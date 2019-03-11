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  • Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы
    Толедо, Испания Фото: Evgeni Fabisuk
  • Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы
    Национальный парк Тейде. Тенерифе, Испания. Фото: Вишняков
  • Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы
    Тосса-де-Мар, Испания. Фото: Dmitry Ozersky
  • Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы
    «Флиш». Страна Басков, Испания Фото: Сергей Сутковой
Путешествия

Испания на 20% увеличила сумму, которую нужно иметь на счету для оформления визы

Новые правила распространяются на всех заявителей, включая несовершеннолетних.
National Geographic Россия
11 марта 2019 в 13:41
Теперь при подаче заявления на оформление шенгенской визы через испанские визовые центры придется учитывать увеличившуюся сумму необходимого финансового обеспечения на время поездки. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), минимальное значение выросло с 75 евро до 90 евро на каждый день поездки. При этом, вне зависимости от продолжительности поездки, общий размер финобеспечения на время пребывания в Испании должен составлять не менее 810 евро на человека.

Изменения связаны с повышением минимальной зарплаты в стране до 900 евро. По испанскому законодательству суточная норма финобеспечения на одного иностранного туриста должна составлять не менее 10% от минимальной зарплаты.

По информации АТОР, остальные страны, входящие в Шенгенскую зону, пока не планируют следовать примеру Испании.

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