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  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
    Прокатиться по пустыне на верблюде… Фото: Дмитрий Тельнов
  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
    …пропасть в Лувре Абу-Даби, который даже не назовешь зданием — это настоящий город в городе… Фото: Дмитрий Тельнов
  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
    …онеметь от восхищения перед мечетью шейха Зайда… Фото: Дмитрий Тельнов
  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
    …окунуться в сказочный мир одного из крупнейших развлекательных парков планеты… Фото: Дмитрий Тельнов
  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
    … и просто расслабиться на берегу Персидского залива. Фото: Дмитрий Тельнов
Путешествия

Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи

Несмотря на репутацию делового центра, Абу-Даби идеально подходит и для семейных каникул: в самом большом и богатом эмирате и развлекательная программа соответствующая — любой её пункт оказывается уникальным и самым-самым.
Ольга Яковина
11 января 2019 в 17:38
1674
1. Соколиный госпиталь
Первый в мире общественный госпиталь для хищных птиц принимает не только пернатых пациентов, но и групповые экскурсии. Во время визита можно близко познакомиться с любимыми домашними питомцами арабских шейхов и сделать селфи с соколом на запястье, побывать в музее соколиной охоты и узнать о жизни самых быстрых птиц на свете. Например, что у каждой из них есть собственный паспорт и что два раза в год им нужно делать маникюр. А в операционной наглядно продемонстрируют, как соколам подрезают когти (под наркозом), как чинят сломанные перья (при помощи стальных иголок и суперклея) и с какой скоростью пациент госпиталя может склевать выданную на обед тушку перепелки со всеми косточками (спойлер: за полторы минуты).  
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов

2. Мечеть шейха Зайда
О масштабе достопримечательности, входящей в тройку наиболее популярных и узнаваемых в мире, лучше всего говорят цифры: 20 лет проектирования и строительства, примерная стоимость работ в 600 млн евро, равная пяти футбольным полям площадь, вместимость более 40 000 человек, 82 беломраморных купола, 1048 инкрустированных новозеландским перламутром колонн, самые большие в мире иранский ковер весом более 47 тонн и мозаика из 28 сортов мрамора, 7 огромных люстр, на украшение которых ушло 40 кг сусального золота и миллионы кристаллов Сваровски, 22 прожектора для подсветки, которая меняется в зависимости от фазы Луны. И всё это действительно очень красиво. В мечеть пускают бесплатно, но придется разуться, закрыть плечи, локти, колени и татуировки, девушкам на входе выдают абайи. Несколько раз в день проводят бесплатные экскурсии — и это возможность попасть туда, куда не допускают обычных посетителей.  
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов

3. Остров Яс
Настоящая фабрика развлечений — на острове расположены сразу три тематических парка. Во-первых, крупнейший ближневосточный аквапарк Yas Waterworld, чья площадь превышает 15 футбольных полей. В нём более 40 аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире – например, 238-метровая гидромагнитная горка-торнадо. Во-вторых, знаменитый Yas Ferrari World: среди симуляторов и аттракционов, посвященных легендарному автомобилю, есть самая быстрая в мире пневматическая горка Formula Rossa, разгоняющая вагонетки за 5 секунд до 240 км/ч. В 2018 году здесь открылся Warner Bros. World, один из крупнейших крытых парков планеты с шестью тематическими зонами, посвященными любимым мультяшным героям. 

В скором времени к ним добавится и центр адреналиновых развлечений Clymb с самой широкой в мире аэродинамической трубой и крытым скалодромом высотой в рекордные 43 м. Бесплатные шаттлы курсируют между парками и расположенными на острове отелями. Самый достопримечательный среди последних – футуристический Yas Hotel Abu Dhabi с бассейном на крыше, расположенный над мариной и трассой «Формулы-1» – за заездами по Marina Circuit можно наблюдать прямо с его балконов. Гонки проходят в ноябре, а в остальные дни года на автодроме действует школа пилотирования, и можно покататься чуть ли на всех существующих спорткарах — на сиденье штурмана или за рулем.

  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
4. Лувр Абу-Даби
Музейный комплекс, спроектированный Жаном Нувелем, состоит из 55 белоснежных зданий, накрытых 8-слойным ажурным металлическим куполом, чей диаметр составляет 180 м, а вес – 7500 тонн (примерно столько же, сколько у Эйфелевой башни). Проникающие сквозь купол солнечные лучи создают эффект светового дождя, а блики на полу и стенах складываются в живые мерцающие узоры. Музей со всех сторон окружен водой, каналы и пруды есть и внутри здания, отчего оно кажется даже не зданием, а целым городом: даже если бы в Лувре Абу-Даби нельзя было увидеть ничего, кроме него самого, в нем стоило бы побывать.

Постоянная экспозиция рассказывает всеобщую историю человечества и включает культурные объекты всех времен и цивилизаций. Для нее парижский Лувр, музей Орсе, Центр Жоржа Помпиду — всего 13 французских музеев – прислали из своих запасников около 300 экспонатов, в том числе такие шедевры Ван Гога, Клода Моне и Леонардо да Винчи. Отдельное здание занимает детский музей с интерактивными экспонатами – настоящая музейная игровая, где устраивают мастер-классы и другие полезные развлечения.  

