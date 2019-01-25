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Самая большая водная горка на круизном судне: видео
Круизная компания Royal Caribbean любит ставить рекорды: ее лайнеры — крупнейшие в мире. А теперь на палубе одного из них появится самая большая «водная горка на воде».
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 18:03
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Одна из самых известных круизных компаний, Royal Caribbean, владеет десятками судов, в том числе – лайнером Navigator Of The Seas. С момента своего спуска на воду в 2002 году и до 2005 года он был самым большим круизным теплоходом в мире (затем этот титул перенял Harmony of the Seas и другие лайнеры компании.
Тем не менее, Navigator Of The Seas не уступает лидерских позиций: сейчас ведется его реконструкция, по окончании которой здесь будет возведена огромная водная горка длиной 244 метра. Обновленный лайнер примет первых пассажиров уже 24 февраля, а пока можно посмотреть компьютерную модель будущего аттракциона под названием The Blaster.
Кроме того, на палубе появится еще одна «водная гоночная трасса»: Riptide. В отличие The Blaster, где путешествие осуществляется в своеобразном каноэ, здесь любители острых ощущений скользят по воде сами. В общей сложности Royal Caribbean направляет на модернизацию судна 115 миллионов долларов.
Узнайте, какую длину имеет самая большая водная горка на суше.
Тем не менее, Navigator Of The Seas не уступает лидерских позиций: сейчас ведется его реконструкция, по окончании которой здесь будет возведена огромная водная горка длиной 244 метра. Обновленный лайнер примет первых пассажиров уже 24 февраля, а пока можно посмотреть компьютерную модель будущего аттракциона под названием The Blaster.
Кроме того, на палубе появится еще одна «водная гоночная трасса»: Riptide. В отличие The Blaster, где путешествие осуществляется в своеобразном каноэ, здесь любители острых ощущений скользят по воде сами. В общей сложности Royal Caribbean направляет на модернизацию судна 115 миллионов долларов.
Узнайте, какую длину имеет самая большая водная горка на суше.