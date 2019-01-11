Самый короткий день Русской Лапландии
Можно бесконечно долго смотреть на карту Кольского полуострова: восхищаться гигантскими просторами, представлять дикий холод и бояться полярной ночи. Но без настоящего путешествия в Русскую Лапландию характер этих территорий не понять, не почувствовать.
Под горой Ельнюн II – замерзшее Чунозеро. Экологическая тропа занесена снегом, мы в этой прогулке первопроходцы и приходится пробираться по глубокому снегу.
...Мы выходим на границу леса и горной тундры. Внизу открывается перспектива на Чунозеро, трассу Кола. горнолыжные склоны рядом с Мончегорском. А главное – восход, точнее то, что условно можно назвать восходом. Само солнце над горизонтом не появляется – только оранжевое зарево самого короткого дня зимы. Выше нас – только вершина Ельнюн и любопытная белая тундровая куропатка на камне.
Супербренды и законы Севера
Именно за этим самым коротким днем мы и поехали в Лапландский заповедник. А несколько китайских групп в нашем самолете ехали за другим – оказывается, в Китае распространено поверье, по которому ребенок, зачатый при свете северного сияния, будет исключительно удачлив.
Вообще Лапландия редко показана на картах, несмотря на то, что это огромная территория в Северной Европе. Здесь живет большой народ саамов, разделенный между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. У нас саамов всегда называли лопарями и представляли, что они живут где-то совсем за краем географии. А край, оказывается, вот он.
Хотя заповедник и называется Лапландским, сами саамы здесь не живут. Ближайшее селение – в поселке Ловозеро на одноименном озере. Зато в заповеднике живут дикие северные олени – те самые, которыми запрягают свои упряжки новогодне-рождественские волшебники. В 90-е заповедные власти решили, что если совсем рядом в Финляндии живет Йоулупукки, то будет логично объявить территорию Русской Лапландии родиной российского Деда Мороза.
Так Мурманская область упустила супербренд – ну, или щедро поделилась с соседями по Северу, как посмотреть. Учитывая, что на Севере законы у природы суровые и если друг другу не помогать, то все просторы превратятся в безжизненную пустыню, мне нравится второй вариант. Тем более что у Лапландии осталось северное сияние, которое никто не уведет.
Крепс и Тянь-Шанский
История Лапландского заповедника связана со многими людьми, но две фамилии выделяются особенно ярко. Одна простая и по-немецки лаконичная – Крепс, а вторая вроде бы и русская, но с оттенком восточной витиеватости и романтизма: Семенов-Тянь-Шанский.
В эпоху индустриализации страны на Кольском полуострове тоже начался промышленный бум: разработка карьеров, заводы, горно-обогатительные комбинаты. Казалось, что северная природа стерпит все. Но уже в 20-х годах ленинградский ученый Герман Крепс в экспедициях по Русской Лапландии увидел приближающуюся трагедию. Он насчитал всего 95 диких северных оленей и добился, что в 1930-м году был создан Лапландский заповедник.
В горной тундре – только небольшие кустики, зимой превратившиеся в хрупкие фигуры
После войны в 50-х годах заповедник упразднили, и началась новая «битва» за его восстановление. Ее возглавил ученик первого директора Олег Семенов-Тянь- Шанский, внук того самого знаменитого русского географа, получившего приставку Тянь-Шанский за экспедицию в одноименные горы. Через несколько лет заповедник все же восстановили и даже расширили. Олег Измайлович никогда не заканчивал ни школы, ни университета, но, благодаря научным исследованиям северной природы, в 1940 году в качестве исключения был допущен к защите диссертации и стал кандидатом наук.
Сегодня диких оленей в заповеднике уже 1000 – и это самое большое поголовье вольных оленей в Арктике. Промышленные компании тоже поняли необходимость сохранения и развития заповедных территорий – например, несколько проектов по созданию экологических троп реализованы только благодаря грантам благотворительной программы «Мир новых возможностей», созданной Норникелем. А совсем недавно сотрудники заповедника выиграли грант на создание экспозиции саамского быта.
Ельнюн II: внизу северная тайга, а на вершинах горная заполярная тундра
Восход без солнца над горизонтом постепенно превращается в закат. Небо начинает темнеть, а мы только вышли на высоту чуть больше 500 метров над уровнем моря – вершину Ельнюн. Внизу Чунозеро, на север уходит горный хребет Чунатундра, наша вершина – самая южная его часть. На Кольском полуострове горы так и называют, часто приставляя к названию словно «тундра»: хребет Мончетундра, горы Ловозерские тундры. Звучит необычно, но здесь, где зимой солнце не поднимается над горизонтом, все необычно. Через пару часов или раньше станет совсем темно: можно будет искать на небе северное сияние и радоваться за китайских туристов.
Снег загладил каменистый рельеф и задул трещины – не будь снегоступов, мы бы проваливались по пояс. А так легко передвигаемся по заснеженной тундре. На камнях видны заросли брусники и вороники, ягоды сохранились идеально замороженными шариками – настоящее лакомство.
Нужно признать, что до вершины Ельгюн добрались не все, но тем приятнее ощущать, что тропа зимой хоть и не совсем легкая, все же оставляет приятное послевкусие от прогулки-восхождения. Словом, просите снегоступы.
