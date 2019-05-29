Новые часы Montblanc 1858 Split Second Chronograph: надежность, вошедшая в историю
Легендарные часы Minerva, отличавшиеся точностью, надежностью и превосходной считываемостью показаний, предназначались для военных и альпинистов. Коллекция 1858, вдохновленная этими историческими моделями, — дань уважения Montblanc выдающемуся наследию часовой мануфактуры Minerva.
Часы Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 100
Подобно оригинальной модели, у часов Montblanc 1858 Split Second Chronograph есть телеметрическая шкала, расположенная по краю циферблата. Эта деталь — неотъемлемая особенность легендарных хронографов Minerva. Телеметр позволяет измерить дистанцию между видимым и звуковым явлениями, например, между вспышкой молнии и раскатом грома в грозу. Стрелка хронографа начинает движение в момент видимой вспышки (молния) и останавливается, когда послышится звук (гром). Показания шкалы, отображающие дистанцию в километрах, позволяют с первого взгляда определить удаленность явления от наблюдателя (в данном случае, например, грозы). Градуировка шкалы производится исходя из скорости звука в воздухе, приблизительно равной 340 м/с (1115 футам в секунду).
Часы также оснащены тахиметром (base 1000), шкала которого в виде спирали (colimaçon) расположена в центре циферблата и позволяет пользователю замерять временные отрезки длительностью до трех минут, в отличие от традиционных хронографов со шкалой вокруг циферблата, ограничивающихся лишь одноминутными замерами. Тахиметрическая шкала служит для определения скорости движущегося объекта, например, автомобиля, на заданном расстоянии. Как только движущийся автомобиль пересекает нулевую отметку замеряемого отрезка, длина которого соответствует стандартному расстоянию, взятому за основу при градуировке шкалы, владелец часов приводит в действие стрелку хронографа и останавливает ее, когда автомобиль минует финальную точку. Значение на тахиметрической шкале, на которое укажет стрелка, отображает скорость в километрах в час или милях в час.
Механизм также оснащен комплексным усложнением rattrapante (сплит-секундным счетчиком), разработанным инженерами Montblanc и позволяющим пользователю производить промежуточные замеры времени, не прерывая текущего измерения более длительного периода. Усложнение rattrapante можно увидеть сквозь окошко из сапфирового стекла на задней крышке корпуса данной модели, как и в традиционных часах с аналогичной функцией.
Часы Montblanc 1858 Split Second Chronograph в 44-миллиметровом корпусе, выполненном полностью из бронзы с сатинированной отделкой, украшены циферблатом с лаковым покрытием черного цвета с деталями оттенка розового золота, что подчеркивает винтажный стиль модели, а также обеспечивает превосходную считываемость всех показаний в любое время суток. Стекло с внутренней стороны имеет антимагнитное защитное покрытие, обеспечивающее высокую точность показаний обеих секундных стрелок хронографа. Показания хронографа отображаются при помощи центральной секундной стрелки с покрытием из розового золота, сплит-секундной стрелки белого цвета и минутного счетчика в положении «3 часа».
Часы Montblanc 1858 Split Second Chronograph Limited Edition 100 оснащены новейшим мануфактурным калибром MB M16.31 с однокнопочным хронографом. Характерные особенности механизма: два колонных колеса, горизонтальная муфта и 50-часовой запас хода. При разработке механизма этих часов мастера ориентировались на оригинальный калибр Minerva 17.29, созданный в 30-е годы XX века. В свое время он использовался как для карманных, так и для наручных часов. Этот современный вариант легко узнаваем благодаря великолепной ручной отделке: узору «женевские волны» (Côtes de Genève), круговому зернению, внутренним углам и снятым фаскам. Свой вклад в узнаваемость изделия также вносят мелкие детали, такие как легендарная стрела богини Минервы, мост хронографа в виде латинской буквы «V» и большой винтовой баланс, который работает с традиционной частотой в 18 000 полуколебаний в час.
Надежность и качество часов этой коллекции подтверждены в результате 500-часовых испытаний, которым подвергаются все изделия и в ходе которых моделируются различные ситуации ношения часов, проверяются их состояние и работа в реальных условиях.