«Победа» изменила правила провоза ручной клади
Как сообщает «Интерфакс», «Победа» оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, утвержденные Минтрансом в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание и т.д. По правилам же “Победы” в салон можно взять бесплатно все, что помещается в в калибратор 36х30х27 см.
Представители перевозчика объясняли это правило соображениями безопасности: флот «Победы» состоит исключительно из самолетов Boeing 737-800, а на их полки (при вместимости салона в 189 пассажиров) помещается именно багаж установленного размера. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, а затем и апелляционную жалобу «Победы».
При этом, по словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, перевозчик решил сохранить и прежнюю редакцию правил. Таким образом пассажиры смогут сами выбирать, какими правилами им удобнее пользоваться.
По данным «Победы», прежними правилами были довольны свыше 90% клиентов, а более 70% не приобретали услугу провоза багажа, используя только бесплатную норму ручной клади.