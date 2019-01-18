Осень в России: самые популярные регионы страны среди иностранных туристов
Топ-20 (осень 2018 года)
1. Москва и Московская область
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область)
3. Иркутская область
4. Краснодарский край
5. Республика Адыгея
6. Калининградская область
7. Республика Бурятия
8. Ростовская область
9. Красноярский край
10. Республика Татарстан
11. Приморский край
12. Смоленская область
13. Владимирская область
14. Нижегородская область
15. Самарская область
16. Тверская область
17. Воронежская область
18. Свердловская область
19. Челябинская область
20. Республика Башкортостан
По сравнению с аналогичным рейтингом за лето-2018 самое заметное движение показал Краснодарский край, переместившийся с 10-го место на 4-е. Наибольший спад – у Нижегородской области, опустившейся из десятки на 14-ю позицию. Замыкающие топ-20 Челябинская область и Башкортостан – новички рейтинга.
По состоянию на январь 2018 года количество установок бесплатного приложения Maps.me на Android и iOS превысило 110 миллионов.
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