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На курорте Филиппин запретили строить замки из песка
Популярный у туристов остров Боракай ввел необычные запреты.
Анастасия Баринова
22 января 2019 в 19:16
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Филиппинский остров Боракай известен на весь мир своими пляжами. Только в 2017 году он принял около двух миллионов гостей, доходы от которых превысили миллиард долларов США. Однако туристическая сфера развивалась бесконтрольно, природе был причинен вред (в частности, нечистоты из отелей и ресторанов сливались в океан), а популярные места отдыха оказались покрыты мусором. Властям пришлось закрыть остров для отдыхающих на полгода – до 26 октября. За это время на курорт был приведен в порядок. А для того, чтобы сохранить текущее положение вещей, администрация выпустила несколько запретов.
В частности, на пляжах не разрешается пить, курить, устраивать вечеринки, разжигать костры и запускать фейерверки. Вне закона стали и все виды водного спорта, включая водные лыжи, кайтбординг и подводное плавание. Закрыты десятки отелей, работавших с нарушениями правил; ограничено судоходство. В результате уже за три месяца, прошедших с момента открытия, качество воды улучшилось, а кораллы начали восстанавливаться.
Среди прочих нововведений – запрет на пляжный массаж, торговлю и другую коммерческую деятельность. А для борьбы с мошенниками выпущен запрет на возведение замков из песка: их строители требовали с туристов деньги, если их сооружение попадало в кадр (даже случайно). Кроме того, оставляя возле «замка» вещи в момент съемки, гости нередко лишались их. Нарушителями этого запрета грозят не только штрафы, но и тюремное заключение.
Под закрытие попали и казино. Авиакомпаниям предписано сократить число рейсов. В идеале остров должен принимать до 19 200 туристов одновременно (ранее в пиковые сезоны их число достигало 40 000). Все это позволит Боракаю «полностью восстановиться», хотя власти понимают, что ему «еще предстоит долгий путь». Узнайте о других популярных пляжных направлениях мира.
В частности, на пляжах не разрешается пить, курить, устраивать вечеринки, разжигать костры и запускать фейерверки. Вне закона стали и все виды водного спорта, включая водные лыжи, кайтбординг и подводное плавание. Закрыты десятки отелей, работавших с нарушениями правил; ограничено судоходство. В результате уже за три месяца, прошедших с момента открытия, качество воды улучшилось, а кораллы начали восстанавливаться.
Среди прочих нововведений – запрет на пляжный массаж, торговлю и другую коммерческую деятельность. А для борьбы с мошенниками выпущен запрет на возведение замков из песка: их строители требовали с туристов деньги, если их сооружение попадало в кадр (даже случайно). Кроме того, оставляя возле «замка» вещи в момент съемки, гости нередко лишались их. Нарушителями этого запрета грозят не только штрафы, но и тюремное заключение.
Под закрытие попали и казино. Авиакомпаниям предписано сократить число рейсов. В идеале остров должен принимать до 19 200 туристов одновременно (ранее в пиковые сезоны их число достигало 40 000). Все это позволит Боракаю «полностью восстановиться», хотя власти понимают, что ему «еще предстоит долгий путь». Узнайте о других популярных пляжных направлениях мира.