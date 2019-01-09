Город ветров: гид по Баку от местных жителей
Отыскать «Цигель-цигель»
Вячеслав Сапунов – журналист, редактор, гид по Баку
Ичери-шехер (İçərişəhər) – средневековый город-крепость, отделённый высокой стеной. Официально самое старое сооружение – Мечеть Мохаммеда XI века, но бакинцы знают, что Девичья башня (Qız Qalası) всё равно древнее, просто никто не помнит, когда её построили. В Ичери-шехер продолжают жить люди, гордо называющие себя «крепостными». Другие обитатели крепости – смешивающие все на свете языки торговцы сувенирами и коврами (не бойтесь торговаться!), художники (загляните в мастерскую Али Шамси на Böyük Qala küçəsi, 84 или в Центр керамики Мир-Теймура Мамедова на Müslüm Maqomayev küçəsi, 90), рестораторы (зайдите, например, в обаятельный «Гайнана» на Kiçik Qala küçəsi, 126), банщики (в средневековом хаммаме «Ага Микаил» на Qala küçəsi, 16 два дня в неделю – женские, остальные – мужские) и, конечно, туристы, разыскивающие места под названиями, понятными только бывшим гражданам СССР: «Шьорт побьери!» и «Цигель-цигель, ай-лю-лю!» (первое – у крепостной стены чуть выше польского посольства, второе – в противоположном конце, на Sabir küçəsi). Совершенно равнодушны ко всем вышеуказанным бесчисленные коты, обитающие в Ичери-шехер и не без оснований считающие себя его хозяевами. Не бойтесь заблудиться в Старом городе. Улочки путаные, но всегда выведут к набережной, крепостным воротам либо к метро «Ичери-шехер».
Оценить новую архитектуру
Шейда Новруз-заде, архитектор
В эпоху нефтяного бума Баку заполнился творениями лучших архитекторов начала прошлого века – Иосифа Плошко (дворец мецената Муртузы Мухтарова), Юзефа Гославского (здание нынешней Бакинской мэрии). В наши дни в столице снова то и дело появляются новые архитектурные достопримечательности. Лучшая смотровая площадка – рядом с Нагорным парком, куда можно подняться на фуникулёре, неподалёку – комплекс Flame Towers, ставший символом нового Баку, внизу – Национальный парк, он же Приморский бульвар. Прогулка обязательна: подышать морем, посмотреть на диковинные растения, свезённые со всего света (есть даже столетний баобаб), перекусить с видом на залив и оценить новую архитектуру – центр Мугама, торговый центр Park Bulvar. Музей Ковра (azcarpetmuseum.az) располагает уникальной коллекцией и сам выглядит как произведение искусства. Плавные формы Центра Гейдара Алиева, творения Захи Хадид, символизируют вечность. Огромное здание, белоснежное внутри и снаружи – многофункциональная площадка, где выставочные залы, лишённые углов, перетекают один в другой. Здесь постоянная экспозиция об истории страны и уникальные выставки от Альфонса Мухи до Энди Уорхола. Ещё одна мировая звезда, оставившая след в архитектуре города, – Норман Фостер, его бюро разработало проект в восточной части Баку Ağ Şəhər («Белый город»).
Поиграть с огнем
Светлана Гасанова, исполнительный директор туркомпании Aze Turizm
В расположенном неподалёку от города заповеднике Гобустан можно увидеть тысячи наскальных рисунков, оставленных первобытными людьми. По некоторым подсчётам, здесь около 6000 петроглифов! История о том, как обнаружили это уникальное место, хроники первых раскопок и фото Тура Хейердала, который дважды посещал «край оврагов», собраны в ультрасовременном музее. Рядом – грязевые вулканы, разбросанные по потрескавшейся земле, совершенно космическое зрелище. Ещё одно чудо природы – горящая гора Янардаг. Сюда лучше приезжать вечером, чтобы увидеть, как живописно полыхает природный газ. В этой же части бакинского пригорода – храм огнепоклонников Атешгях в посёлке Сураханы. А по дороге к аэропорту – курортный посёлок Мардакяны, где находятся историко-этнографический заповедник «Гала» и дом-музей Сергея Есенина, в котором тот жил с женой Софьей Толстой летом 1925 года. Лучшие пляжи, кстати, тоже здесь.
