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  • Объемы мирового турпотока достигли рекордного уровня
    Фото: Pixabay
  • Объемы мирового турпотока достигли рекордного уровня
    Фото: Pixabay
Путешествия

Объемы мирового турпотока достигли рекордного уровня

И в 2019 году они вырастут еще больше.
Интерфакс
22 января 2019 в 12:06
В 2018 году число туристических поездок выросло на 6% по сравнению с 2019 годом и составило рекордные 1,4 миллиарда. Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). «Ожидалось, что этот рубеж будет пройден только в 2020 году», – говорится в сообщении.

Лидерство удерживает Европа: на нее пришлось 713 миллионов международных прибытий (прирост составил 6%). На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский регион – 343 миллиона поездок (6%). Замыкают тройку лидеров Северная и Южная Америка – 217 миллионов (3%).

Африку по итогам года посетили 67 млн раз (7% прироста), Ближний Восток – 64 млн (10%).

«Ожидается, что в 2019 году турпоток в мире вырастет еще на 3-4% из-за стабильных цен на топливо, что приводит к доступности авиаперевозок. Также есть тенденция к сильному росту числа поездок из развивающихся стран – в первую очередь, Индии и России, а также из Азии и арабских стран», — отмечают в UNWTO.

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