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Самолет с самыми длинными крыльями успешно провел первый полет
Гигант, получивший название Stratolaunch, находился в воздухе на протяжении двух с половиной часов.
National Geographic Россия
15 апреля 2019 в 12:19
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Самый длиннокрылый самолет в мире создан компанией Stratolaunch Systems Corporation. С момента начала работ до первого полноценного запуска прошло восемь лет. Предполагается, что Stratolaunch будет использоваться для запуска объектов весом до 500 000 фунтов (227 тонн) на околоземную орбиту.
Первый полет Stratolaunch состоялся 13 апреля 2019 года. Самолет пролетел над пустыней Мохаве, что на юго-западе США, развив максимальную скорость 304,16 километра в час и поднявшись на высоту 5,18 километра. В ходе тестирования команда инженеров, в частности, проверяла способность самолета к маневрированию и изменениями скоростного режима. Испытания были признаны успешными.
Длина Stratolaunch составляет 73 метра, а размах крыльев – 117,3 метра (рекордный показатель в истории авиации).
Stratolaunch Systems Corporation – детище Пола Аллена, сооснователя Microsoft и одного из богатейших людей планеты, умершего 15 октября 2018 года в возрасте 65 лет.