  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
    Фото: Falco Ermert
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
    Фото: Falco Ermert
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
    Фото: Henry Hemming
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
    Фото: Artur Malinowski
Путешествия

Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни

Ласковое море стелется к ногам, а нежный ломтик мусаки так и просится в рот. Вместе с туроператором TUI подготовили памятку для тех, кто соберётся на Кипр в самый романтичный сезон.
22 марта 2019 в 12:17
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Март


Что по погоде?
+20 градусов по Цельсию днём, ночью около 10. Это у моря. В сердце острова, в горах Троодос, ещё лежит снег и кантуются лыжники.

Порой дождит, а на побережье задувает довольно свежий ветер. Море пока не особо тёплое (градусов 17) – но купаться и загорать в погожий денёк вам никто не запретит. В общем, плавки брать стоит. Что касается остального гардероба, то вам не повредят ветровка-дождевик, легкий пуховик и/или тёплая кофта.

А чем заняться?
Гулять! Остров весь в цвету: на фоне сочной, молодой зелени – яркие жёлтые и красные пятна – целые поляны жёлтых и красных цветов. Контраста и благоухания добавляют деревья: акация цветёт желтым, миндаль – нежно-розовым, а апельсин – снежно-белым.

Захочется добавить ещё красок – загляните на солёные озёра Ларнаки на южном побережье: в начале весны ещё есть шанс застать стаи великолепных фламинго, которые прилетают сюда на зимовку.

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Стоит посетить с экскурсиями заповедники: например, Ризоелию под городом Ларнака (тут можно полюбоваться хвойными деревьями – тёзками острова). Если погода не особо располагает к прогулкам, в местных музеях всегда найдется, на что посмотреть! Например, античные сокровища в Кипрском музее (он в столице – Никосии), или ретро-автомобили в здании по соседству (вот уж чего не ожидаешь увидеть на Кипре)!

Есть важные даты?
11 марта – первый день Великого поста, «Зелёный понедельник» (у нас он зовётся «Чистым»). На Руси только что кончились гуляния – отгремела Масленица, а киприоты выходят на пикник: есть морепродукты, свежие овощи, фрукты и халву из кунжутного семени. Почему бы не последовать их примеру?

25 марта – День Независимости Греции: 198 лет назад страна восстала против власти османского султана. Эти дату чтут на Кипре – точнее, в его южной половине (северная, напомним, с 1974 года контролируется турками).

Апрель


Что по погоде?
В полдень примерно 23°C, в полночь – 14. Местным – прохладно, для туристов с севера – благодать. Моду по-прежнему диктует температура воздуха: днём в тренде сандалии и шорты, вечером – джинсы да кроссовки. Если планируете жить не в отеле, обратите внимание, чтобы в доме были тёплые одеяла: погода всё ещё переменчива.

Чем бы заняться?
Для купания лучше выбирать мелкие местечки, вроде Губернаторского пляжа (Governor’s Beach) на юге, с очень живописными белыми скалами, или Коралловой бухты (Coral Bay) на западе – это вообще один из самых популярных пляжей на всём Кипре и подходящий спот для снорклинга.
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Разнообразить отдых можно экскурсиями. Например, к древним мозаикам и храмам в Пафосе, или в обитель Киккос, где хранится самая почитаемая святыня острова – икона Божьей Матери, написанная, по преданию, апостолом Лукой. Учтите, что стоит монастырь в горах на высоте 1140 м: если планируете паломничество вместе с детьми, выбирайте не самый жаркий и душный день.

Легче дышится у красивого водопада Милломерис – тут 15-метровая водяная колонна падает со скал и разбивается в пыль и брызги. Кадр отсюда – абсолютный must have, тем более что к лету водопад пересыхает. Ну, а если захочется романтики, вам на Мост Любви – изящную нерукотворную арку, которую изваяло море на юго-востоке Кипра.
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Меж тем сезон фруктов, овощей и ягод набирает обороты – к маю клубника уже закончится, не зевайте!

