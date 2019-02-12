Легендарные люксы, названные в честь своих знаменитых гостей
Lausanne Palace, Лозанна, Швейцария
Знаменитая гостья знакового для города отеля Lausanne Palace, модельер Габриэль Шанель, во многом повлияла на дизайн и оформление люкса, названного в ее честь. Просторные апартаменты Coco Chanel Suite, площадью 170 кв.м. расположены на пятом этаже отеля и оформлены в небесно-голубых и кремовых тонах. Сегодня в распоряжении гостей этого обновленного номера уютная спальня, большая гостиная с декоративным мраморным камином, плазменной панелью и обеденным столиком, кабинет и гардеробная, площадью 24 кв.м., где с легкостью поместятся наряды даже самых страстных модниц. Элегантная ванная комната декорирована мрамором, а великолепный балкон этого люкса, как и во времена Шанель, открывает взгляду гостей панораму города и Женевское озеро.
Due Torri Hotel, Верона, Италия
Один из самых известных номеров этого отеля – Maria Callas Deluxe Suite, названный в честь легендарной оперной певицы, которая часто останавливалась в Due Torri Hotel во время гастролей в Италии и концертов в Арена ди Верона. Аутентичные предметы декора, старинная мебель в стиле ампир, просторная и элегантная ванная комната, отделанная итальянским мрамором – все это окружало Марию Каллас, а теперь находится в распоряжении гостей этого уютного люкса. Кроме этого, Maria Callas Deluxe Suite – единственный номер отеля с широким балконом и исключительным видом на площадь Святой Анастасии и знаменитую готическую базилику.
Villa & Palazzo Aminta Beauty & SPA, Стреза, Италия
Роскошная вилла на берегу озера Маджоре, названная своим первым владельцем в честь супруги, принимала множество именитых гостей, от драматурга Бернарда Шоу до британского актёра Ричарда Бертона и Элизабет Тейлор. Именно в честь этой знаменитой американской актрисы, гостившей на вилле в 60-х годах прошлого века, в отеле названы целых два люкса. Расположенные на третьем и четвертом этажах отеля, стильные, апартаменты Liz Taylor Suites состоят из просторной гостиной, спальни, ванной комнаты с джакузи, гардеробной и балкона с видом на озеро и Борромейские острова. Атмосфера курорта перенесет гостей в начало прошлого века, а посещение спа-центра позволит каждой гостье почувствовать себя кинодивой.
Hôtel Lancaster, Париж, Франция
Камерный парижский особняк, построенный в 8 округе в конце XIX века, не просто принимал у себя звезд мировой величины. В 30-х годах прошлого века легендарная киноактриса и певица Марлен Дитрих сделала Hôtel Lancaster своим домом на целых три года. Названный в честь знаменитой гостьи, люкс под номером 401 прошел бережную реновацию и сохранил оригинальную обстановку. Сегодня Marlene Dietrich Suite состоит из спальни, ванной комнаты и просторной гостиной, центральное место в которой занимает рояль певицы и ее портрет с автографом Джозефа фон Штернберга, режиссёра фильма Голубой Ангел с Марлен Дитрих в главной роли.
Beau-Rivage, Geneve, Женева, Швейцария
За более чем 150-летнюю историю этот роскошный отель на набережной Монблан удостоился внимания многих именитых персон. Именно Beau-Rivage, Geneve на протяжении десятилетий располагалась штаб-квартира аукционного дома Содбис, здесь Элеонора Рузвельд работала над Декларацией Прав Человека, а среди гостей отеля был Махараджа Патиалы, Ричард Вагнер и императрица Елизавета Австрийская «Сиси». В знак памяти об этой знаменитой гостьи отеля, чья жизнь оборвалась в двух шагах от Beau-Rivage, Geneve, один из роскошных апартаментов носит имя Sissi Suite. Просторная гостиная с яркими портьерами, уютная спальня, ванная комната, декорированная мрамором, не просто хранят воспоминание об императрице, но и часть предметов, принадлежавших ей. С просторной террасы люкса, где любила гулять императрица, и сегодня можно увидеть искрящуюся в солнечных лучах гладь Женевского озера и вершину Монблан.
Один из самых известных номеров этого отеля — Maria Callas Deluxe Suite, названный в честь легендарной оперной певицы, которая часто останавливалась в Due Torri Hotel во время гастролей в Италии и концертов в Арена ди Верона. Аутентичные предметы декора, старинная мебель в стиле ампир, просторная и элегантная ванная комната, отделанная итальянским мрамором — все это окружало Марию Каллас, а теперь находится в распоряжении гостей этого уютного люкса. Кроме этого, Maria Callas Deluxe Suite — единственный номер отеля с широким балконом и исключительным видом на площадь Святой Анастасии и знаменитую готическую базилику.
Villa & Palazzo Aminta Beauty & SPA, Стреза, Италия
Роскошная вилла на берегу озера Маджоре, названная своим первым владельцем в честь супруги, принимала множество именитых гостей, от драматурга Бернарда Шоу до британского актёра Ричарда Бертона и Элизабет Тейлор. Именно в честь этой знаменитой американской актрисы, гостившей на вилле в 60-х годах прошлого века, в отеле названы целых два люкса. Расположенные на третьем и четвертом этажах отеля, стильные, апартаменты Liz Taylor Suites состоят из просторной гостиной, спальни, ванной комнаты с джакузи, гардеробной и балкона с видом на озеро и Борромейские острова. Атмосфера курорта перенесет гостей в начало прошлого века, а посещение спа-центра позволит каждой гостье почувствовать себя кинодивой.
Hôtel Lancaster, Париж, Франция
Камерный парижский особняк, построенный в 8 округе в конце XIX века, не просто принимал у себя звезд мировой величины. В 30-х годах прошлого века легендарная киноактриса и певица Марлен Дитрих сделала Hôtel Lancaster своим домом на целых три года. Названный в честь знаменитой гостьи, люкс под номером 401 прошел бережную реновацию и сохранил оригинальную обстановку. Сегодня Marlene Dietrich Suite состоит из спальни, ванной комнаты и просторной гостиной, центральное место в которой занимает рояль певицы и ее портрет с автографом Джозефа фон Штернберга, режиссёра фильма Голубой Ангел с Марлен Дитрих в главной роли.
Beau-Rivage, Geneve, Женева, Швейцария
За более чем 150-летнюю историю этот роскошный отель на набережной Монблан удостоился внимания многих именитых персон. Именно Beau-Rivage, Geneve на протяжении десятилетий располагалась штаб-квартира аукционного дома Содбис, здесь Элеонора Рузвельд работала над Декларацией Прав Человека, а среди гостей отеля был Махараджа Патиалы, Ричард Вагнер и императрица Елизавета Австрийская «Сиси». В знак памяти об этой знаменитой гостьи отеля, чья жизнь оборвалась в двух шагах от Beau-Rivage, Geneve, один из роскошных апартаментов носит имя Sissi Suite. Просторная гостиная с яркими портьерами, уютная спальня, ванная комната, декорированная мрамором, не просто хранят воспоминание об императрице, но и часть предметов, принадлежавших ей. С просторной террасы люкса, где любила гулять императрица, и сегодня можно увидеть искрящуюся в солнечных лучах гладь Женевского озера и вершину Монблан.