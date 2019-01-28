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Путешествия

В Испании ищут владельца бесхозного самолета

Если владелец не найдется спустя год, самолет продадут на аукционе.
Анастасия Баринова
28 января 2019 в 17:13
  • В Испании ищут владельца бесхозного самолета
    Фото: supermiguelatacadenuevo/Instagram
По окончании активного срока службы самолеты списывают и отправляют на специальные площадки. Перед этим с них снимают все полезные детали; остатки могут разобрать любители для коллекций, и иногда на «авиакладбище» остается только пустой корпус. Но в аэропорту Мадрида находится работоспособный самолет McDonnell Douglas MD-87, который не поднимался в небо уже многие годы: его хозяин «потерялся».

Лайнер был выпущен в США и в 1990 году стал собственностью испанской авиакомпании Iberia. Спустя 18 лет его приобрела частная чартерная компания Pronair, а после ее закрытия самолет купил грузовой авиаперевозчик Saicus Air, который вскоре обанкротился. В результате самолет не покидал летного поля с 2010 года, у него опечатаны двигатели, приемники воздушного давления и другие отверстия; и хотя название последней компании до сих пор красуется у него на борту – хозяина найти не удается.

Реестр воздушных судов Агентства авиабезопасности Испании и Центральный реестр имущества пытаются разыскать зарегистрированного владельца. Директор аэропорта Елена Майораль (Elena Mayoral) направила соответствующее уведомление в официальную газету Испании Boletin Oficial del Estado: по закону, эта информация будет публиковаться три месяца подряд. Еще год аэропорт обязан ждать отзывов, но если все эти меры не приведут к успеху – лайнер будет продан на аукционе, а деньги пополнят государственную казну. Подобная модель может стоить $4,8 млн.: за такую сумму сейчас в США продается аналогичная, переоборудованная под частные полеты.

В том случае, если властям удастся разыскать ответственное лицо – ему предстоит заплатить крупный штраф за рекордно длительную «парковку» на крайне дорогостоящей территории. Узнайте о том, как можно эффективно использовать списанный самолет.

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