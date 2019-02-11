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Женщины как туристическая достопримечательность: скандал в Уганде
В Уганде рассчитывали, что конкурс красоты привлечет в страну туристов — но он привлек внимание общественности.
Анастасия Баринова
11 февраля 2019 в 13:57
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5 февраля министр туризма Уганды Годфри Киванда (Godfrey Kiwanda) объявил о старте конкурса красоты под названием «Мисс Пышная Уганда» (Miss Curvy Uganda). Победительницы стали бы лицом туристической индустрии.
Для участия в конкурсе приглашались женщины в возрасте от 18 до 35 лет, подведение итогов было намечено на июнь. За несколько дней зарегистрировалось около 150 желающих, но бурные протесты общественности не позволят идее реализоваться.
Помимо активистов, против конкурса высказался даже президент Уганды. Кроме того, популярная африканская журналистка Грейс Мсаламе (Grace Msalame), чей образ использовался в рекламе конкурса, готовится обратиться в суд: по ее словам, она не имеет к этому плану никакого отношения, и ее изображения были взяты без спроса.
Туризм – главный источник валютных поступлений для Уганды: в прошлом году страна с его помощью заработала 1,4 миллиарда долларов. Большинство туристов посещают Уганду ради знакомства с природой – в том числе редкой горной гориллой.
«В Уганде очень много пышных сексуальных женщин, на которых приятно смотреть туристам. Почему бы нам не использовать этих полных красоток в качестве стратегии продвижения нашего туризма?», – Годфри Киванда.
Для участия в конкурсе приглашались женщины в возрасте от 18 до 35 лет, подведение итогов было намечено на июнь. За несколько дней зарегистрировалось около 150 желающих, но бурные протесты общественности не позволят идее реализоваться.
Помимо активистов, против конкурса высказался даже президент Уганды. Кроме того, популярная африканская журналистка Грейс Мсаламе (Grace Msalame), чей образ использовался в рекламе конкурса, готовится обратиться в суд: по ее словам, она не имеет к этому плану никакого отношения, и ее изображения были взяты без спроса.
Туризм – главный источник валютных поступлений для Уганды: в прошлом году страна с его помощью заработала 1,4 миллиарда долларов. Большинство туристов посещают Уганду ради знакомства с природой – в том числе редкой горной гориллой.