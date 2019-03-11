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Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы
Новые правила распространяются на всех заявителей, включая несовершеннолетних.
National Geographic Россия
11 марта 2019 в 13:41
Теперь при подаче заявления на оформление шенгенской визы через испанские визовые центры придется учитывать увеличившуюся сумму необходимого финансового обеспечения на время поездки. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), минимальное значение выросло с 75 евро до 90 евро на каждый день поездки. При этом, вне зависимости от продолжительности поездки, общий размер финобеспечения на время пребывания в Испании должен составлять не менее 810 евро на человека.
Изменения связаны с повышением минимальной зарплаты в стране до 900 евро. По испанскому законодательству суточная норма финобеспечения на одного иностранного туриста должна составлять не менее 10% от минимальной зарплаты.
По информации АТОР, остальные страны, входящие в Шенгенскую зону, пока не планируют следовать примеру Испании.