Найти своих
Лейла Лейсан, блогер, журналист
Лучший способ узнать, как проехать, куда пойти и что купить, а заодно найти гида, переводчика и водителя, – написать пост в одной из групп в фейсбуке по запросу «Баку». «Сарафанное радио» работает у нас безотказно. Вообще бакинское гостеприимство не стереотип. Мы всегда стараемся показать как можно больше и накормить как можно вкуснее. У нас принято «гулять гостя» за свой счёт. Спросите дорогу у местного – не просто посадит на нужный автобус, но ещё и расплатится своей транспортной картой.
Предаться чревоугодию
Эллада Горина, психолог, писатель
Хотите попробовать настоящую местную кухню – напроситесь в гости. Вариант «почти как дома» можно найти у древних стен Ичери-шехер, к которым лепятся уютные ресторанчики. В Sehrli Təndir (Kiçik Qala küçəsi, 19) юркая женщина в традиционном платке прямо из печи выхватывает горячий тяндир-чурек, его надо макать в садж (блюдо из мяса и овощей, приготовленное на открытом огне на широкой плоской сковороде). В ресторане Manqal (manqal.az) – веером уложенные и пересыпанные сумахом кутабы, изогнутые рёбрышки кебаба и тонкие листы хингаля с золотистым лучком и кудрявым фаршем. Хорош и завтрак: pomidor yumurta – омлет с помидорами на топлёном масле, выдержанный в бараньих бурдюках белый сыр мотал, хлеб, мёд, сливки и варенье из белого апшеронского инжира. В Terrace Garden (Boyuk Gala, 20) можно с крыши наблюдать весь город, Девичью башню и море. Если гламур и блеск не в приоритете, лучше зарулить в İstirahət restoranı (Həsən Salmani küçəsi, 7) – цены более чем умеренные, чего не скажешь о порциях шашлыков, салатов и рыбы. А когда захочется впечатлений, добро пожаловать в Telequlle (telequlle.az) – ресторан в телебашне вращается в суфийском танце, пока несут порцию üç bacı, томлённых на маленьком ходу и любовно начинённых фаршем баклажанов, помидоров и перцев.
Послушать джаз
Таир Эйнуллаев, заслуженный артист, заведующий отделением хореографии Гимназии Искусств им. А.Н. Алекперова
Музыка в Баку звучит даже под землёй – в метро о прибытии поезда оповещают фрагменты из народных песен и произведений национальных композиторов. Традиционный мугам, признанный ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия, можно услышать в каждом дворе, ну и, конечно, в Международном центре Мугама на Приморском бульваре. Эти лирические, философские, душераздирающие песнопения под аккомпанемент и без него – для истинных исследователей фольклора, лягут на слух не каждому. Знаменитый бакинский джаз основан, к слову, тоже на мугамном ладе. Каждую осень в Баку проходит Международный фестиваль джаза и собирает мировых звёзд. Концерты часто бесплатные и в удивительных местах, например, в католической кирхе. Весной танцы, музыка и знаменитый азербайджанский «рэп» – мейхана («Давай, до свидания!» – это он) заполоняют улицы, когда в стране масштабно празднуют Навруз.
Записаться на дегустацию
Ая Руфин, модный фотограф
Азербайджан ещё в советские годы славился разнообразными сортами винограда. В период антиалкогольной кампании виноградники были вырублены, но в 2008 году в стране высадили 7000 га марочных сортов, а на производство пригласили итальянцев и французов. И сегодня в Баку можно насладиться невероятным количеством местных вин. Не пропустите интересные и достойные белые сорта матраса, баяншира, кишмиш. Ну и абсолютный сюрприз – гранатовое вино, новый и диковинный вкус. В Баку множество хороших энотек и винных баров. Особенно популярны бар Kefli (Tərlan əliyarbəyov, 4a), где обстановка простая, но уютная, а также заведения The Cork (Tərlan əliyarbəyov, 13F) и Room (Tərlan əliyarbəyov, 10).
