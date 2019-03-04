Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Путешествия

Запрет на полеты над Индией и Пакистаном продлен до 5 марта

Российские перевозчики в понедельник получили уведомление о продлении запрета на полеты над территорией Индией и Пакистана на сутки, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на источник в авиакомпании iFly.
Интерфакс
4 марта 2019 в 11:19
1
  • Запрет на полеты над Индией и Пакистаном продлен до 5 марта
    Фото: Pixabay
«Закрытие неба над территорией Индии и Пакистана продлено на сутки, до утра 5 марта», — рассказал руководитель отдела внешних коммуникаций авиакомпании iFly Александр Коровка.

27 февраля российские авиакомпании получили информацию о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта. Запрет действовал сначала до вечера 28 февраля, затем до утра 1 марта, затем был продлен до 4 марта.

В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают «Аэрофлот», «Россия», AZUR air, NordWind, iFly.

Из-за закрытия популярного воздушного коридора время перелета в азиатские страны из России выросло на 1,5-2 часа. Ранее эксперты заявляли, что если запрет на полеты не будет снят, стоимость билетов в Азию вырастет на 1,5-2 тыс. рублей на человека в связи с увеличение затрат авиакомпаний на топливо.

Управление гражданской авиации Пакистана на своем сайте сообщает, что «воздушное пространство страны останется закрытым для всех операций до 8:00 UTC (11:00 по московскому времени) 5 марта 2019 года».

Тоже интересно

34 россиянина застряли в Дели

Обсудить
СМИ2
Страны, где россиянам лучше не показываться
Страны, где россиянам лучше не показываться
Тоже интересно
На финском озере появился остров-призрак
На финском озере появился остров-призрак
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы