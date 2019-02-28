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Путешествия

Пласа де Торос: уругвайский Колизей

В массовом сознании коррида ассоциируется исключительно с Испанией, однако у этого жестокого развлечения был и южноамериканский период. Правда, продлился он недолго.
Алексей Медведев
28 февраля 2019 в 07:15
  • Пласа де Торос: уругвайский Колизей
    Фото: Jorge Gobbi/Flickr.com
В 1908 году в уругвайском городе Колония дель Сакраменто начали возводить гигантский по тем временам туристический комплекс, получивший название Реаль де Сан Карлос. Его главной точкой силы стала Пласа де Торос, или Площадь Быков – огромный амфитеатр, чем-то напоминающий Колизей. Диаметр арены составлял 50 метров, а внутри могли разместиться более 8000 зрителей.

В отличие от своего великого римского собрата, Пласа де Торос принимала исключительно корриду – поединок быка и человека. Для привлечения зрителей на арену выписали двух испанских тореадоров-суперзвезд: братьев Бомбита.

Популярность нового шоу оказалась столь велика, что люди приезжали на Пласа де Торос даже из Аргентины. Однако недовольных жестоким и кровавым зрелищем оказалось значительно больше, и уже в марте 1910 года, буквально через несколько месяцев после триумфального открытия Пласа де Торос, правительство Уругвая запретило корриду. Запрет действует по сей день.

Jorge Gobbi/Flickr.com

Сам комплекс Реаль де Сан Карлос ненадолго пережил своего флагмана. Казино и отель закрылись в 1917 году, а в порту, хоть тот и продолжил работать, очень скоро забыли, как выглядят входящие людские потоки. Сегодня от всего грандиозного комплекса остался лишь действующий ипподром, а доступ на Пласа де Торос закрыт из соображений безопасности. Впрочем, фотографировать его никто не мешает – снаружи он по-прежнему смотрится очень внушительно, сохраняя память о своем кратком, но ярком наследии.

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