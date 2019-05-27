Приглашаем на экофестиваль «Красота в действии»
Встречаемся в парке Сокольники в субботу, 8 июня.
Промо
27 мая 2019 в 18:29
Журнал «National Geographic Россия» совместно с Ив Роше представит на мероприятии экологическую инсталляцию, посвященную рождению красоты в природе. На стенах большого лабиринта, изготовленного специально для фестиваля, все желающие смогут изобразить рождение красоты или просто порисовать в свое удовольствие под руководством опытных художников.
Также на фестивале предусмотрена развлекательная программа, мастер-классы и многое другое.