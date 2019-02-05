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  • «Победа» изменила правила провоза ручной клади
    Фото: Pixabay
  • «Победа» изменила правила провоза ручной клади
    Фото: Pixabay
Путешествия

«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Нововведения вступят в силу 18 февраля 2019 года. Старые правила при этом также продолжат действовать — пассажиры смогут выбирать, что им больше по душе.
Интерфакс
5 февраля 2019 в 13:06
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Решение о внесении изменений было принято руководством лоукостера после тяжбы с Министерством транспорта РФ.

Как сообщает «Интерфакс», «Победа» оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, утвержденные Минтрансом  в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание и т.д. По правилам же “Победы” в салон можно взять бесплатно все, что помещается в в калибратор 36х30х27 см.

Представители перевозчика объясняли это правило соображениями безопасности: флот «Победы» состоит исключительно из самолетов Boeing 737-800, а на их полки (при вместимости салона в 189 пассажиров) помещается именно багаж установленного размера. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, а затем и апелляционную жалобу «Победы».

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В итоге правила провоза ручной клади на рейсах российского лоукостера изменились. «С 18 февраля 2019 года на рейсах «Победы» разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также следующий перечень вещей: дамская сумка или портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см», — сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

При этом, по словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, перевозчик решил сохранить и прежнюю редакцию правил. Таким образом пассажиры смогут сами выбирать, какими правилами им удобнее пользоваться.

По данным «Победы», прежними правилами были довольны свыше 90% клиентов, а более 70% не приобретали услугу провоза багажа, используя только бесплатную норму ручной клади.

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