Есть важные даты?
1 апреля на острове празднуют еще один день независимости, на сей раз – от Соединённого Королевства. Его название можно перевести как «День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов». В этот день в 1955 году Кипр начал восстание против британской власти, теперь это национальный праздник.
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
28 апреля – главная дата в православном календаре: Пасха. На возглас «Христос aнести!» отвечайте «Алифóс анести!» и не забывайте про две вещи:
- во-первых, католическая диаспора празднует Пасху неделей раньше – не оконфузьтесь,
- во-вторых, в эту пору офисы и магазины почти наверняка закрыты (и достать, например, газ или походное снаряжение во время и сразу после Пасхи будет сложновато).

Май


Погода – чудо:
 +28°C днём и почти +20°C по ночам: лето уже не за горами! К концу мая уже начинает припекать так, что вновь прибывшим туристам климат может показаться чересчур жарким. Сезон клубники и других ягод кончается, но зато абрикосы, нектарины, персики, виноград – к вашим услугам.

Отныне и до осени стиль одежды – курортно-непринуждённый, но всё же не забывайте про дресс-код в монастырях и храмах: длинные рукава и брюки – для мужчин, юбки и платки – для женщин.

Чем заняться?
Смело купаться и загорать, не забывая про крем от солнца! Ведь чем ближе к лету, тем меньше желания покидать тень или расставаться с кондиционером. Для утреннего или вечернего променада подойдут городские набережные – например, Ларнаки и Пафоса.
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Долгие экскурсии по жаре могут стоить пота – но всё равно стоит хоть раз увидать заповедник Акамас. Здесь есть несколько маршрутов – путь Афродиты, путь Адониса или круговой – Смигис.

На редкость красив и лес Пафоса в горах Троодос (скалы, серпантины, старинные арочные мосты – все в комплекте). Есть и еще один повод отправиться в этот регион – он знаменит виноделием (чего стоит одна деревушка Пачна).  

Для релакса хороши пляжи; например, Лара Бич – местечко, где откладывают яйца морские черепахи. И непременно съездите на южное побережье! Именно тут из морской пены явилась та, которую римляне величали Венерой, а греки – Афродитой; вот идеальное место для фотосессии в духе Боттичелли! Кстати, об афродитах: будьте готовы к тому, что на курортах Кипра обнажать грудь разрешено.

Важные события?
1 мая – знакомый каждому россиянину Праздник труда: те же парады и манифесты, только с национальным колоритом и лозунгами на греческом.

Ещё в мае устраивают Фестиваль цветов – будете, например, в Ларнаке – не пропустите благоухающих шествий с букетами.

Кухня


Что попробовать? 
Кроме сезонных фруктов и ягод? Сыры! Местная гордость – жаренный на гриле халлуми из овечьего и козьего молока. Не менее вкусны его родственники – кефалотири и знакомая россиянам фета.
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Фета хороша и сама по себе, и в горячих блюдах. Например гаридес саганаки – креветки, запеченные с сыром. Вообще же морепродукты на Кипре – это просто целая поэма: и фаршированные «каламари», и гребешки (на раковине которого, кстати, стоит богиня Афродита), и рагу-стифадо из осьминога. Идеальным дополнением будет бокал местного вина – любой официант подскажет, какую марку стоит заказать к обеду или ужину. 
  • Весна на Кипре: плюсы, минусы, подводные камни
Еще, конечно, стоит отведать закуски-мезе, а из горячего – запеканку из баклажанов, фарша и сливок – мусаку или сочное мясо барашка – клефтико. Тахинная, то есть кунжутная, халва – изумительное лакомство и прекрасный сувенир: не портится. Как, кстати, и прочая классика – маринованные маслины, оливковое масло, специи и напитки. 

Зачем откладывать личное знакомство с Кипром? Тем более если нашими проводниками станут профессионалы из TUI Россия. В портфолио туроператора – всевозможные экскурсии и множество туров (как весенних, так и летних!) на любые курорты Кипра. Выбрать и забронировать поездку можно на сайте оператора.

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