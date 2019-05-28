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Цветы посажены, альпийский бельведер официально считается открытым! Фото: Clarins Group
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Слева направо: Кристиан Куртен-Кларанс, Жан-Пьер Николя, заведующий отделом Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского государственного университета Сергей Смирнов, генеральный директор Clarins Group в России Эдгар Шабанов. Фото: Clarins Group
Прекрасный вид в «Аптекарском огороде»
NG: Альпийский бельведер – первый ботанический проект Clarins Group в России. Есть ли что-то подобное в других странах?
Кристиан Куртен-Кларанс: Конечно. Первый опыт был в Ботаническом саду Сингапура. В благодарность сотрудники сада назвали в 2010 году одну из орхидей в честь меня и моего брата – Renanthera Clarins Christian & Olivier, за что я им очень признателен. Мы оказываем поддержку ботаническим садам в Индии и Таиланде. Пхумипон Адульядет, предыдущий король Таиланда, много внимания уделял устойчивому развитию. Он основал огромный ботанический сад на севере страны. Есть надежда, что его дети продолжат дело отца. А для нас каждый приезд в эту местность – еще и возможность встретиться с людьми, чтобы узнать больше о местных растениях и их свойствах. Поэтому я беру в такие поездки Жана-Пьера Николя.
NG: Жан-Пьер, что скажете о московском бельведере?
Жан-Пьер Николя: Я видел список растений и перед открытием походил по дорожкам и изучил их поближе. Я очень доволен: здесь немало растений, которые цветут в мае. Мне было бы также очень интересно увидеть сад, в котором сохранялись бы и местные растения. Несколько лет назад мы были на Алтае и помним, насколько это фантастическое место. И очень важное с той точки зрения, что там, так же, как и в Альпах, много редких растений и некоторые из них могут находиться под угрозой.
ККК: Немного поясню. Clarins Group выращивает значительную часть нашего растительного сырья на нашем собственном участке во Французских Альпах. Напомню, что мы используем для производства наших средств растения из самых чистых уголков планеты. С 1990-х мы участвуем в природоохранных проектах в Альпах, потому что Альпы – самая большая и чистая экосистема в Европе. С тех пор, как я побывал на Алтае, я думал о возможности подобных инициатив и в этом регионе. В Горном Алтае нет пестицидов, нет промышленности, воздух и воды очень чисты. Сейчас мы с ботаниками из России выделили шесть или семь видов растений с Алтая, которые рассматриваем в качестве будущих ингредиентов для наших средств. Когда я говорю об участке территории для сбора растений, я подразумеваю, что ущерб природе наноситься не будет: мы не извлекаем корни – только умеренное количество листьев и плодов.
NG: То есть в обозримом будущем в средствах Clarins будут использоваться растительные ингредиенты российского происхождения?ККК: Совершенно верно. В следующем году или еще через год-два – мы пока не знаем. Но есть такое правило: природа не терпит спешки. Если, например, я сажаю лещину, я точно знаю: через шесть лет у меня будут орехи. Всему свое время.