Деловые путешественники из России предпочитают 4-звездочные отели
Чаще всего останавливались в зарубежных отелях представители промышленного, энергетического и добывающего сектора – на них приходится 34% всех бронирований. Второе место по востребованности объектов размещения за рубежом заняли сотрудники IT-корпораций – 11% ночей пришлось на эти компании. Также активно путешествуют и останавливаются в отелях за рубежом представители FMCG-компаний – 10%.
Аналитики отметили, что стоимость проживания в отелях категорий 4 и 5 звезд снизилась по сравнению с прошлым годом. Средний чек за ночь в самых дорогих отелях, в которых останавливались представители российского бизнеса за границей, составил 9 тысяч рублей, что на 19% ниже показателя прошлого года. Средняя стоимость ночи в отеле категории 4* упала на 23% и составила 7 тысяч рублей. Рост стоимости номеров наблюдался лишь в отелях категории 3* и составил 5%.
Исследование показало, что более половины деловых путешественников останавливаются в отелях категории 4 звезды. На трехзвездочные отели приходится 26% всех бронирований за рубежом, а в пятизвездочных отелях останавливаются 18% представителей российского бизнеса. Чаще всего отдавали предпочтение отелям категории 5* представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетического сектора экономики, на них приходится 45% все бронирований.
Среди направлений, в отелях которых чаще всего останавливались представители российского бизнеса, – Алматы, Минск и Париж. Несмотря на то, что Мюнхен не является ни столицей Германии, ни ее финансовым центром, проживание здесь пользуется у деловых путешественников большой популярностью. Замыкает топ-5 городов, где чаще всего останавливаются представители российского бизнеса, итальянский Милан.
Среди наиболее популярных отелей у деловых путешественников – Best Western Plus Atakent Park Hotel (4*) и Holiday Inn Almaty (4*), расположенные в Алмате. В Минске деловые путешественники чаще всего останавливаются в трехзвездочном отеле Hampton by Hilton Minsk City Centre и пятизвездочном Renaissance Minsk Hotel. Отели Mercure Paris la Défense Grande Archel (4*) и Mercure Paris La Défense (4*), расположенные в непосредственной близости от делового района Ла-Дефанс, пользуются наибольшей популярностью в Париже. Отправляясь в Мюнхен, представители российского бизнеса чаще всего выбирают отели Holiday Inn Munich (4*) или IntercityHotel (4*). В Милане самыми востребованными отелями стали Holiday Inn Milan Garibaldi Station (4*) и отель Michelangelo (4*).
Исследование показало, что более половины деловых путешественников останавливаются в отелях категории 4 звезды. На трехзвездочные отели приходится 26% всех бронирований за рубежом, а в пятизвездочных отелях останавливаются 18% представителей российского бизнеса. Чаще всего отдавали предпочтение отелям категории 5* представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетического сектора экономики, на них приходится 45% все бронирований.
Среди направлений, в отелях которых чаще всего останавливались представители российского бизнеса, — Алматы, Минск и Париж. Несмотря на то, что Мюнхен не является ни столицей Германии, ни ее финансовым центром, проживание здесь пользуется у деловых путешественников большой популярностью. Замыкает топ-5 городов, где чаще всего останавливаются представители российского бизнеса, итальянский Милан.
Среди наиболее популярных отелей у деловых путешественников — Best Western Plus Atakent Park Hotel (4*) и Holiday Inn Almaty (4*), расположенные в Алмате. В Минске деловые путешественники чаще всего останавливаются в трехзвездочном отеле Hampton by Hilton Minsk City Centre и пятизвездочном Renaissance Minsk Hotel. Отели Mercure Paris la Défense Grande Archel (4*) и Mercure Paris La Défense (4*), расположенные в непосредственной близости от делового района Ла-Дефанс, пользуются наибольшей популярностью в Париже. Отправляясь в Мюнхен, представители российского бизнеса чаще всего выбирают отели Holiday Inn Munich (4*) или IntercityHotel (4*). В Милане самыми востребованными отелями стали Holiday Inn Milan Garibaldi Station (4*) и отель Michelangelo (4*).