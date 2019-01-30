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Личинка во лбу: последствия отдыха в далекой стране
Жительница Великобритании вернулась из Уганды вместе с необычным попутчиком.
Анастасия Баринова
30 января 2019 в 17:03
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Перед поездкой в экзотические страны рекомендуется делать прививки, а во время путешествия – следить за диетой и гигиеной: иногда сберечь здоровье могут элементарные действия вроде мытья рук. Впрочем, получить необычное заболевание можно совершенно непредсказуемым образом: так пострадала туристка из Великобритании, отдыхавшая в Африке.
55-летняя женщина вернулась домой из Уганды, но через девять дней отправилась к врачам: ее беспокоила боль в области лба. Припухлость напоминала воспаление, и медики, заподозрив заражение в месте укуса, прописали туристке антибиотики. Однако ситуация усугубилась: три дня спустя пациентка снова обратилась к докторам. На сей раз была установлена истинная причина: под кожей находилась личинка.
Виновницей оказалась муха Cordylobia rodhaini, которая обитает в тропических лесах Африки. Насекомые рода Cordylobia паразитируют на крысах, обезьянах и антилопах. Случай с туристкой – редкий, но не уникальный: первое заражение человека было зафиксировано в 70-х годах, и с тех пор известно 14 таких случаев (а для Великобритании он – второй).
Развитие личинки идет в несколько этапов. Сначала самка откладывает яйца на почву, увлажненную экскрементами животных, или на пропитанную потом одежду. Когда яйцо попадает на кожу хозяина, личинка вылупляется из яйца и проникает в эпителий, проделывает небольшое отверстие для дыхания – и начинает расти, что сопровождается болевыми ощущениями в пораженной области.
Во вновь описанном случае муха, вероятнее всего, отложила яйца на полотенце, которым туристка обматывала голову. Британка стала первым человеком, у кого образовался миаз на лице: во всех прошлых описанных случаях они располагались под одеждой.
Извлекать личинку следует с осторожностью: на ее теле множество миниатюрных шипов, которыми она цепляется за кожу хозяина. Чтобы не повредить личинку (это чревато кожными воспалительными реакциями), медики замазали отверстие в миазе вазлином, лишив насекомое воздуха. Когда личинка продвинулась ближе, была проведена хирургическая операция. В ходе ультразвукового исследования нашли и еще одну личинку. Чтобы восстановиться после операции, женщина провела в больнице четыре дня, но теперь она здорова.
Профилактика подобного происшествия заключается в соблюдении правил гигиены: влажная одежда привлекает различных тропических насекомых. Узнайте о профилактике вируса Зика.
55-летняя женщина вернулась домой из Уганды, но через девять дней отправилась к врачам: ее беспокоила боль в области лба. Припухлость напоминала воспаление, и медики, заподозрив заражение в месте укуса, прописали туристке антибиотики. Однако ситуация усугубилась: три дня спустя пациентка снова обратилась к докторам. На сей раз была установлена истинная причина: под кожей находилась личинка.
Виновницей оказалась муха Cordylobia rodhaini, которая обитает в тропических лесах Африки. Насекомые рода Cordylobia паразитируют на крысах, обезьянах и антилопах. Случай с туристкой – редкий, но не уникальный: первое заражение человека было зафиксировано в 70-х годах, и с тех пор известно 14 таких случаев (а для Великобритании он – второй).
Развитие личинки идет в несколько этапов. Сначала самка откладывает яйца на почву, увлажненную экскрементами животных, или на пропитанную потом одежду. Когда яйцо попадает на кожу хозяина, личинка вылупляется из яйца и проникает в эпителий, проделывает небольшое отверстие для дыхания – и начинает расти, что сопровождается болевыми ощущениями в пораженной области.
Во вновь описанном случае муха, вероятнее всего, отложила яйца на полотенце, которым туристка обматывала голову. Британка стала первым человеком, у кого образовался миаз на лице: во всех прошлых описанных случаях они располагались под одеждой.
Извлекать личинку следует с осторожностью: на ее теле множество миниатюрных шипов, которыми она цепляется за кожу хозяина. Чтобы не повредить личинку (это чревато кожными воспалительными реакциями), медики замазали отверстие в миазе вазлином, лишив насекомое воздуха. Когда личинка продвинулась ближе, была проведена хирургическая операция. В ходе ультразвукового исследования нашли и еще одну личинку. Чтобы восстановиться после операции, женщина провела в больнице четыре дня, но теперь она здорова.
Профилактика подобного происшествия заключается в соблюдении правил гигиены: влажная одежда привлекает различных тропических насекомых. Узнайте о профилактике вируса Зика.