Накупить сувениров
Деляра Везирова, дизайнер, основатель бренда ZZor
Для шопинга советую Spot Сoncept Store (Bülbül prospekti, 37B), где представлены местные дизайнерские марки (бонус – вкусный кофе). Другой гигант на рынке товаров ручной работы – студия Ninkacards (ninkacards.com). Здесь можно отовариться по полной: авторские открытки, экосумки с национальным узором, традиционные шёлковые платки кялагаи, украшения из серебра с классическим азербайджанским символом – бутой. Новое место «паломничества» всех бакинцев от мала до велика – огромный книжный Baku Book Center (bakubookcenter.az). Здесь можно не только весь день сидеть и читать любую книгу с полки, но и подобрать сувенир с национальной темой в отделе I love Baku.
(Лучшие бакинские сувениры – это старинные вещи, антикварные ковры и предметы быта. Фото: age / East News)
Сторговаться
Эльбай Касимзаде, председатель Союза архитекторов Азербайджана
Самый древний базар Баку – рыночная площадь в Ичери-шехер за Девичьей башней. Теперь здесь торгуют сувенирами и антиквариатом. А продукты покупают на Новом рынке Təzə bazar на улице Самеда Вургуна (Səməd Vurğun küçəsi). Он был построен в советское время как альтернатива полулегальному базару в районе Кубинки, где можно было купить что угодно – от ржавого гвоздя до пулемёта и ещё французское пальто. Красивый, облицованный гранитом и очень большой Yaşıl bazar (Зелёный базар) на проспекте Хатаи недорогой, но коренные бакинцы продолжают ходить на Təzə bazar. Я там всю жизнь покупаю зелень у одного и того же продавца. Я начал ходить на базар, когда мне было лет 18, а зеленщик тогда был 14-летним мальчишкой, помогал отцу. Сегодня мы уже встречаемся как братья. Первый раз попав на бакинский рынок, надо терпеливо обойти весь базар и понять логистику, поймать движение, осознать, почему люди идут сначала в одном направлении, а только потом в другом. Хотите купить легендарные бакинские помидоры – слушайте аромат. Если пахнут – это они.
Координаты
Как добраться: прямые рейсы до Баку есть у «Аэрофлота» (aeroflot.ru), Azal (azal.az), S7 (s7.ru) и «ЮТэйр» (utair.ru). От 5000 руб.
Виза: не требуется.
Сезон
Самое приятное время в Баку – вторая половина весны. Но розы здесь цветут и в ноябре, а солнцезащитные очки могут пригодиться и в февральский день. Cамый жаркий месяц – август, температура воздуха поднимается до +45 °С в тени. Купальный сезон длится с мая по сентябрь включительно.
Транспорт
Бакинское метро имеет две длинные ветки, и передвигаться в подземке довольно удобно, тем более что основные достопримечательности расположены в пешей доступности от станций. Можно ездить и на автобусах, большинство из которых красного цвета, с маршрутным табло, на котором отображаются остановки. Оплата только по магнитным карточкам, их можно приобрести и пополнить на некоторых остановках наземного транспорта и на всех станциях метро. В Баку невероятное количество служб такси. При заказе по телефону вам сразу скажут примерную стоимость. Поездка от аэропорта до центра города будет стоить от 10 AZN. Самая впечатляющая (и дорогая) поездка в такси – на «баклажанах», лондонских кебах, которые завезли в Баку накануне «Евровидения-2014» и перекрасили в фиолетовый цвет.
