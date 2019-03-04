Запрет на полеты над Индией и Пакистаном продлен до 5 марта
27 февраля российские авиакомпании получили информацию о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем до утра 1 марта, затем был продлен до 4 марта.
В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают «Аэрофлот», «Россия», AZUR air, NordWind, iFly.
Из-за закрытия популярного воздушного коридора время перелета в азиатские страны из России выросло на 1,5-2 часа. Ранее эксперты заявляли, что если запрет на полеты не будет снят, стоимость билетов в Азию вырастет на 1,5-2 тыс. рублей на человека в связи с увеличение затрат авиакомпаний на топливо.
Управление гражданской авиации Пакистана на своем сайте сообщает, что «воздушное пространство страны останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 по московскому времени) 5 марта 2019 года».