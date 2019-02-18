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Путешествия

Соглашение Royal Air Maroc и S7 охватит 12 городов России

Выясняем детали нового партнерства между национальными авиалиниями Марокко и одним из ведущих российских перевозчиков.
National Geographic Россия
18 февраля 2019 в 13:04
Royal Air Maroc, национальный авиаперевозчик Марокко, объявил о заключении код-шерингового соглашения с авиакомпанией S7 Airlines. Жители российских регионов теперь могут путешествовать совместными рейсами авиакомпаний в Касабланку (Марокко) со стыковкой в Москве и далее по всем направлениям маршрутной сети Royal Air Maroc.

В настоящий момент авиакомпания осуществляет прямые перелеты в Касабланку из Москвы (Домодедово) по понедельникам, средам и пятницам.

Теперь код перевозчика AT добавлен к московским рейсам авиакомпании S7 Airlines из 12 городов России, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самару, Уфу, Омск и Калининград, а также из Уральска (Казахстан). В свою очередь, код S7 появится на рейсах Royal Air Maroc, вылетающих из Москвы в Касабланку и из Касабланки в популярные у россиян города Агадир и Марракеш. Пассажирам оформляется единый авиабилет на весь перелет, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта следования.

Продажа авиабилетов на совместные рейсы Royal Air Maroc и S7 Airlines из Москвы в Касабланку и Агадир уже открыта на сайте www.royalairmaroc.com и в турагентствах.

Бронирование перелетов в Марракеш станет доступным в ближайшее время.

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