Еда
Описание национальной кухни Азербайджана – многостраничный труд. Если коротко, то еда на Апшероне сытная, часто жирная, а самое вкусное – всегда с бараниной. От советской кухни местным ресторанам достались оливье (в Баку его называют «столичным»), селёдка под шубой, которую часто готовят без селёдки, и домашний борщ. Бакинцы предпочитают заведения без лишнего лоска и блеска, рыбу едят только в ресторанах у моря в районе мечети Биби-Эйбат. Нельзя не упомянуть о сезонности местной кухни. В летнее меню входит всё, что готовят с овощами, – долма (в бакинском варианте – крохотные долмушки), мангал-салаты (печённый на огне баклажан с помидорами, луком, зеленью, заправленный маслом), стручковая фасоль с луком и яйцами, довга (похожий на окрошку на кефире летний суп). Зимой предпочитают сытное, мучное – дюшпяря (маленькие пельмени, они всегда подаются с бульоном, в который добавляют ложку виноградного уксуса и чеснок), хингал (отваренные тонкие листья теста под фаршем с луком), кюфта-бозбаш (наваристый суп с огромными фрикадельками, картофелем и нутом). Круглогодично едят кутабы (тонкие лепёшки в виде полумесяца с разной начинкой от мяса и потрошков до сыра и тыквы) и плов, в вариациях которого за три дня не разберёшься. Самый популярный праздничный шах-плов представляет собой «упакованный» в листья тонкого лаваша рис, внутри которого мясо, лук, каштаны, сухофрукты. Отдельного тома заслуживает азербайджанская выпечка – сладкая и солёная. Бакинцы могут перекусить похожим на солнце шор-гогалом, многослойным круглым пирожком с солёной начинкой из специй, а на праздник на столе обязательно будет шекербура (пирожок с перемолотыми орехами и сахарным песком) и пахлава. Всё это можно купить почти в любом магазине, но лучше брать выпечку в кондитерских и магазинах при частных пекарнях.
Сувениры
Подушки, тряпичные сумки, керамические чашки и тарелки с национальными узорами, солонки-перечницы с изображениями колоритных котов, картины современных азербайджанских художников по приемлемой цене найдёте у бренда Chelebi, их магазинчики разбросаны по всему городу, а самый большой рядом с комплексом PortBaku. В Старом городе можно купить традиционный сувенир в виде граната и изделия из меди, грушевидные стаканчики армуды, из которых тут пьют чай. Самый дорогой сувенир – ковёр. Если хотите купить его по нормальной цене – возьмите с собой местного, цена для бакинцев всегда ниже в разы. Из съедобных сувениров лучшие – варенья из белой черешни, фейхоа из апшеронского белого инжира от Bizim tarla.
Жильё
В Баку широко представлены сетевые отели класса люкс, большинство из них находится в центре – Four Seasons Hotel Baku, Hilton Baku, Marriott Absheron Baku, Pullman Baku, The Landmark Hotel Baku. Цены – от €150 в зависимости от сезона и отеля.
Цены
1 азербайджанский манат ≈ 38 руб.*
-
5 AZN – чайник заварного чая
-
0,5 AZN – Кутаб с мясом
-
2,5 AZN – Килограмм помидоров в магазине
-
0,3 AZN – Поездка на наземном транспорте
-
15 AZN – билет в Центр Гейдара Алиева
-
70 AZN – Кялагаи – шёлковый платок с узором
-
145 AZN – Номер в отеле Pullman Baku
-
6 AZN – Бокал вина
-
12 AZN – Вход на Девичью башню
-
1 AZN – Проезд на фуникулёре
-
14 AZN – Билет на спектакль театра Марионеток
-
3 AZN – Баночка варенья из белой черешни
*Курс на момент публикации номера
В эпоху нефтяного бума Баку заполнился творениями лучших архитекторов начала прошлого века — Иосифа Плошко (дворец мецената Муртузы Мухтарова), Юзефа Гославского (здание нынешней Бакинской мэрии). В наши дни в столице снова то и дело появляются новые архитектурные достопримечательности. Лучшая смотровая площадка — рядом с Нагорным парком, куда можно подняться на фуникулёре, неподалёку — комплекс Flame Towers, ставший символом нового Баку, внизу — Национальный парк, он же Приморский бульвар. Прогулка обязательна: подышать морем, посмотреть на диковинные растения, свезённые со всего света (есть даже столетний баобаб), перекусить с видом на залив и оценить новую архитектуру — центр Мугама, торговый центр Park Bulvar. Музей Ковра (azcarpetmuseum.az) располагает уникальной коллекцией и сам выглядит как произведение искусства. Плавные формы Центра Гейдара Алиева, творения Захи Хадид, символизируют вечность. Огромное здание, белоснежное внутри и снаружи — многофункциональная площадка, где выставочные залы, лишённые углов, перетекают один в другой. Здесь постоянная экспозиция об истории страны и уникальные выставки от Альфонса Мухи до Энди Уорхола. Ещё одна мировая звезда, оставившая след в архитектуре города, — Норман Фостер, его бюро разработало проект в восточной части Баку Ağ Şəhər («Белый город»).
