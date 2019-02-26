«Домик» в Контрабандо: последний оставшийся в живых
Если проехать примерно 15 километров к западу от коммуны Лахитас, вы окажетесь в неожиданном месте. Остатки грубо выстланных улиц, несколько одноэтажных построек из обожженной глины, небольшая церковь с облупившимся фасадом и невесть как не покосившимся крестом… Что это такое и что оно делает в огромной парковой зоне, пусть и с известным пустынным техасским колоритом?
Это место – Контрабандо, крошечный городок-декорация, построенный в 1980-х. Там снимали нашпигованный звездами (а впоследствии и наградами) драматический вестерн «Одинокий голубь», отличный детектив «Звезда шерифа», сериал «Прогулка мертвеца» и другие, не столь известные за пределами США фильмы и сериалы.
Чисто визуально главная достопримечательность Контрабандо – это уже упомянутая выше церковь, однако обязательно обратите внимание и на Ла Каситу. Этот домик (так переводится его ласковое обозначение с испанского) – единственное аутентичное здание в этом искусственном, а ныне брошенном всеми городке. Именно вокруг него, когда-то покинутого неизвестными хозяевами, и вырос Контрабандо – город-декорация, в интерьерах которого кипели страсти героев вестернов и по которому ходили Томми Ли Джонс, Роберт Дювалл, Кевин Костнер, Джеймс Гарнер, Сэм Шепард и другие суперзвезды Голливуда разных лет.
История Контрабандо закончилась в 2008 году, когда серия проливных дождей привела к тому, что могучая река Рио Гранде вышла из берегов и потоки воды начали искать себе новое пристанище. Контрабандо стоял на пути...
Ущерб, нанесенный построенным зданиям, оказался столь велик, что оставлять их в таком виде было просто небезопасно – и почти все из них демонтировали. Стихия не тронула лишь одно здание – Ла Каситу, и местные жители находят в этом скрытый смысл. С чего все начиналось, тем все и закончилось – и Ла Касита по-прежнему стоит, затерявшись на просторах гигантского парка и напоминая о некогда славных временах.
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