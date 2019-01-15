35 000 000 рублей за поездку по России и другие самые дорогие туры 2018 года
Рейтинг самых дорогостоящих пакетных туров, приобретенных российскими путешественниками в минувшем году, составлен АТОР на основе данных входящих в него туроператоров. По данным Ассоциации, эти туроператоры обеспечивают порядка 90% всего выездного турпотока из России более 70% въездного и более 80% внутреннего организованного туристического потока. В рейтинге не учитывались туры, проданные корпоративным заказчикам.
5 самых дорогих туров 2018 года*
Пятое место
Цена тура на человека: 1,63 млн рублей.
Тур с отдыхом на море во Франции (Биарриц) приобрела российская семья из пяти человек. За три недели в отеле Du Palais 5* они заплатили сумму 8,2 млн рублей. Перелет туристы оплачивали самостоятельно.
Организатор тура: туроператор PAC Group
Четвертое место
Цена тура на человека: 1, 76 млн рублей.
Пара туристов выбрала тур на Мальдивы, проживание в отеле цепочки St. Regis, приватная вилла для двоих. Всего за 11 ночей и трансферы (авиабилеты туристы приобретали самостоятельно) обошлись им в 3 520 000 рублей.
Организатор тура: туроператор ICS Travel Group
Третье место
Цена тура на человека: 1,84 млн рублей.
Летний тур в Италию, Сардиния, приобрела семья из трех человек. Отдых на протяжении 10 ночей в отеле Pitrizza 5* обошелся им в 5 520 млн рублей (без перелета).
Организатор тура: туроператор PAC Group
Второе место
Цена тура на человека: 3,322 млн рублей.
Почти 10 млн рублей (без перелета) заплатила минувшим летом семья из двоих взрослых и одного ребенка за тур в Турцию (проживание и питание в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*).
Организатор тура: отдел «Элит» туроператора Coral Travel
Первое место
Цена тура на человека – 7 млн рублей.
Самый дорогой тур 2018 года прошел по России и был продан за 35 млн рублей семье из пяти человек. В цену входила перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги на территории РФ.
Организатор тура: компания-продавец предпочла себя не называть.Полная версия рейтинга (топ-15 туров) на сайте АТОР
Цена тура на человека: 3,322 млн рублей.
Почти 10 млн рублей (без перелета) заплатила минувшим летом семья из двоих взрослых и одного ребенка за тур в Турцию (проживание и питание в отеле Maxx Royal Kemer Resort 5*).
Организатор тура: отдел «Элит» туроператора Coral Travel
Первое место
Цена тура на человека — 7 млн рублей.
Самый дорогой тур 2018 года прошел по России и был продан за 35 млн рублей семье из пяти человек. В цену входила перевозка, проживание, питание, элементы экскурсионной программы и VIP-услуги на территории РФ.
Организатор тура: компания-продавец предпочла себя не называть.