Как общаться за рубежом, если у вас все сложно с языками?
1. Google Translate. Старая добрая классика, стоящая по умолчанию практически на всех устройствах на базе Android. 98 языков, возможность загрузить нужные языковые пакеты для использования офлайн и озвучка поискового запроса. Конечно, иногда даже в GT случаются грандиозные осечки, но в целом один из старейших сервисов Google успешно держит марку.
2. Наушники с переводом. Перевод на 29 языков в режиме реального времени. Можно выбрать групповой формат или индивидуальный. Сейчас доступен их предзаказ.
3. Textgrabber. Оно переводит на 30 языков в онлайне и 10 языков в офлайне, сканируя документ/фото. Нужно только навести камеру на текст, а все остальное сделает приложение. Например, Textgrabber отлично помогает в кафе или баре, когда вам нужно прочитать меню на неизвестном языке.
4. Kiwitaxi. Это сайт, на котором можно заказать трансфер. Работают в 98 странах мира. Заказываете онлайн, оплачиваете и на месте вас встречает водитель с табличкой, с которым коммуникация совсем не обязательна. Есть водители, которые говорят по-русски или по-английски, и, если есть желание, можно пообщаться, но делать это не обязательно. Если же водитель говорит на незнакомом вам языке – не страшно. Всю информацию о поездке он уже знает, и вы не потеряетесь.
5. Speak and translate app. Идеально подходит если вы хотите, чтобы приложение само распознало, что говорит человек на незнакомом языке. Приложение «Говори и переводи» дает мне уверенность в том, что на местном рынке я куплю точно то, что нужно, а не куриные лапки или рыбный вьетнамский соус. Та же история, когда персонал в отеле должен объяснить вам что-то важное и нужно понять все детали.
Однажды в Хорватии мы парковали нашу машину в неположенном месте. Об этом я узнала уже постфактум, поскольку владелец квартиры, которую мы арендовали, не сказал нам, где можно парковаться, а где нельзя. Нам сообщил об этом сосед. По-голландски. Мы точно понимали, что он собирался вызвать полицию, так как это слово почти везде звучит похоже. Он совсем не говорил по-английски, а мы по-голландски. К счастью, нам удалось установить связь с помощью Speak and translate, и все разрешилось.
6. А вот если вы собираетесь в Азию, где ситуация с английским гораздо сложнее, то лучше подойдет приложение WayGo – те же самые функции, но сосредоточенные на азиатских языках.
Бонус: самое главное — всюду берите с собой свою улыбку. Она часто помогает лучше любых устройств и приложений.
5. Speak and translate app. Идеально подходит если вы хотите, чтобы приложение само распознало, что говорит человек на незнакомом языке. Приложение «Говори и переводи» дает мне уверенность в том, что на местном рынке я куплю точно то, что нужно, а не куриные лапки или рыбный вьетнамский соус. Та же история, когда персонал в отеле должен объяснить вам что-то важное и нужно понять все детали.
Однажды в Хорватии мы парковали нашу машину в неположенном месте. Об этом я узнала уже постфактум, поскольку владелец квартиры, которую мы арендовали, не сказал нам, где можно парковаться, а где нельзя. Нам сообщил об этом сосед. По-голландски. Мы точно понимали, что он собирался вызвать полицию, так как это слово почти везде звучит похоже. Он совсем не говорил по-английски, а мы по-голландски. К счастью, нам удалось установить связь с помощью Speak and translate, и все разрешилось.
6. А вот если вы собираетесь в Азию, где ситуация с английским гораздо сложнее, то лучше подойдет приложение WayGo — те же самые функции, но сосредоточенные на азиатских языках.
Бонус: самое главное — всюду берите с собой свою улыбку. Она часто помогает лучше любых устройств и приложений.