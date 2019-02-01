В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
Положить весь мир к своим ногам
Пик Виктория
На горе Виктория, названной некогда британцами в честь своей королевы, находится самая высокая точка Гонконга. Там расположена и смотровая площадка, с которой в любую сторону открываются захватывающие виды – урбанистический пейзаж со стремящимися вверх иглами-небоскребами на фоне горных хребтов. Лучше всего суметь попасть на площадку два раза, чтобы успеть полюбоваться как на город при свете дня, так и на сияющую галактику ночного Гонконга. К тому же в первый раз с погодой и масштабом пейзажей может не повезти – Гонконг часто накрывают смог и густые туманы. До пика Виктория можно добраться разными способами, но один из традиционных – это трамвайчик, курсирующий по монорельсовой дороге Peak Tram.
Пройтись по спине спящего дракона
Пешеходный маршрут «Хребет дракона»
Китайцы прозвали Гонконг «маленьким драконом». Согласно множеству легенд, в здешних горах тоже обитают эти священные животные. Для того, чтобы мифические крылатые ящеры могли беспрепятственно пролетать через частокол небоскребов и любоваться на океан – в Гонконге строят дома с большими отверстиями посередине, «драконьими норами». Неудивительно, что в честь дракона назвали и один из самых красивых трекинговых маршрутов Гонконга – Dragon’s Back (Спина, или Хребет Дракона). Длина тропы – около 8 километров, на протяжении которых вы сможете с высоты полюбоваться на зеленые холмы, голубые бухты и густые леса, окружающие Гонконг. Советуем не торопиться, а выделить на прохождение маршрута целый день и изучить все его развилки в густых туннелях джунглей или на вершинах холмов.
Побеседовать с Буддой
Остров Лантау
Гонконг расположен на более чем 260 островах, и каждый из них уникален по-своему. На острове Лантау расположены многовековые буддийские памятники, монастырь По Лин и главная достопримечательность – огромная статуя Тянтань Будда (или «Большой Будда»).
Подъем и спуск к Будде осуществляется по канатной дороге протяженностью 5700 метров. Если вам удастся попасть в кабинку с прозрачным полом – будете парить над морем и кронами деревьев, пока фуникулер поднимает вас к вершине горы. Бронзовый Будда высотой 34 метра и весом 250 тонн восседает на троне в виде лотоса, и к его подножию ведет 268 ступеней. Особенность статуи на острове Лантау в том, что Будда обращен не на юг, как все большие статуи Просветленного, а на север.
Сбежать от городской суеты
Остров Ламма
На остров Ламма приезжают ради уединенных прогулок по экотропам, купания в море и отдыха от сумасшедшего ритма мегаполиса. Тут не встретить ни одного небоскрёба или высотного здания, дома выше трёх этажей запрещены законодательно, а передвигаться принято пешком или, в крайнем случае, на велосипеде – автомобилей здесь тоже нет.
Самый чистый и безлюдный пляж называется Шамван – и до него около двух часов пешком. Кстати, только на этом пляже дают потомство зеленые черепахи. Они относятся к исчезающим видам, поэтому на территории Гонконга находятся под защитой государства, и для туристов пляж закрывают в период с июня по ноябрь, полностью отдавая его в распоряжение черепахам. Но это не беда – на Ламме можно найти другие пляжи, песчаные берега которых хранят тишину и умиротворение.
Побывать в Венеции
Рыбацкая деревня на воде Тай О
«Венеция Гонконга» – именно так называют неприметную рыбацкую деревушку Тай О. Впрочем, сходства с итальянским городом карнавалов заканчиваются на том, что деревне сотни лет, она стоит на воде, домам в ней тоже построены на сваях, а люди передвигаются на лодках. Жители Тай О занимаются рыбалкой и добычей соли. Но одна из главных «жемчужин» этого места вовсе не прогулки на импровизированных гондолах по узким улочкам и не свежие морепродукты на любой вкус. В деревню едут повидать редких розовых дельфинов, которыми можно полюбоваться только в бухте Тай О – и то если повезет.
Взглянуть на трогательных панд
Ocean Park в Гонконге – это один из крупнейших центров отдыха для семей с детьми. Он состоит из двух уровней, один из которых находится у подножия горы, а второй – на ее вершине, куда можно подняться по канатной дороге. В Ocean Park вы найдете и парк аттракционов, и океанариум – целое подводное царство, и зоосад с самыми охраняемыми животными, которые являются настоящим достоянием Китая – большими пандами. Черно-белые мишки неторопливо жуют бамбук, играют с мячиками или спят, забавно раскинув лапы.
Впрочем, в парке можно встретить и других представителей уникальной китайской (и не только) фауны – там вы сможете узнать больше и о жителях тропических лесов, австралийских эндемиках, зверях с Северного и Южного полюсов.
Перенестись в другую часть Китая
Мост Гонконг–Чжухай–Макао
Совсем недавно открыли для движения самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай (провинция Гуандун). Грандиозный мост длиной 55 километров состоит как из серии надводных мостов, так и из подводного туннеля. На проектирование и строительство этого объекта ушло 14 лет, в строительство было вложено 126,9 млрд юаней (около 18,37 млрд долл. США).
(Photo: vialattea_violet / Instagram)
Теперь путь от одного пункта назначения до другого составит вместо нескольких часов всего около 30 минут (не считая времени прохождения границы). Так что если вы захотите посмотреть что-либо, кроме Гонконга, а заодно ощутить, как захватывает дух от раскинувшегося по обе стороны от моста моря – протестируйте новый морской мост, отправившись в китайский Лос-Анджелес – Макао, или город «Жемчужного моря» – Чжухай.