Поиграть с огнем
Светлана Гасанова, исполнительный директор туркомпании Aze Turizm
В расположенном неподалёку от города заповеднике Гобустан можно увидеть тысячи наскальных рисунков, оставленных первобытными людьми. По некоторым подсчётам, здесь около 6000 петроглифов! История о том, как обнаружили это уникальное место, хроники первых раскопок и фото Тура Хейердала, который дважды посещал «край оврагов», собраны в ультрасовременном музее. Рядом — грязевые вулканы, разбросанные по потрескавшейся земле, совершенно космическое зрелище. Ещё одно чудо природы — горящая гора Янардаг. Сюда лучше приезжать вечером, чтобы увидеть, как живописно полыхает природный газ. В этой же части бакинского пригорода — храм огнепоклонников Атешгях в посёлке Сураханы. А по дороге к аэропорту — курортный посёлок Мардакяны, где находятся историко-этнографический заповедник «Гала» и дом-музей Сергея Есенина, в котором тот жил с женой Софьей Толстой летом 1925 года. Лучшие пляжи, кстати, тоже здесь.
Найти своих
Лейла Лейсан, блогер, журналист
Лучший способ узнать, как проехать, куда пойти и что купить, а заодно найти гида, переводчика и водителя, — написать пост в одной из групп в фейсбуке по запросу «Баку». «Сарафанное радио» работает у нас безотказно. Вообще бакинское гостеприимство не стереотип. Мы всегда стараемся показать как можно больше и накормить как можно вкуснее. У нас принято «гулять гостя» за свой счёт. Спросите дорогу у местного — не просто посадит на нужный автобус, но ещё и расплатится своей транспортной картой.
Предаться чревоугодию
Эллада Горина, психолог, писатель
Хотите попробовать настоящую местную кухню — напроситесь в гости. Вариант «почти как дома» можно найти у древних стен Ичери-шехер, к которым лепятся уютные ресторанчики. В Sehrli Təndir (Kiçik Qala küçəsi, 19) юркая женщина в традиционном платке прямо из печи выхватывает горячий тяндир-чурек, его надо макать в садж (блюдо из мяса и овощей, приготовленное на открытом огне на широкой плоской сковороде). В ресторане Manqal (manqal.az) — веером уложенные и пересыпанные сумахом кутабы, изогнутые рёбрышки кебаба и тонкие листы хингаля с золотистым лучком и кудрявым фаршем. Хорош и завтрак: pomidor yumurta — омлет с помидорами на топлёном масле, выдержанный в бараньих бурдюках белый сыр мотал, хлеб, мёд, сливки и варенье из белого апшеронского инжира. В Terrace Garden (Boyuk Gala, 20) можно с крыши наблюдать весь город, Девичью башню и море. Если гламур и блеск не в приоритете, лучше зарулить в İstirahət restoranı (Həsən Salmani küçəsi, 7) — цены более чем умеренные, чего не скажешь о порциях шашлыков, салатов и рыбы. А когда захочется впечатлений, добро пожаловать в Telequlle (telequlle.az) — ресторан в телебашне вращается в суфийском танце, пока несут порцию üç bacı, томлённых на маленьком ходу и любовно начинённых фаршем баклажанов, помидоров и перцев.
Послушать джаз
Таир Эйнуллаев, заслуженный артист, заведующий отделением хореографии Гимназии Искусств им. А.Н. Алекперова
Музыка в Баку звучит даже под землёй — в метро о прибытии поезда оповещают фрагменты из народных песен и произведений национальных композиторов. Традиционный мугам, признанный ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия, можно услышать в каждом дворе, ну и, конечно, в Международном центре Мугама на Приморском бульваре. Эти лирические, философские, душераздирающие песнопения под аккомпанемент и без него — для истинных исследователей фольклора, лягут на слух не каждому. Знаменитый бакинский джаз основан, к слову, тоже на мугамном ладе. Каждую осень в Баку проходит Международный фестиваль джаза и собирает мировых звёзд. Концерты часто бесплатные и в удивительных местах, например, в католической кирхе. Весной танцы, музыка и знаменитый азербайджанский «рэп» — мейхана («Давай, до свидания! » — это он) заполоняют улицы, когда в стране масштабно празднуют Навруз.
