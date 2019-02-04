Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов
    Вид на Дубай с обзорной площадки Бурдж-Халифы, самого высокого небоскреба в мире.
  • Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов
    «Галерея будущего» в дубайской Рамке показывает, каким город станет через 50 лет
Путешествия

Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов

Dubai Airport ежегодно входит в топ-5 самых загруженных в мире, а ведь есть еще и аэропорт Шарджи, от которого до Дубая тоже рукой подать. Для граждан России виза в ОАЭ не нужна, поэтому если вы летите с пересадкой и у вас есть в запасе хотя бы несколько часов, не упустите возможность взглянуть на главный город Ближнего Востока.
National Geographic Россия
4 февраля 2019 в 18:08
186
1. Бурдж-Халифа

Пока еще главный небоскреб планеты обладает уникальной способностью производить колоссальное впечатление вне зависимости от того, видите вы его в первый раз или, скажем, в четвертый. Желающих попасть в эту сияющую иглу 828-метровой высоты хоть отбавляй, поэтому оптимальный вариант – приехать туда к открытию, в 10:00. Наверху вас ждут две смотровых площадки – зайти стоит на обе. Главная сила At The Top на 124-м этаже в куче интерактивных развлечений: от «трескающегося» с леденящим душу грохотом стеклянного пола под ногами до альпинистского 3D-подъема на Бурдж-Халифу в стиле Человека-паука. Еще на 24 этажа выше расположилась At The Top Sky – самая высокая смотровая в мире. Там вас ждут мягкие кресла, напитки и совершенно ударный вид на Дубай.

Ну, а оценить Бурдж-Халифу снаружи лучше всего со стороны Авеню Дубай-Молла. Пройдите по аллее вдоль водоема – и вас ждут примерно такие кадры.

2. Рамка

Dubai Frame открылась в январе-2018 и уже за первый год своего существования приняла миллион туристов. Рамка – уникальная в своем роде конструкция, состоящая из двух 150-метровых стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом.

Dubai Frame.jpg

Действие раскручивается уже с первого этажа, где вас ждет «Галерея прошлого» – музей, посвященный истории развития мегаполиса в сердце пустыни. Затем следует подъем на обзорную площадку Sky Deck, откуда открывается панорама современного Дубая с одной стороны и старого города – с другой.

Изюминкой же Рамки можно смело назвать «Галерею будущего» – грандиозную интерактивную площадку, показывающую, каким Дубай станет через 50 лет. Солировать будут 3D-проекции и виртуальная реальность, оставляющие четкое ощущение, что на самом деле будущее уже наступило.

3. Dubai Parks and Resorts

Если в вылазке в Дубай вашими компаньонами стали дети, сразу берите такси и отправляйтесь в Dubai Parks and Resorts. Огромный развлекательный комплекс начинается с парка Riverland – гигантской прогулочной зоны со стилизованными под старую Европу тематическими блоками, фуд-кортами и выступлениями на открытом воздухе.

Riverland.jpg

Главное блюдо DPR – парк Legoland, в котором на самом деле можно пропасть на весь день. Здесь и масса аттракционов, и сборка конструкторов, экскурсия по миру и истории Лего, и целый зал с построенными из Лего главными мировыми достопримечательностями (во главе с Бурдж-Халифой, разумеется), и даже аквапарк. Отдельно рекомендуем попробовать фирменное мороженое со специальных лотков, расставленных по всей территории парка.

В отдельном зале Legoland собрал главные достопримечательности мира, сделанные из деталей Lego.JPG

Парк MotionGate посвящен голливудским блокбастерам разных лет – от классических «Охотников за привидениями» и современных «Голодных игр» до культовых мультфильмов про кунг-фу панду и Шрека. Каждый мини-блок представляет из себя соответствующую фильму тематическую зону с забавными аттракционами. В Bollywood Parks стоит зайти, даже если вы не смотрели ни одного индийского фильма – болливудские шоу относятся к категории «лучше один раз увидеть».


Лайфхак

С помощью туристического абонемента Dubai Pass на посещении этих и других достопримечательностей Дубая можно значительно сэкономить. Dubai Pass, разработанный департаментом по туризму Дубая предлагает две опции: «Избранное» или «Безлимитный». Помимо Бурдж-Халифы, Рамки и Dubai Parks and Resorts, абонемент дает серьезную скидку на посещение сафари в пустыне, крытого горнолыжного комплекса Ski Dubai, парка IMG Worlds of Adventures, аквапарка Wild Wadi Waterpark и многого другого. Поскольку четырех-пяти часов на пересадке вам однозначно покажется мало, будет лишний повод вернуться в Дубай и на обратном пути.

Тоже интересно

В Дубае началось строительство нового самого высокого здания в мире

Обсудить
СМИ2
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Тоже интересно
Дубай: экологический оазис в пустыне
Дубай: экологический оазис в пустыне
Вибриоз: как устрицы убивают людей
Вибриоз: как устрицы убивают людей