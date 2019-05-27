  • Онкология: хроники судеб в книге Оксаны Даровской
  • Онкология: хроники судеб в книге Оксаны Даровской
Калейдоскоп

Онкология: хроники судеб в книге Оксаны Даровской

1 июня 2019, в Международный день защиты детей, на книжном фестивале «Красная площадь» состоится презентация книги «Очень личная история. Опыт преодоления» московского автора Оксаны Даровской, публикующейся в издательствах «Азбука-Аттикус» и «РИПОЛ классик».
Промо
27 мая 2019 в 12:53
1
В основу книги легли 10 документальных историй, собранных в различных уголках России: от Подмосковья и Владимирской области до Самары и Красноярского края.

Оксана Даровская: « Мне хотелось создать хронику судеб российских людей, чьи дети перенесли онкологию. Прикоснуться к психологии ребенка и подростка, перенесшего жизнеугрожающую болезнь, рассказать об уникальном родительском опыте, приобретенном за время лечения ребенка. Ведь курс лечения ребенка от онкологии – это два-три года неустанного, кропотливого труда и колоссального человеческого терпения. Но результаты того стоят. По врачебным данным, от 80 до 95 % детей сегодня выходят из заболевания полностью».

Связующим звеном книги и источником контактов с семьями стал первый и единственный в России реабилитационный лагерь «Шередарь» во Владимирской области, проводящий бесплатные социально-реабилитационные программы для детей, переболевших онкологией, их братьев и сестер. На сегодняшний день в мире существует 30 лагерей подобного типа.

В книгу помещен разговор автора с московским бизнесменом и меценатом Михаилом Афанасьевичем Бондаревым, в 2012 году на свои средства построившим лагерь и возглавляющим его.

Помимо этого, в книгу вошли откровенные интервью ведущих специалистов Морозовской больницы и центра Блохина на Каширском шоссе, а также разговор с бизнесменом и меценатом Михаилом Бондаревым, с 2012 года возглавляющим построенный на его средства реабилитационный лагерь.

Книга является личной гражданской инициативой автора.

Тоже интересно

Как страшно быть девочкой

Обсудить
СМИ2
Ученые сняли на видео, как паук стреляет собой в жертву
Ученые сняли на видео, как паук стреляет собой в жертву
Тоже интересно
От чего зависит ваш IQ
От чего зависит ваш IQ
Женщины моря
Женщины моря