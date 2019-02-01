Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Путешествия

Деловые путешественники из России предпочитают 4-звездочные отели

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирования отелей за рубежом среди бизнес-путешественников и выяснили, какие направления и отели пользовались наибольшей популярностью и в номерах каких категорий предпочитают останавливаться представители бизнеса.
Аэроклуб
1 февраля 2019 в 14:02
13
  • Деловые путешественники из России предпочитают 4-звездочные отели
    Фото: Pixabay
Число ночей, забронированных в 2018 году, выросло на 12% по сравнению с 2017-м. Причем 20% от общего числа зарубежных бронирований составили ночи, проведенные деловыми путешественниками в отелях ближнего зарубежья. Число таких ночей выросло по сравнению с 2017 годом на 43%.

Чаще всего останавливались в зарубежных отелях представители промышленного, энергетического и добывающего сектора – на них приходится 34% всех бронирований. Второе место по востребованности объектов размещения за рубежом заняли сотрудники IT-корпораций – 11% ночей пришлось на эти компании. Также активно путешествуют и останавливаются в отелях за рубежом представители FMCG-компаний – 10%.

Аналитики отметили, что стоимость проживания в отелях категорий 4 и 5 звезд снизилась по сравнению с прошлым годом. Средний чек за ночь в самых дорогих отелях, в которых останавливались представители российского бизнеса за границей, составил 9 тысяч рублей, что на 19% ниже показателя прошлого года. Средняя стоимость ночи в отеле категории 4* упала на 23% и составила 7 тысяч рублей. Рост стоимости номеров наблюдался лишь в отелях категории 3* и составил 5%.

Читайте также
Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев
«Мы связываем падение среднего чека на проживание в отелях с растущим вниманием бизнеса к оптимизации расходов на размещение. Анализируя статистику прошлых лет по основным направлениям командировок, объемам бронирования в тех или иных городах и даже конкретных отелях, а также учитывая отзывы самих деловых путешественников, агентство разрабатывает программу, обеспечивая специальные цены на размещение в рекомендованном пуле отелей, гарантированные прямыми контрактами. В некоторых случаях объем полученных скидок может достигать 45%», – прокомментировала генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Исследование показало, что более половины деловых путешественников останавливаются в отелях категории 4 звезды. На трехзвездочные отели приходится 26% всех бронирований за рубежом, а в пятизвездочных отелях останавливаются 18% представителей российского бизнеса. Чаще всего отдавали предпочтение отелям категории 5* представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетического сектора экономики, на них приходится 45% все бронирований.

Среди направлений, в отелях которых чаще всего останавливались представители российского бизнеса, – Алматы, Минск и Париж. Несмотря на то, что Мюнхен не является ни столицей Германии, ни ее финансовым центром, проживание здесь пользуется у деловых путешественников большой популярностью. Замыкает топ-5 городов, где чаще всего останавливаются представители российского бизнеса, итальянский Милан.

Среди наиболее популярных отелей у деловых путешественников – Best Western Plus Atakent Park Hotel (4*) и Holiday Inn Almaty (4*), расположенные в Алмате. В Минске деловые путешественники чаще всего останавливаются в трехзвездочном отеле Hampton by Hilton Minsk City Centre и пятизвездочном Renaissance Minsk Hotel. Отели Mercure Paris la Défense Grande Archel (4*) и Mercure Paris La Défense (4*), расположенные в непосредственной близости от делового района Ла-Дефанс, пользуются наибольшей популярностью в Париже. Отправляясь в Мюнхен, представители российского бизнеса чаще всего выбирают отели Holiday Inn Munich (4*) или IntercityHotel (4*). В Милане самыми востребованными отелями стали Holiday Inn Milan Garibaldi Station (4*) и отель Michelangelo (4*).

Тоже интересно

Названы самые опасные страны 2018 года для российских туристов. На первом месте — Россия

Обсудить
СМИ2
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Учёные обнаружили в космосе нечто невероятное
Тоже интересно
Отели для бизнеса: где живут представители немецких и французских компаний в России
Отели для бизнеса: где живут представители немецких и французских компаний в России
Вибриоз: как устрицы убивают людей
Вибриоз: как устрицы убивают людей