Сегодня Лапландский заповедник посещает всего пять тысяч человек в год – что, конечно же, очень мало для такого места. Впрочем, в отделе туризма сейчас работают молодые девчонки – учились в Норвегии, смотрели как устроены заповедные территории, как удается развивать туризм и при этом не вредить природе. Да и в президентских национальных проектах развитию экотуризма посвящено немало. Если в непростом XX веке Крепс и Тянь-Шаньский посвятили жизни тому, чтобы сохранить заполярные ландшафты, диких северных оленей, то сегодня перед их последователями стоит другая задача – дать возможность людям увидеть эту красоту, научить их любить природу. Но нельзя заставить любить природу по картинкам – это можно понять, только побывав здесь, поднявшись на одну из вершин русской Лапландии.
Сайт Лапландского заповедника
P.S. По данным «Росзаповедцентра», в 2018 году создано 11 новых федеральных заповедников и национальных парков.
Фото: Александр Железняк, «Росзаповедцентр» и Лапландский заповедник.
Вообще Лапландия редко показана на картах, несмотря на то, что это огромная территория в Северной Европе. Здесь живет большой народ саамов, разделенный между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. У нас саамов всегда называли лопарями и представляли, что они живут где-то совсем за краем географии. А край, оказывается, вот он.
Хотя заповедник и называется Лапландским, сами саамы здесь не живут. Ближайшее селение — в поселке Ловозеро на одноименном озере. Зато в заповеднике живут дикие северные олени — те самые, которыми запрягают свои упряжки новогодне-рождественские волшебники. В 90-е заповедные власти решили, что если совсем рядом в Финляндии живет Йоулупукки, то будет логично объявить территорию Русской Лапландии родиной российского Деда Мороза.
Так Мурманская область упустила супербренд — ну, или щедро поделилась с соседями по Северу, как посмотреть. Учитывая, что на Севере законы у природы суровые и если друг другу не помогать, то все просторы превратятся в безжизненную пустыню, мне нравится второй вариант. Тем более что у Лапландии осталось северное сияние, которое никто не уведет.
Крепс и Тянь-Шанский
История Лапландского заповедника связана со многими людьми, но две фамилии выделяются особенно ярко. Одна простая и по-немецки лаконичная — Крепс, а вторая вроде бы и русская, но с оттенком восточной витиеватости и романтизма: Семенов-Тянь-Шанский.
В эпоху индустриализации страны на Кольском полуострове тоже начался промышленный бум: разработка карьеров, заводы, горно-обогатительные комбинаты. Казалось, что северная природа стерпит все. Но уже в 20-х годах ленинградский ученый Герман Крепс в экспедициях по Русской Лапландии увидел приближающуюся трагедию. Он насчитал всего 95 диких северных оленей и добился, что в 1930-м году был создан Лапландский заповедник.
В горной тундре — только небольшие кустики, зимой превратившиеся в хрупкие фигуры
После войны в 50-х годах заповедник упразднили, и началась новая «битва» за его восстановление. Ее возглавил ученик первого директора Олег Семенов-Тянь- Шанский, внук того самого знаменитого русского географа, получившего приставку Тянь-Шанский за экспедицию в одноименные горы. Через несколько лет заповедник все же восстановили и даже расширили. Олег Измайлович никогда не заканчивал ни школы, ни университета, но, благодаря научным исследованиям северной природы, в 1940 году в качестве исключения был допущен к защите диссертации и стал кандидатом наук.
Сегодня диких оленей в заповеднике уже 1000 — и это самое большое поголовье вольных оленей в Арктике. Промышленные компании тоже поняли необходимость сохранения и развития заповедных территорий - например, несколько проектов по созданию экологических троп реализованы только благодаря грантам благотворительной программы «Мир новых возможностей», созданной Норникелем. А совсем недавно сотрудники заповедника выиграли грант на создание экспозиции саамского быта.
Ельнюн II: внизу северная тайга, а на вершинах горная заполярная тундра
Восход без солнца над горизонтом постепенно превращается в закат. Небо начинает темнеть, а мы только вышли на высоту чуть больше 500 метров над уровнем моря — вершину Ельнюн. Внизу Чунозеро, на север уходит горный хребет Чунатундра, наша вершина — самая южная его часть. На Кольском полуострове горы так и называют, часто приставляя к названию словно «тундра»: хребет Мончетундра, горы Ловозерские тундры. Звучит необычно, но здесь, где зимой солнце не поднимается над горизонтом, все необычно. Через пару часов или раньше станет совсем темно: можно будет искать на небе северное сияние и радоваться за китайских туристов.
Снег загладил каменистый рельеф и задул трещины — не будь снегоступов, мы бы проваливались по пояс. А так легко передвигаемся по заснеженной тундре. На камнях видны заросли брусники и вороники, ягоды сохранились идеально замороженными шариками — настоящее лакомство.
Нужно признать, что до вершины Ельгюн добрались не все, но тем приятнее ощущать, что тропа зимой хоть и не совсем легкая, все же оставляет приятное послевкусие от прогулки-восхождения. Словом, просите снегоступы.
Сегодня Лапландский заповедник посещает всего пять тысяч человек в год — что, конечно же, очень мало для такого места. Впрочем, в отделе туризма сейчас работают молодые девчонки — учились в Норвегии, смотрели как устроены заповедные территории, как удается развивать туризм и при этом не вредить природе. Да и в президентских национальных проектах развитию экотуризма посвящено немало. Если в непростом XX веке Крепс и Тянь-Шаньский посвятили жизни тому, чтобы сохранить заполярные ландшафты, диких северных оленей, то сегодня перед их последователями стоит другая задача — дать возможность людям увидеть эту красоту, научить их любить природу. Но нельзя заставить любить природу по картинкам — это можно понять, только побывав здесь, поднявшись на одну из вершин русской Лапландии.
Сайт Лапландского заповедника
Фото: Александр Железняк, «Росзаповедцентр» и Лапландский заповедник.