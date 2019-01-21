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На Бали введут налог для иностранных туристов
Сбор либо включат в стоимость билетов, либо заставят платить по прибытию на остров.
National Geographic Россия
21 января 2019 в 12:36
Власти острова Бали, Индонезия, собрались ввести налог для иностранных туристов, размер которого составил 10 долларов США с человека. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение еще в конце 2018 года и, как ожидается, будет принят в ближайшие недели.
«Туристы поймут и будут рады заплатить, так как их деньги пойдут на защиту нашей природы и культуры», — заверил губернатор.
The Straits Times пишет, что ежедневно на Бали производится почти 4 тысячи тонн отходов, из которых на свалки попадает лишь 60%. По предварительным данным, в 2018 году Бали посетили около 6 миллионов туристов. В 2019 году ожидается не менее 8 миллионов. Итоговой статистики-2018 по числу российских туристов пока нет; по информации АТОР, с января по июнь оно составило 68,8 тысячи человек.
Из России на Бали можно долететь лишь регулярными рейсами. Стоимость билета туда-обратно начинается от 44+ тысяч рублей на человека.