослых приобретает его минимум на три дня.
Чем еще заняться в Ливиньо в зимний сезон:
• прогулки по тропам Национального парка Стельвио;
• катание на фэтбайках, полеты на параплане;
• ледолазание;
• походы на снегоступах по размеченным маршрутам;
• катание на коньках,
• конные прогулки по живописным горным маршрутам;
• поездки на снегоходах и квадроциклах;
• ночное катание на санях и тюбинге;
• экстремальное вождение на льду.