538
0
Запретный город впервые за сотню лет открылся для посетителей ночью: фото и видео
Грандиозный дворцовый комплекс в Пекине впервые с 1925 года распахнул свои двери для публики в темное время суток — в честь китайского Нового Года.
Анастасия Баринова
21 февраля 2019 в 15:49
399
Празднование Нового года по китайскому календарю продолжается две недели, и в это время по всей стране прокатывается волна ярких торжеств. Кульминацией является Фестиваль фонарей: он отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю (19 февраля в этом году). В честь этого Запретный город – крупнейший дворцовый комплекс в мире, находящийся в Пекине – глубокой ночью распахнул свои двери для посетителей. Событие стало особенно запоминающимся благодаря красочному световому шоу, разработанному к Фестивалю фонарей.
Ночные празднования прошли 19 и 20 февраля, посетить их смогло около 3000 человек. Билеты распространялись бесплатно онлайн и тут же были забронированы. Те, кто не успел, были готовы приобрести билеты у предприимчивых сограждан, которые продавали их по цене 4000 юаней ($595). Остальные заняли места за стенами Запретного города, любуясь световым шоу со стороны. На территории комплекса в это время проводились концерты, выступления актеров и видеоинсталляции картин.
В древности празднование Фестиваля фонарей в Запретном городе было традицией, предназначенной для императорских семей, но затем власти справедливо оценили риски возгорания деревянных построек, и эта практика прекратилась. Организаторы нынешнего шоу, отказавшись от бумажных фонарей и свечей, использовали светодиодные лампы, окрасившие небеса и стены древних дворцов целой палитрой всевозможных оттенков.
До этого посетить Запретный город ночью могли только VIP-персоны – например, в 2017 году туда попал президент США Дональд Трамп. Узнайте, как строился знаменитый дворцовый комплекс.
Ночные празднования прошли 19 и 20 февраля, посетить их смогло около 3000 человек. Билеты распространялись бесплатно онлайн и тут же были забронированы. Те, кто не успел, были готовы приобрести билеты у предприимчивых сограждан, которые продавали их по цене 4000 юаней ($595). Остальные заняли места за стенами Запретного города, любуясь световым шоу со стороны. На территории комплекса в это время проводились концерты, выступления актеров и видеоинсталляции картин.
В древности празднование Фестиваля фонарей в Запретном городе было традицией, предназначенной для императорских семей, но затем власти справедливо оценили риски возгорания деревянных построек, и эта практика прекратилась. Организаторы нынешнего шоу, отказавшись от бумажных фонарей и свечей, использовали светодиодные лампы, окрасившие небеса и стены древних дворцов целой палитрой всевозможных оттенков.
До этого посетить Запретный город ночью могли только VIP-персоны – например, в 2017 году туда попал президент США Дональд Трамп. Узнайте, как строился знаменитый дворцовый комплекс.