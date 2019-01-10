Сервисный сбор в визовых центрах Германии подорожает с 4 февраля
Смена оператора повлечет за собой увеличение суммы сервисного сбора. С 4 февраля он составит €20,40 евро вместо €18,85 без снятия отпечатков пальцев и €20,35 со снятием соответственно.
Центры VFS Global продолжат работать в обычном режиме до 31 января включительно. «С 1 февраля прием заявлений прекратится, и будет осуществляться только выдача паспортов. Центры приема в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Калининграде будут открыты для выдачи паспортов до 15 февраля, региональные – до 8 февраля. После этого невозвращенные паспорта будут переданы в консульства, откуда их сможет забрать владелец или его уполномоченный представитель», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу представительства.
По данным Росстат, с января по сентябрь 2018 года Германию посетили 950 тысяч российских туристов. Финальной статистики по итогам года ведомство на момент публикации не предоставило.