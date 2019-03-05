-
Долина Аль-Ула Фото: Иван Васин
-
Руины построек шейхства Дедан в долине Аль-Ула Фото: Иван Васин
-
Большинство построек Дедана были возведены еще до нашей эры Фото: Иван Васин
-
Подземные воды оазиса питают плантации финиковых пальм Фото: Иван Васин
-
Фото: Иван Васин
-
«Гора-слон» в долине Аль-Ула Фото: Иван Васин
-
После дождя (крайне редкого явления) в долине Аль-Ула, как по мановению волшебной палочки, выросли ромашки
Саудовская Аравия в кадре: неземные пейзажи, петроглифы, девичьи глаза и «Зима на Танторе»
Танторой в Аль-Уле называют глинобитные солнечные часы, по которым каждый год 22 декабря определяли начало нового сельскохозяйственного цикла.
Старый город сейчас лежит в руинах, но некоторые его части – где, в том числе, и находится Тантора – открыты для экскурсий. И лучший вид на его словно посыпанные пеплом кварталы и упирающиеся в изножье гор плантации финиковых пальм открывается со смотровой площадки городской крепости.
Долина Аль-Ула, расположенная на северо-западе Саудовской Аравии всего в 300 км от священной Медины, лежала на двух важнейших маршрутах древности – паломническом из Дамаска в Мекку и ладанном из Омана и Йемена в Средиземноморье. Всего четверть часа езды от Танторы – и ты у главной достопримечательности королевства, построенного набатеями «города мёртвых» Мадаин-Салиха, первого объекта ЮНЕСКО в королевстве. В отличие от другого города набатеев – куда более известной Петры в Иордании – туристов здесь почти нет, да и сами фасады гробниц (всего здесь более сотни захоронений) выбиты не в ущелье, а в отдельно стоящих скалах из песчаника, разбросанных по пустыне и наполовину занесенных песком.
«Зима на Танторе», который в этом зимнем сезоне состоялся впервые в истории, сделав серьезную заявку на утверждение в статусе полноценной и самостоятельной точки силы. В рамках этого двухмесячного (с декабря по февраль) мероприятия в центральной части городка Аль-Ула работали небольшие кафе с местной кухней и сувенирные магазинчики, а подступающие вплотную отвесные горы стали рельефным киноэкраном для трансляций и музыкального 3D-мэппинга. Главные же концерты проходили в пустыне, в специально построенным для этих целей зеркальном зале, по выходным – среди прочих, в Аль-Улу приезжали итальянский тенор Андреа Бочелли, китайско-американский пианист-виртуоз Лан Лан и греческий композитор нью-эйдж Янни.
Все это вечером, а днем гостей развлекали прогулками на воздушных шарах и вертолетах, залихватскими скачками аравийских джигитов, турами на багги и джипах по пустыне и гастрономическими вечерами в pop-up ресторанах под куполом звезд. О такой зиме можно только мечтать – хотя лучше не мечтать, а приехать сюда на следующий фестиваль «Зима на Танторе». Ведь тогда ко всему перечисленному добавятся поездки по недавно созданному природному заповеднику аравийского леопарда Шараан.