Cathay Pacific
Главный авиаперевозчик Гонконга, четырехкратный обладатель престижной награды «Лучшая авиакомпания в мире» по версии Skytrax. Авиакомпания покрывает более 200 направлений по всему миру, львиная доля которых приходится на Азию. Несколько лет назад Cathay Pacific приостановил полёты из Москвы в Гонконг, однако благодаря партнерам пассажиры получают доступ к удобным перелётам из Москвы с удобными стыковками в крупных городах Европы. Из Владивостока и Иркутска действуют кодшеринговые соглашения в Гонконг. Для пассажиров компании разработаны бонусные программы лояльности – Asia Miles и The Marco Polо Club. ￼￼
Забронировать билеты и узнать о других предложениях компании можно на официальном сайте Cathay Pacific.
Гонконг расположен на более чем 260 островах, и каждый из них уникален по-своему. На острове Лантау расположены многовековые буддийские памятники, монастырь По Лин и главная достопримечательность — огромная статуя Тянтань Будда (или «Большой Будда»).
Подъем и спуск к Будде осуществляется по канатной дороге протяженностью 5700 метров. Если вам удастся попасть в кабинку с прозрачным полом — будете парить над морем и кронами деревьев, пока фуникулер поднимает вас к вершине горы. Бронзовый Будда высотой 34 метра и весом 250 тонн восседает на троне в виде лотоса, и к его подножию ведет 268 ступеней. Особенность статуи на острове Лантау в том, что Будда обращен не на юг, как все большие статуи Просветленного, а на север.
Сбежать от городской суеты
Остров Ламма
На остров Ламма приезжают ради уединенных прогулок по экотропам, купания в море и отдыха от сумасшедшего ритма мегаполиса. Тут не встретить ни одного небоскрёба или высотного здания, дома выше трёх этажей запрещены законодательно, а передвигаться принято пешком или, в крайнем случае, на велосипеде — автомобилей здесь тоже нет.
Самый чистый и безлюдный пляж называется Шамван — и до него около двух часов пешком. Кстати, только на этом пляже дают потомство зеленые черепахи. Они относятся к исчезающим видам, поэтому на территории Гонконга находятся под защитой государства, и для туристов пляж закрывают в период с июня по ноябрь, полностью отдавая его в распоряжение черепахам. Но это не беда — на Ламме можно найти другие пляжи, песчаные берега которых хранят тишину и умиротворение.
Побывать в Венеции
Рыбацкая деревня на воде Тай О
«Венеция Гонконга» — именно так называют неприметную рыбацкую деревушку Тай О. Впрочем, сходства с итальянским городом карнавалов заканчиваются на том, что деревне сотни лет, она стоит на воде, домам в ней тоже построены на сваях, а люди передвигаются на лодках. Жители Тай О занимаются рыбалкой и добычей соли. Но одна из главных «жемчужин» этого места вовсе не прогулки на импровизированных гондолах по узким улочкам и не свежие морепродукты на любой вкус. В деревню едут повидать редких розовых дельфинов, которыми можно полюбоваться только в бухте Тай О — и то если повезет.
Взглянуть на трогательных панд
Ocean Park в Гонконге — это один из крупнейших центров отдыха для семей с детьми. Он состоит из двух уровней, один из которых находится у подножия горы, а второй — на ее вершине, куда можно подняться по канатной дороге. В Ocean Park вы найдете и парк аттракционов, и океанариум — целое подводное царство, и зоосад с самыми охраняемыми животными, которые являются настоящим достоянием Китая — большими пандами. Черно-белые мишки неторопливо жуют бамбук, играют с мячиками или спят, забавно раскинув лапы.
Впрочем, в парке можно встретить и других представителей уникальной китайской (и не только) фауны — там вы сможете узнать больше и о жителях тропических лесов, австралийских эндемиках, зверях с Северного и Южного полюсов.
Перенестись в другую часть Китая
Мост Гонконг-Чжухай-Макао
Совсем недавно открыли для движения самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай (провинция Гуандун). Грандиозный мост длиной 55 километров состоит как из серии надводных мостов, так и из подводного туннеля. На проектирование и строительство этого объекта ушло 14 лет, в строительство было вложено 126,9 млрд юаней (около 18,37 млрд долл. США).
(Photo: vialattea_violet / Instagram)
Теперь путь от одного пункта назначения до другого составит вместо нескольких часов всего около 30 минут (не считая времени прохождения границы). Так что если вы захотите посмотреть что-либо, кроме Гонконга, а заодно ощутить, как захватывает дух от раскинувшегося по обе стороны от моста моря — протестируйте новый морской мост, отправившись в китайский Лос-Анджелес — Макао, или город «Жемчужного моря» — Чжухай.
Cathay Pacific
Главный авиаперевозчик Гонконга, четырехкратный обладатель престижной награды «Лучшая авиакомпания в мире» по версии Skytrax. Авиакомпания покрывает более 200 направлений по всему миру, львиная доля которых приходится на Азию. Несколько лет назад Cathay Pacific приостановил полёты из Москвы в Гонконг, однако благодаря партнерам пассажиры получают доступ к удобным перелётам из Москвы с удобными стыковками в крупных городах Европы. Из Владивостока и Иркутска действуют кодшеринговые соглашения в Гонконг. Для пассажиров компании разработаны бонусные программы лояльности — Asia Miles и The Marco Polо Club. ￼￼
Забронировать билеты и узнать о других предложениях компании можно на официальном сайте Cathay Pacific.