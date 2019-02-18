Соглашение Royal Air Maroc и S7 охватит 12 городов России
В настоящий момент авиакомпания осуществляет прямые перелеты в Касабланку из Москвы (Домодедово) по понедельникам, средам и пятницам.
Теперь код перевозчика AT добавлен к московским рейсам авиакомпании S7 Airlines из 12 городов России, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самару, Уфу, Омск и Калининград, а также из Уральска (Казахстан). В свою очередь, код S7 появится на рейсах Royal Air Maroc, вылетающих из Москвы в Касабланку и из Касабланки в популярные у россиян города Агадир и Марракеш. Пассажирам оформляется единый авиабилет на весь перелет, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта следования.
Продажа авиабилетов на совместные рейсы Royal Air Maroc и S7 Airlines из Москвы в Касабланку и Агадир уже открыта на сайте www.royalairmaroc.com и в турагентствах.
Бронирование перелетов в Марракеш станет доступным в ближайшее время.