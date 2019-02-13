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Официально: Македония сменила название
Соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу.
Анастасия Баринова
13 февраля 2019 в 13:16
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В 2018 году премьер-министры Алексис Ципрас (Греция) и Зоран Заев (Македония) окончательно договорились о новом имени для страны. Договор, получивший имя «Преспанский», был подписан 17 июня на греческом побережье озера Преспа. В силу документ вступил 12 февраля.
С македонской стороны историческое изменение прокомментировал министр иностранных дел Никола Димитров. «Сегодня может быть положено начало длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем формировать общее будущее дружбы, партнерства и сотрудничества», – говорит он.
Вопрос оставался открытым с 1991 года, когда Социалистическая Республика Македония вышла из состава Югославии. В декларации независимости государство было обозначено как «Республика Македония». Однако в Греции есть область с тем же именем, и Греция настаивала на незаконности «узурпации названия ее исторической провинции». В результате Македония входила в международные организации как «Бывшая Югославская Республика Македония» (FYROM).
Решение проблемного вопроса позволяет Скопье претендовать на вступление в ЕС и НАТО (ранее подобные переговоры блокировались Грецией). В честь переименования флаг альянса был поднят перед зданием кабинета министров республики.
Узнайте больше о долгом пути Северной Македонии к новому имени.
«Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией», – замглавы МИД Греции Йоргос Катрунгалос.
С македонской стороны историческое изменение прокомментировал министр иностранных дел Никола Димитров. «Сегодня может быть положено начало длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем формировать общее будущее дружбы, партнерства и сотрудничества», – говорит он.
Вопрос оставался открытым с 1991 года, когда Социалистическая Республика Македония вышла из состава Югославии. В декларации независимости государство было обозначено как «Республика Македония». Однако в Греции есть область с тем же именем, и Греция настаивала на незаконности «узурпации названия ее исторической провинции». В результате Македония входила в международные организации как «Бывшая Югославская Республика Македония» (FYROM).
Решение проблемного вопроса позволяет Скопье претендовать на вступление в ЕС и НАТО (ранее подобные переговоры блокировались Грецией). В честь переименования флаг альянса был поднят перед зданием кабинета министров республики.
Узнайте больше о долгом пути Северной Македонии к новому имени.