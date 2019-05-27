Онкология: хроники судеб в книге Оксаны Даровской
Оксана Даровская: « Мне хотелось создать хронику судеб российских людей, чьи дети перенесли онкологию. Прикоснуться к психологии ребенка и подростка, перенесшего жизнеугрожающую болезнь, рассказать об уникальном родительском опыте, приобретенном за время лечения ребенка. Ведь курс лечения ребенка от онкологии – это два-три года неустанного, кропотливого труда и колоссального человеческого терпения. Но результаты того стоят. По врачебным данным, от 80 до 95 % детей сегодня выходят из заболевания полностью».
Связующим звеном книги и источником контактов с семьями стал первый и единственный в России реабилитационный лагерь «Шередарь» во Владимирской области, проводящий бесплатные социально-реабилитационные программы для детей, переболевших онкологией, их братьев и сестер. На сегодняшний день в мире существует 30 лагерей подобного типа.
В книгу помещен разговор автора с московским бизнесменом и меценатом Михаилом Афанасьевичем Бондаревым, в 2012 году на свои средства построившим лагерь и возглавляющим его.
Помимо этого, в книгу вошли откровенные интервью ведущих специалистов Морозовской больницы и центра Блохина на Каширском шоссе, а также разговор с бизнесменом и меценатом Михаилом Бондаревым, с 2012 года возглавляющим построенный на его средства реабилитационный лагерь.
Книга является личной гражданской инициативой автора.