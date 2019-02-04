Пересадка в Дубае: что успеть посмотреть за несколько часов
Пока еще главный небоскреб планеты обладает уникальной способностью производить колоссальное впечатление вне зависимости от того, видите вы его в первый раз или, скажем, в четвертый. Желающих попасть в эту сияющую иглу 828-метровой высоты хоть отбавляй, поэтому оптимальный вариант – приехать туда к открытию, в 10:00. Наверху вас ждут две смотровых площадки – зайти стоит на обе. Главная сила At The Top на 124-м этаже в куче интерактивных развлечений: от «трескающегося» с леденящим душу грохотом стеклянного пола под ногами до альпинистского 3D-подъема на Бурдж-Халифу в стиле Человека-паука. Еще на 24 этажа выше расположилась At The Top Sky – самая высокая смотровая в мире. Там вас ждут мягкие кресла, напитки и совершенно ударный вид на Дубай.
Ну, а оценить Бурдж-Халифу снаружи лучше всего со стороны Авеню Дубай-Молла. Пройдите по аллее вдоль водоема – и вас ждут примерно такие кадры.
Dubai Frame открылась в январе-2018 и уже за первый год своего существования приняла миллион туристов. Рамка – уникальная в своем роде конструкция, состоящая из двух 150-метровых стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом.
Действие раскручивается уже с первого этажа, где вас ждет «Галерея прошлого» – музей, посвященный истории развития мегаполиса в сердце пустыни. Затем следует подъем на обзорную площадку Sky Deck, откуда открывается панорама современного Дубая с одной стороны и старого города – с другой.
Изюминкой же Рамки можно смело назвать «Галерею будущего» – грандиозную интерактивную площадку, показывающую, каким Дубай станет через 50 лет. Солировать будут 3D-проекции и виртуальная реальность, оставляющие четкое ощущение, что на самом деле будущее уже наступило.
3. Dubai Parks and Resorts
Если в вылазке в Дубай вашими компаньонами стали дети, сразу берите такси и отправляйтесь в Dubai Parks and Resorts. Огромный развлекательный комплекс начинается с парка Riverland – гигантской прогулочной зоны со стилизованными под старую Европу тематическими блоками, фуд-кортами и выступлениями на открытом воздухе.
Главное блюдо DPR – парк Legoland, в котором на самом деле можно пропасть на весь день. Здесь и масса аттракционов, и сборка конструкторов, экскурсия по миру и истории Лего, и целый зал с построенными из Лего главными мировыми достопримечательностями (во главе с Бурдж-Халифой, разумеется), и даже аквапарк. Отдельно рекомендуем попробовать фирменное мороженое со специальных лотков, расставленных по всей территории парка.
Парк MotionGate посвящен голливудским блокбастерам разных лет – от классических «Охотников за привидениями» и современных «Голодных игр» до культовых мультфильмов про кунг-фу панду и Шрека. Каждый мини-блок представляет из себя соответствующую фильму тематическую зону с забавными аттракционами. В Bollywood Parks стоит зайти, даже если вы не смотрели ни одного индийского фильма – болливудские шоу относятся к категории «лучше один раз увидеть».
Лайфхак
С помощью туристического абонемента Dubai Pass на посещении этих и других достопримечательностей Дубая можно значительно сэкономить. Dubai Pass, разработанный департаментом по туризму Дубая предлагает две опции: «Избранное» или «Безлимитный». Помимо Бурдж-Халифы, Рамки и Dubai Parks and Resorts, абонемент дает серьезную скидку на посещение сафари в пустыне, крытого горнолыжного комплекса Ski Dubai, парка IMG Worlds of Adventures, аквапарка Wild Wadi Waterpark и многого другого. Поскольку четырех-пяти часов на пересадке вам однозначно покажется мало, будет лишний повод вернуться в Дубай и на обратном пути.
Изюминкой же Рамки можно смело назвать «Галерею будущего» — грандиозную интерактивную площадку, показывающую, каким Дубай станет через 50 лет. Солировать будут 3D-проекции и виртуальная реальность, оставляющие четкое ощущение, что на самом деле будущее уже наступило.
3. Dubai Parks and Resorts
Если в вылазке в Дубай вашими компаньонами стали дети, сразу берите такси и отправляйтесь в Dubai Parks and Resorts. Огромный развлекательный комплекс начинается с парка Riverland — гигантской прогулочной зоны со стилизованными под старую Европу тематическими блоками, фуд-кортами и выступлениями на открытом воздухе.
Главное блюдо DPR — парк Legoland, в котором на самом деле можно пропасть на весь день. Здесь и масса аттракционов, и сборка конструкторов, экскурсия по миру и истории Лего, и целый зал с построенными из Лего главными мировыми достопримечательностями (во главе с Бурдж-Халифой, разумеется), и даже аквапарк. Отдельно рекомендуем попробовать фирменное мороженое со специальных лотков, расставленных по всей территории парка.
Парк MotionGate посвящен голливудским блокбастерам разных лет — от классических «Охотников за привидениями» и современных «Голодных игр» до культовых мультфильмов про кунг-фу панду и Шрека. Каждый мини-блок представляет из себя соответствующую фильму тематическую зону с забавными аттракционами. В Bollywood Parks стоит зайти, даже если вы не смотрели ни одного индийского фильма — болливудские шоу относятся к категории «лучше один раз увидеть».
Лайфхак
С помощью туристического абонемента Dubai Pass на посещении этих и других достопримечательностей Дубая можно значительно сэкономить. Dubai Pass, разработанный департаментом по туризму Дубая предлагает две опции: «Избранное» или «Безлимитный». Помимо Бурдж-Халифы, Рамки и Dubai Parks and Resorts, абонемент дает серьезную скидку на посещение сафари в пустыне, крытого горнолыжного комплекса Ski Dubai, парка IMG Worlds of Adventures, аквапарка Wild Wadi Waterpark и многого другого. Поскольку четырех-пяти часов на пересадке вам однозначно покажется мало, будет лишний повод вернуться в Дубай и на обратном пути.