Записаться на дегустацию
Ая Руфин, модный фотограф
Азербайджан ещё в советские годы славился разнообразными сортами винограда. В период антиалкогольной кампании виноградники были вырублены, но в 2008 году в стране высадили 7000 га марочных сортов, а на производство пригласили итальянцев и французов. И сегодня в Баку можно насладиться невероятным количеством местных вин. Не пропустите интересные и достойные белые сорта матраса, баяншира, кишмиш. Ну и абсолютный сюрприз — гранатовое вино, новый и диковинный вкус. В Баку множество хороших энотек и винных баров. Особенно популярны бар Kefli (Tərlan əliyarbəyov, 4a), где обстановка простая, но уютная, а также заведения The Cork (Tərlan əliyarbəyov, 13F) и Room (Tərlan əliyarbəyov, 10).
Накупить сувениров
Деляра Везирова, дизайнер, основатель бренда ZZor
Для шопинга советую Spot Сoncept Store (Bülbül prospekti, 37B), где представлены местные дизайнерские марки (бонус — вкусный кофе). Другой гигант на рынке товаров ручной работы — студия Ninkacards (ninkacards.com). Здесь можно отовариться по полной: авторские открытки, экосумки с национальным узором, традиционные шёлковые платки кялагаи, украшения из серебра с классическим азербайджанским символом — бутой. Новое место «паломничества» всех бакинцев от мала до велика — огромный книжный Baku Book Center (bakubookcenter.az). Здесь можно не только весь день сидеть и читать любую книгу с полки, но и подобрать сувенир с национальной темой в отделе I love Baku.
(Лучшие бакинские сувениры — это старинные вещи, антикварные ковры и предметы быта. Фото: age / East News)
Сторговаться
Эльбай Касимзаде, председатель Союза архитекторов Азербайджана
Самый древний базар Баку — рыночная площадь в Ичери-шехер за Девичьей башней. Теперь здесь торгуют сувенирами и антиквариатом. А продукты покупают на Новом рынке Təzə bazar на улице Самеда Вургуна (Səməd Vurğun küçəsi). Он был построен в советское время как альтернатива полулегальному базару в районе Кубинки, где можно было купить что угодно — от ржавого гвоздя до пулемёта и ещё французское пальто. Красивый, облицованный гранитом и очень большой Yaşıl bazar (Зелёный базар) на проспекте Хатаи недорогой, но коренные бакинцы продолжают ходить на Təzə bazar. Я там всю жизнь покупаю зелень у одного и того же продавца. Я начал ходить на базар, когда мне было лет 18, а зеленщик тогда был 14-летним мальчишкой, помогал отцу. Сегодня мы уже встречаемся как братья. Первый раз попав на бакинский рынок, надо терпеливо обойти весь базар и понять логистику, поймать движение, осознать, почему люди идут сначала в одном направлении, а только потом в другом. Хотите купить легендарные бакинские помидоры — слушайте аромат. Если пахнут — это они.
Координаты
Как добраться: прямые рейсы до Баку есть у «Аэрофлота» (aeroflot.ru), Azal (azal.az), S7 (s7.ru) и «ЮТэйр» (utair.ru). От 5000 руб.
Виза: не требуется.
Сезон
Самое приятное время в Баку — вторая половина весны. Но розы здесь цветут и в ноябре, а солнцезащитные очки могут пригодиться и в февральский день. Cамый жаркий месяц — август, температура воздуха поднимается до +45 °С в тени. Купальный сезон длится с мая по сентябрь включительно.
