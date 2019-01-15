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  • 35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года
    Фото: Дмитрий Белешин
  • 35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года
    Фото: Дарья Кустова
Путешествия

35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года

Фантастические суммы, заплаченные российскими туристами, в рейтинге от Ассоциации туроператоров
АТОР
15 января 2019 в 13:16
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Рейтинг самых дорогостоящих пакетных туров, приобретенных российскими путешественниками в минувшем году, составлен АТОР на основе данных входящих в него туроператоров. По данным Ассоциации, эти туроператоры обеспечивают порядка 90% всего выездного турпотока из России более 70% въездного и более 80% внутреннего организованного туристического потока. В рейтинге не учитывались туры, проданные корпоративным заказчикам.

5 самых дорогих туров 2018 года*

Пятое место

Цена тура на человека: 1,63 млн рублей.

Тур с отдыхом на море во Франции (Биарриц) приобрела российская семья из пяти человек. За три недели в отеле Du Palais 5* они заплатили сумму 8,2 млн рублей. Перелет туристы оплачивали самостоятельно.

Организатор тура: туроператор PAC Group

Биарриц.jpg

Четвертое место

Цена тура на человека: 1, 76 млн рублей.

Пара туристов выбрала тур на Мальдивы, проживание в отеле цепочки St. Regis, приватная вилла для двоих. Всего за 11 ночей и трансферы (авиабилеты туристы приобретали самостоятельно) обошлись им в 3 520 000 рублей.

Организатор тура: туроператор ICS Travel Group

  • 35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года
    Фото: Pixabay

Третье место

Цена тура на человека: 1,84 млн рублей.

Летний тур в Италию, Сардиния, приобрела семья из трех человек. Отдых на протяжении 10 ночей в отеле Pitrizza 5* обошелся им в 5 520 млн рублей (без перелета).

Организатор тура: туроператор PAC Group

  • 35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года
    Фото: Pixabay

Второе место

Цена тура на человека: 3,322 млн рублей.

Почти 10 млн рублей (без перелета) заплатила минувшим летом семья из двоих взрослых и одного ребенка за тур в Турцию (проживание и питание в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*).

Организатор тура: отдел «Элит» туроператора Coral Travel

Кемер.jpg

Первое место

Цена тура на человека – 7 млн рублей.

Самый дорогой тур 2018 года прошел по России и был продан за 35 млн рублей семье из пяти человек. В цену входила перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги на территории РФ.

Организатор тура: компания-продавец предпочла себя не называть.

Полная версия рейтинга (топ-15 туров) на сайте АТОР

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