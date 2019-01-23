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  • Лучшие отели мира в 2019 году: новый рейтинг от TripAdvisor
    Tulemar Bungalows & Villas Фото: TripAdvisor
  • Лучшие отели мира в 2019 году: новый рейтинг от TripAdvisor
    «Пушка ИНН» Фото: TripAdvisor
  • Лучшие отели мира в 2019 году: новый рейтинг от TripAdvisor
    Anastasis Apartments Фото: TripAdvisor
Путешествия

Лучшие отели мира в 2019 году: новый рейтинг от TripAdvisor

Один из главных туристических сервисов мира на основе миллионов оценок и отзывов своих пользователей представил рейтинг лучших отелей планеты.
Анастасия Баринова
23 января 2019 в 18:38
Список составляется 17-й год подряд; в этом году в нескольких категориях рассматривалось более 7000 объектов. В тройке лучших отелей – Tulemar Bungalows & Villas на территории Национального парка Мануэль-Антонио в Коста-Рике, Belvedere в итальянском городе Риччоне и Viroth's Hotel в Сием-Рипе, Камбоджа. Европейские победители – Belvedere, Hotel Alpin Spa Tuxerhof в Туксе (Австрия) и Kayakapi Premium Caves в турецком Ургюпе. В топ-25 мира и Европы ни один российский отель не вошел, но в рейтинге по отдельно взятым регионам лучшими были признаны петербургские «Пушка ИНН» и «Индиго на Чайковского», а также Арарат Парк Хаятт Москва.

Два лидера в категории «Лучшие небольшие отели» расположены в Греции: это Anastasis Apartments (Имеровигли) и Kokkini Porta Rossa (Родос), а третий победитель находится на противоположном конце планеты, в Мексике: The Diplomat Boutique Hotel. Лучшее в мире обслуживание пользователи TripAdvisor обнаружили в Holiday Emerald Hotel (Ханой, Вьетнам), Lani's Suites Deluxe (Пуэрто-дель-Кармен, Испания) и Pax Guest House (Дингл, Ирландия). Любителям семейного отдыха они в первую очередь посоветуют отправиться в Maxx Royal Kemer Resort (Кемер, Турция), Premier Village Danang Resort во Вьетнаме и Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel (Ортизеи, Италия).

Лучший сервис по системе «все включено» предложат греческие Ikos Oceania и Ikos Olivia, а также LUX* Belle Mare на Маврикии. Среди других номинаций, в которых рассматриваются отели, заслужившие самые высокие оценки путешественников – B&B (bed and breakfast), романтический отдых, категория люкс и лучшая цена. Вот полный список победителей.

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