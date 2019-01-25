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  • Самая большая водная горка на круизном судне: видео
    Фото: Royal Caribbean
  • Самая большая водная горка на круизном судне: видео
    Фото: Royal Caribbean
Путешествия

Самая большая водная горка на круизном судне: видео

Круизная компания Royal Caribbean любит ставить рекорды: ее лайнеры — крупнейшие в мире. А теперь на палубе одного из них появится самая большая «водная горка на воде».
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 18:03
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Одна из самых известных круизных компаний, Royal Caribbean, владеет десятками судов, в том числе – лайнером Navigator Of The Seas. С момента своего спуска на воду в 2002 году и до 2005 года он был самым большим круизным теплоходом в мире (затем этот титул перенял Harmony of the Seas и другие лайнеры компании.

Тем не менее, Navigator Of The Seas не уступает лидерских позиций: сейчас ведется его реконструкция, по окончании которой здесь будет возведена огромная водная горка длиной 244 метра. Обновленный лайнер примет первых пассажиров уже 24 февраля, а пока можно посмотреть компьютерную модель будущего аттракциона под названием The Blaster.

Кроме того, на палубе появится еще одна «водная гоночная трасса»: Riptide. В отличие The Blaster, где путешествие осуществляется в своеобразном каноэ, здесь любители острых ощущений скользят по воде сами. В общей сложности Royal Caribbean направляет на модернизацию судна 115 миллионов долларов.

Узнайте, какую длину имеет самая большая водная горка на суше.

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