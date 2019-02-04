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  • Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире
    Фото: www.soulkitchenhostel.com
  • Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире
    Фото: www.soulkitchenhostel.com
  • Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире
    Фото: www.soulkitchenhostel.com
  • Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире
    Фото: www.soulkitchenhostel.com
Путешествия

Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире

Soul Kitchen взял золото и серебро в номинациях Hoscars 2018 — ежегодного «Оскара» в мире хостелов, присуждаемого Hostelworld.
National Geographic Россия
4 февраля 2019 в 12:48
3974
Сервис по онлайн-бронированию хостелов огласил результаты своего ежегодного конкурса, отобрав лучшие хостелы на основе 1,2 млн отзывов 2018 года.

Санкт-петербургский хостел Soul Kitchen победил в номинации «Лучший хостел средних размеров» (от 76 до 150 мест), а также получил «серебро» в номинации «Лучшие отели для индивидуальных путешественников», уступив лишь пражскому The RoadHouse Prague.

Самым популярным хостелом в 2018 году признан амстердамский Clinknoord в Амстердаме. Для победы в этой номинации хостелы соревновались в соотношении количества бронирований и среднего рейтинга. В номинации «Цена-качество» первое место занял Dalat Friendly Fun (Далат, Вьетнам).

Посмотреть всех победителей и призеров Hoscars 2018 можно на официальной странице премии (английский язык).

А вот здесь мы писали о том, какие отели были признаны лучшими по итогам голосования миллионов пользователей Trip Advisor.

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