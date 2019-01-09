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  • В 2018 году во Вьетнаме побывало рекордное количество российских туристов
    В январе 2019 года Фукуок, крупнейший остров Вьетнама, будет пользоваться особой популярностью у российских (и не только) туристов. Фото: Pixabay
  • В 2018 году во Вьетнаме побывало рекордное количество российских туристов
    Фото: Pixabay
Путешествия

В 2018 году во Вьетнаме побывало рекордное количество российских туристов

По объемам въездного турпотока в страну Россия заняла 1-е место среди стран Европы.
National Geographic Россия
9 января 2019 в 14:24
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В минувшем году Вьетнам посетили 606 673 российских туриста, сообщает Вьетнамская национальная администрация по туризму. Это шестой результат среди всех иностранных рынков. Больше прибытий зафиксировано лишь из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня и США.

Как отмечает Ассоциация туроператоров (АТОР), прирост российского турпотока по сравнению с 2017 годом составил 5,7%. Ожидается, что в начале 2019 года одним из самых популярных туристических пунктов назначения во Вьетнаме станет остров Фукуок.

Всего в 2018 году Вьетнам посетили 15,5 миллиона иностранных туристов – это рекордный показатель для страны.

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