  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
5. Эль Айн
В 60-х годах в Абу-Даби жило всего 50 000 человек, а там, где теперь небоскребы, дизайнерские поля для гольфа и марины с роскошными яхтами, были лишь пески. Пустыня Руб-аль-Хали и сейчас занимает большую часть эмирата – и съездить на свидание с ней необходимо. Покататься на верблюдах, пострелять из лука, увидеть демонстрацию соколиной охоты, погонять по барханам на джипах и багги, с визгом и хохотом слететь с песчаной горы на зорбе или сендборде. И оценить, какой огромный путь проделала страна всего за полвека, превратившись из края бедуинов и рыбаков в мир будущего.

В оазисе Эль Айн есть несколько старых фортов, ставших музеями, и этнографических деревень, воссоздающих прежний быт и образ жизни местных жителей. В Деревне Наследия Zaman Lawal Heritage Village продают аутентичные сувениры и проводят мастер-классы по традиционным ремеслам, предсказывают судьбу, учат играть в старинные арабские настольные игры и варить бедуинский кофе прямо на горячем песке. Сюда можно приехать на день, но лучше остаться на пару ночей – в лодже Telal Resort: виллы с глинобитными стенами и гамаками на террасах стоят прямо посреди барханов, под большим тентом – два ресторана ближневосточной кухни и спа-центр Desertology с открытым и закрытым бассейнами. Но главное даже не это, а возможность оказаться в пустыне после заката, когда на небо выкатываются такие неправдоподобно большие и яркие звезды, что их легко принять за мираж.

  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
  • Фото: Дмитрий Тельнов
     

6. Arabian Wildlife Park
В крупнейшем на Ближнем Востоке заповеднике Arabian Wildlife Park на острове Сир-Бани-Яс обитает более 30 видов птиц и животных: редкие черепахи и дюгони, орлы и фламинго, гепарды и жирафы — для желающих понаблюдать за их привольной жизнью на самом большом из природных островов Абу-Даби устраивают настоящее сафари с биноклями, внедорожниками и рейнджерами. Гейм-драйвы проводят ранним утром и поздним вечером, поэтому на острове имеет смысл остаться на ночь – в одном из трех отелей, входящих в курортный комплекс Anantara Sir Bani Yas Island Resorts. Помимо сафари его гости могут покататься по острову на велосипедах, заняться водными видами спорта или дайвингом и даже понырять за жемчугом, как это делали в те стародавние времена, когда в Абу-Даби еще не было нефтяных скважин и крутых заповедников.

  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
  • Фото: Arabian Wildlife Park
7. Остров Саадият
Один из самых амбициозных проектов Абу-Даби связан с островом Саадият, название которого в переводе означает «Счастье». Некогда пустынный кусок суши потихоньку превращается в главный культурный центр Ближнего Востока. Здесь силами ведущих архитекторов планеты возводят музейный квартал — рядом с нувелевским Лувром Фрэнк Гери строит филиал музея Гуггенхайма, Норман Фостер – Национальный музей им. Шейха Зайда, бюро Захи Хадид – Центр исполнительских искусств, а Тадао Андо – Морской музей. А вокруг квартала появятся поля для гольфа, парки, галереи бутиков и ресторанов, набережные и марины, связанные каналами и мостами. 

Все это по большей части пока только в будущем, зато широченной 9-километровой полосой пляжей с мелким белым песком можно наслаждаться уже сейчас. В море в пяти метрах от берега резвятся дельфины, в песке откладывают яйца редкие черепахи Бисса, чистоту воды ежегодно отмечают Голубыми флагами, и сегодня Саадият – пожалуй, лучшее в Абу-Даби место для настоящего пляжного отдыха. На первой линии запланировано 9 пятизвездочных отелей, часть из них уже построена, и пожалуй, самый сбалансированный вариант по цене и качеству предлагает Saadiyat Rotana Resort & Villas – с огромными бассейнами, теннисными кортами, десятком ресторанов и баров, спа, выдающимся детским клубом и благословенной системой «все включено», удобнее которой для родителей с детьми еще ничего не придумали.

  • Каникулы в Абу-Даби: 8 развлечений для всей семьи
8. Etihad Towers
Пять небоскребов над Персидским заливом хоть и не являются самыми высокими в эмирате, но лучший вид на Абу-Даби и все его острова открывается именно отсюда – со смотровой площадки Observation Deck at 300 в башне №2. На 300-метровой высоте можно отобедать или выпить чаю с медовыми финиками — ресторан находится в ведении расположенного в здании отеля Jumeirah at Etihad Towers, и его гости имеют право на бесплатный доступ к самой высокой кухне Абу-Даби. Еще более выгодные варианты предлагает расположенный в соседней «медной» башне Bab al Qasr Hotel. Весь сезон и до следующего лета здесь действует специальное предложение: стоимость номера возвращается гостям в виде ежедневного кэшбека в 699 AED на счет, с которого можно расплачиваться за питание в любом из шести ресторанов и баров отеля. И, кстати, виды из его номеров с панорамными окнами во всю стену открываются не хуже, чем со смотровой площадки.

  • Фото: Bab al Qasr
  • Фото: Bab al Qasr

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