Транспорт
Бакинское метро имеет две длинные ветки, и передвигаться в подземке довольно удобно, тем более что основные достопримечательности расположены в пешей доступности от станций. Можно ездить и на автобусах, большинство из которых красного цвета, с маршрутным табло, на котором отображаются остановки. Оплата только по магнитным карточкам, их можно приобрести и пополнить на некоторых остановках наземного транспорта и на всех станциях метро. В Баку невероятное количество служб такси. При заказе по телефону вам сразу скажут примерную стоимость. Поездка от аэропорта до центра города будет стоить от 10 AZN. Самая впечатляющая (и дорогая) поездка в такси — на «баклажанах», лондонских кебах, которые завезли в Баку накануне «Евровидения-2014» и перекрасили в фиолетовый цвет.
Еда
Описание национальной кухни Азербайджана — многостраничный труд. Если коротко, то еда на Апшероне сытная, часто жирная, а самое вкусное — всегда с бараниной. От советской кухни местным ресторанам достались оливье (в Баку его называют «столичным»), селёдка под шубой, которую часто готовят без селёдки, и домашний борщ. Бакинцы предпочитают заведения без лишнего лоска и блеска, рыбу едят только в ресторанах у моря в районе мечети Биби-Эйбат. Нельзя не упомянуть о сезонности местной кухни. В летнее меню входит всё, что готовят с овощами, — долма (в бакинском варианте — крохотные долмушки), мангал-салаты (печённый на огне баклажан с помидорами, луком, зеленью, заправленный маслом), стручковая фасоль с луком и яйцами, довга (похожий на окрошку на кефире летний суп). Зимой предпочитают сытное, мучное — дюшпяря (маленькие пельмени, они всегда подаются с бульоном, в который добавляют ложку виноградного уксуса и чеснок), хингал (отваренные тонкие листья теста под фаршем с луком), кюфта-бозбаш (наваристый суп с огромными фрикадельками, картофелем и нутом). Круглогодично едят кутабы (тонкие лепёшки в виде полумесяца с разной начинкой от мяса и потрошков до сыра и тыквы) и плов, в вариациях которого за три дня не разберёшься. Самый популярный праздничный шах-плов представляет собой «упакованный» в листья тонкого лаваша рис, внутри которого мясо, лук, каштаны, сухофрукты. Отдельного тома заслуживает азербайджанская выпечка — сладкая и солёная. Бакинцы могут перекусить похожим на солнце шор-гогалом, многослойным круглым пирожком с солёной начинкой из специй, а на праздник на столе обязательно будет шекербура (пирожок с перемолотыми орехами и сахарным песком) и пахлава. Всё это можно купить почти в любом магазине, но лучше брать выпечку в кондитерских и магазинах при частных пекарнях.
Сувениры
Подушки, тряпичные сумки, керамические чашки и тарелки с национальными узорами, солонки-перечницы с изображениями колоритных котов, картины современных азербайджанских художников по приемлемой цене найдёте у бренда Chelebi, их магазинчики разбросаны по всему городу, а самый большой рядом с комплексом PortBaku. В Старом городе можно купить традиционный сувенир в виде граната и изделия из меди, грушевидные стаканчики армуды, из которых тут пьют чай. Самый дорогой сувенир — ковёр. Если хотите купить его по нормальной цене — возьмите с собой местного, цена для бакинцев всегда ниже в разы. Из съедобных сувениров лучшие — варенья из белой черешни, фейхоа из апшеронского белого инжира от Bizim tarla.
Жильё
В Баку широко представлены сетевые отели класса люкс, большинство из них находится в центре — Four Seasons Hotel Baku, Hilton Baku, Marriott Absheron Baku, Pullman Baku, The Landmark Hotel Baku. Цены — от €150 в зависимости от сезона и отеля.
Цены
1 азербайджанский манат ≈ 38 руб.*
5 AZN — чайник заварного чая
0,5 AZN — Кутаб с мясом
2,5 AZN — Килограмм помидоров в магазине
0,3 AZN — Поездка на наземном транспорте
15 AZN — билет в Центр Гейдара Алиева
70 AZN — Кялагаи — шёлковый платок с узором
145 AZN — Номер в отеле Pullman Baku
6 AZN — Бокал вина
12 AZN — Вход на Девичью башню
1 AZN — Проезд на фуникулёре
14 AZN — Билет на спектакль театра Марионеток
3 AZN — Баночка варенья из белой черешни
*Курс на момент публикации номера