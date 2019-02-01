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  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Фото: johnlsl / Flickr.com
  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Фото: Bernard Spragg / Flickr.com
Путешествия

В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге

«Благоухающий порт», жемчужина Востока, азиатский Нью-Йорк, столица мира — все это о Гонконге. Вместе с флагманской гонконгской авиакомпанией Cathay Pacific рассказываем вам, на что обязательно стоит взглянуть в главном мегаполисе мира.
1 февраля 2019 в 12:30
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Положить весь мир к своим ногам

Пик Виктория

На горе Виктория, названной некогда британцами в честь своей королевы, находится самая высокая точка Гонконга. Там расположена и смотровая площадка, с которой в любую сторону открываются захватывающие виды – урбанистический пейзаж со стремящимися вверх иглами-небоскребами на фоне горных хребтов. Лучше всего суметь попасть на площадку два раза, чтобы успеть полюбоваться как на город при свете дня, так и на сияющую галактику ночного Гонконга. К тому же в первый раз с погодой и масштабом пейзажей может не повезти – Гонконг часто накрывают смог и густые туманы. До пика Виктория можно добраться разными способами, но один из традиционных – это трамвайчик, курсирующий по монорельсовой дороге Peak Tram.

  • Вид на Гонконг с пика Виктория
    Фото: Jim Trodel / Flickr.com
  • Фото: Josie Moyer / Flickr.com

Пройтись по спине спящего дракона

Пешеходный маршрут «Хребет дракона»

Китайцы прозвали Гонконг «маленьким драконом». Согласно множеству легенд, в здешних горах тоже обитают эти священные животные. Для того, чтобы мифические крылатые ящеры могли беспрепятственно пролетать через частокол небоскребов и любоваться на океан – в Гонконге строят дома с большими отверстиями посередине, «драконьими норами». Неудивительно, что в честь дракона назвали и один из самых красивых трекинговых маршрутов Гонконга – Dragon’s Back (Спина, или Хребет Дракона). Длина тропы – около 8 километров, на протяжении которых вы сможете с высоты полюбоваться на зеленые холмы, голубые бухты и густые леса, окружающие Гонконг. Советуем не торопиться, а выделить на прохождение маршрута целый день и изучить все его развилки в густых туннелях джунглей или на вершинах холмов.

  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Вид с пешеходного маршрута «Хребет Дракона» Фото: Daniel Tam / Flickr.com

Побеседовать с Буддой

Остров Лантау

Гонконг расположен на более чем 260 островах, и каждый из них уникален по-своему. На острове Лантау расположены многовековые буддийские памятники, монастырь По Лин и главная достопримечательность – огромная статуя Тянтань Будда (или «Большой Будда»).

Подъем и спуск к Будде осуществляется по канатной дороге протяженностью 5700 метров. Если вам удастся попасть в кабинку с прозрачным полом – будете парить над морем и кронами деревьев, пока фуникулер поднимает вас к вершине горы. Бронзовый Будда высотой 34 метра и весом 250 тонн восседает на троне в виде лотоса, и к его подножию ведет 268 ступеней. Особенность статуи на острове Лантау в том, что Будда обращен не на юг, как все большие статуи Просветленного, а на север.

  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Фото: Flickr.com

Сбежать от городской суеты

Остров Ламма

На остров Ламма приезжают ради уединенных прогулок по экотропам, купания в море и отдыха от сумасшедшего ритма мегаполиса. Тут не встретить ни одного небоскрёба или высотного здания, дома выше трёх этажей запрещены законодательно, а передвигаться принято пешком или, в крайнем случае, на велосипеде – автомобилей здесь тоже нет. 

Самый чистый и безлюдный пляж называется Шамван – и до него около двух часов пешком. Кстати, только на этом пляже дают потомство зеленые черепахи. Они относятся к исчезающим видам, поэтому на территории Гонконга находятся под защитой государства, и для туристов пляж закрывают в период с июня по ноябрь, полностью отдавая его в распоряжение черепахам. Но это не беда – на Ламме можно найти другие пляжи, песчаные берега которых хранят тишину и умиротворение.

  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Остров Ламма Фото: Andy Enero / Flickr.com

Побывать в Венеции

Рыбацкая деревня на воде Тай О

«Венеция Гонконга» – именно так называют неприметную рыбацкую деревушку Тай О. Впрочем, сходства с итальянским городом карнавалов заканчиваются на том, что деревне сотни лет, она стоит на воде, домам в ней тоже построены на сваях, а люди передвигаются на лодках. Жители Тай О занимаются рыбалкой и добычей соли. Но одна из главных «жемчужин» этого места вовсе не прогулки на импровизированных гондолах по узким улочкам и не свежие морепродукты на любой вкус. В деревню едут повидать редких розовых дельфинов, которыми можно полюбоваться только в бухте Тай О – и то если повезет.

  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге
    Рыбацкая деревня на воде Тай О Фото: Flickr.com

Взглянуть на трогательных панд

Ocean Park в Гонконге – это один из крупнейших центров отдыха для семей с детьми. Он состоит из двух уровней, один из которых находится у подножия горы, а второй – на ее вершине, куда можно подняться по канатной дороге. В Ocean Park вы найдете и парк аттракционов, и океанариум – целое подводное царство, и зоосад с самыми охраняемыми животными, которые являются настоящим достоянием Китая – большими пандами. Черно-белые мишки неторопливо жуют бамбук, играют с мячиками или спят, забавно раскинув лапы. 

  • Фото: Flickr.com
  • Фото: Flickr.com
  • Фото: Flickr.com

Впрочем, в парке можно встретить и других представителей уникальной китайской (и не только) фауны – там вы сможете узнать больше и о жителях тропических лесов, австралийских эндемиках, зверях с Северного и Южного полюсов.

Перенестись в другую часть Китая

Мост Гонконг–Чжухай–Макао

Совсем недавно открыли для движения самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай (провинция Гуандун). Грандиозный мост длиной 55 километров состоит как из серии надводных мостов, так и из подводного туннеля. На проектирование и строительство этого объекта ушло 14 лет, в строительство было вложено 126,9 млрд юаней (около 18,37 млрд долл. США). 

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(Photo: vialattea_violet / Instagram)

Теперь путь от одного пункта назначения до другого составит вместо нескольких часов всего около 30 минут (не считая времени прохождения границы). Так что если вы захотите посмотреть что-либо, кроме Гонконга, а заодно ощутить, как захватывает дух от раскинувшегося по обе стороны от моста моря – протестируйте новый морской мост, отправившись в китайский Лос-Анджелес – Макао, или город «Жемчужного моря» – Чжухай.

Cathay Pacific

Главный авиаперевозчик Гонконга, четырехкратный обладатель престижной награды «Лучшая авиакомпания в мире» по версии Skytrax. Авиакомпания покрывает более 200 направлений по всему миру, львиная доля которых приходится на Азию. Несколько лет назад Cathay Pacific приостановил полёты из Москвы в Гонконг, однако благодаря партнерам пассажиры получают доступ к удобным перелётам из Москвы с удобными стыковками в крупных городах Европы. Из Владивостока и Иркутска действуют кодшеринговые соглашения в Гонконг. Для пассажиров компании разработаны бонусные программы лояльности – Asia Miles и The Marco Polо Club. ￼￼

  • В царстве маленького дракона: что нужно увидеть в Гонконге

Забронировать билеты и узнать о других предложениях компании можно на официальном сайте Cathay Pacific

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