В Испании ищут владельца бесхозного самолета
Spanish authorities have begun proceedings to locate the owner of a MD-87 aircraft that has been abandoned for years in Madrid's airport https://t.co/7RkDrMSnFh— El País in English (@elpaisinenglish) January 26, 2019
Лайнер был выпущен в США и в 1990 году стал собственностью испанской авиакомпании Iberia. Спустя 18 лет его приобрела частная чартерная компания Pronair, а после ее закрытия самолет купил грузовой авиаперевозчик Saicus Air, который вскоре обанкротился. В результате самолет не покидал летного поля с 2010 года, у него опечатаны двигатели, приемники воздушного давления и другие отверстия; и хотя название последней компании до сих пор красуется у него на борту – хозяина найти не удается.
Реестр воздушных судов Агентства авиабезопасности Испании и Центральный реестр имущества пытаются разыскать зарегистрированного владельца. Директор аэропорта Елена Майораль (Elena Mayoral) направила соответствующее уведомление в официальную газету Испании Boletin Oficial del Estado: по закону, эта информация будет публиковаться три месяца подряд. Еще год аэропорт обязан ждать отзывов, но если все эти меры не приведут к успеху – лайнер будет продан на аукционе, а деньги пополнят государственную казну. Подобная модель может стоить $4,8 млн.: за такую сумму сейчас в США продается аналогичная, переоборудованная под частные полеты.
В том случае, если властям удастся разыскать ответственное лицо – ему предстоит заплатить крупный штраф за рекордно длительную «парковку» на крайне дорогостоящей территории. Узнайте о том, как можно эффективно использовать списанный самолет.
Реестр воздушных судов Агентства авиабезопасности Испании и Центральный реестр имущества пытаются разыскать зарегистрированного владельца. Директор аэропорта Елена Майораль (Elena Mayoral) направила соответствующее уведомление в официальную газету Испании Boletin Oficial del Estado: по закону, эта информация будет публиковаться три месяца подряд. Еще год аэропорт обязан ждать отзывов, но если все эти меры не приведут к успеху — лайнер будет продан на аукционе, а деньги пополнят государственную казну. Подобная модель может стоить $4,8 млн.: за такую сумму сейчас в США продается аналогичная, переоборудованная под частные полеты.
В том случае, если властям удастся разыскать ответственное лицо — ему предстоит заплатить крупный штраф за рекордно длительную «парковку» на крайне дорогостоящей территории. Узнайте о том, как можно эффективно использовать списанный самолет.