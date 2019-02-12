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  • Швейцарцы научили робота кататься на коньках: видео
    Фото: WEF19 | Skaterbot / YouTube
  • Швейцарцы научили робота кататься на коньках: видео
    Фото: WEF19 | Skaterbot / YouTube
Техника

Швейцарцы научили робота кататься на коньках: видео

Машина, получившая название Skaterbot, представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
National Geographic Россия
12 февраля 2019 в 15:40
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Skaterbot – четвероногий робот, разработанный в Швейцарской высшей технической школе (Цюрих). Вместо колес, на которых передвигаются уже известные шагоходы, Скейтерботу приделали коньки.

Когда робот сделал первые движения на льду, один из зрителей воскликнул: «Я начинал точно так же!»

Skaterbot способен адаптироваться к поверхности и, таким образом, учиться передвигаться по ней самостоятельно. Обратите внимание на ноги машины: они двигаются попеременно то вправо, то влево, что позволяет ей продолжать движение по скользкому покрытию.

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