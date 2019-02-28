Пласа де Торос: уругвайский Колизей
В отличие от своего великого римского собрата, Пласа де Торос принимала исключительно корриду – поединок быка и человека. Для привлечения зрителей на арену выписали двух испанских тореадоров-суперзвезд: братьев Бомбита.
Популярность нового шоу оказалась столь велика, что люди приезжали на Пласа де Торос даже из Аргентины. Однако недовольных жестоким и кровавым зрелищем оказалось значительно больше, и уже в марте 1910 года, буквально через несколько месяцев после триумфального открытия Пласа де Торос, правительство Уругвая запретило корриду. Запрет действует по сей день.
Сам комплекс Реаль де Сан Карлос ненадолго пережил своего флагмана. Казино и отель закрылись в 1917 году, а в порту, хоть тот и продолжил работать, очень скоро забыли, как выглядят входящие людские потоки. Сегодня от всего грандиозного комплекса остался лишь действующий ипподром, а доступ на Пласа де Торос закрыт из соображений безопасности. Впрочем, фотографировать его никто не мешает – снаружи он по-прежнему смотрится очень внушительно, сохраняя память о своем кратком, но ярком наследии.