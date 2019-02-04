Хостел в Санкт-Петербурге вошел в число лучших в мире
Санкт-петербургский хостел Soul Kitchen победил в номинации «Лучший хостел средних размеров» (от 76 до 150 мест), а также получил «серебро» в номинации «Лучшие отели для индивидуальных путешественников», уступив лишь пражскому The RoadHouse Prague.
Самым популярным хостелом в 2018 году признан амстердамский Clinknoord в Амстердаме. Для победы в этой номинации хостелы соревновались в соотношении количества бронирований и среднего рейтинга. В номинации «Цена-качество» первое место занял Dalat Friendly Fun (Далат, Вьетнам).
Посмотреть всех победителей и призеров Hoscars 2018 можно на официальной странице премии (английский язык).
А вот здесь мы писали о том, какие отели были признаны лучшими по итогам голосования миллионов пользователей Trip Advisor.