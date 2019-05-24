Туристы из Австрии, Словении и Японии отправились в путешествие по «Золотому кольцу Боспорского царства»
Новое винно-гастрономические путешествие летнего сезона 2019 года «Винные дороги Боспорского царства» запущено 22 мая. Тур рассчитан как на российских, так и на иностранных путешественников.
24 мая 2019 в 11:19
Первая группа уже отправилась по Золотому кольцу Боспора! В её составе – гости из Австрии, Словении и Японии. Они посетят археологический заповедник «Горгиппия», древний Пантикапей в Керчи – столицу Боспорского царства, памятники античности Севастополя и другие объекты культурно-исторического наследия.
В «Абрау-Дюрсо» и «Фанагории» для туристов созданы яркие экспозиции античной истории, которые рассказывают об исторических корнях виноделия в регионе. «Гай-Кодзор», «Долина Лефкадия», «Усадьба Мысхако» и «Поместье Голубицкое», работают по принципу французских шато, где стандартную дегустацию дополнят натуральными продуктами – сырами, мёдом, фермерскими овощами и фруктами.
Отдельная категория, без которой тур о виноделии в регионе был бы неполным, – это микровиноделие, производство авторских вин. Чтобы познакомиться с ним, туристы посетят винодельни в Анапе. Во время поездки эксперты рекомендуют путешественникам посмотреть жемчужины древнего Боспорского царства: Горгиппию (Анапа), Фанагорию и Гермонассу (Тамань), заказать жареных рапанов в «Винотеррии» и улиток в «Усадьбе Мысхако», продегустировать очень редкое – понтийское – вино, устроить фотосессию в лавандовых полях и принять ванну с шампанским.
Как отметил автор и координатор проекта, член Русского географического общества Христофор Коснтантиниди, «проект впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации и культуры».
Глобальный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет уникальное историческое наследие южных регионов России. Маршрут проходит по местам, где в античное время располагались города древнего государства на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города федерального значения – Севастополя.
Ранее «Золотое кольцо Боспорского царства» отметил президент России. 25 апреля 2019 года В.В. Путин на заседании попечительского совета РГО он выделил маршрут как один из наиболее важных туристических проектов, способных показать Россию миру во всем её многообразии.
«Золотое кольцо Боспорского царства» сегодня уже включает в себя более 30 объектов культурно-исторического наследия, музейных комплексов, археологических площадок и современных объектов туристского показа античной тематики на территории 11 городов Юга России. Проект объединил свыше 200 объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города Горгиппия и Фанагория.
«Отправившись в поездку, гости региона смогут открыть для себя традиции виноградарства и виноделия на Юге России, познакомиться с опытом винных хозяйств, оценить истинный вкус «Напитка Богов», попробовать местные эко-продукты», – рассказала член правления Российского Союза Туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.
В «Абрау-Дюрсо» и «Фанагории» для туристов созданы яркие экспозиции античной истории, которые рассказывают об исторических корнях виноделия в регионе. «Гай-Кодзор», «Долина Лефкадия», «Усадьба Мысхако» и «Поместье Голубицкое», работают по принципу французских шато, где стандартную дегустацию дополнят натуральными продуктами – сырами, мёдом, фермерскими овощами и фруктами.
Отдельная категория, без которой тур о виноделии в регионе был бы неполным, – это микровиноделие, производство авторских вин. Чтобы познакомиться с ним, туристы посетят винодельни в Анапе. Во время поездки эксперты рекомендуют путешественникам посмотреть жемчужины древнего Боспорского царства: Горгиппию (Анапа), Фанагорию и Гермонассу (Тамань), заказать жареных рапанов в «Винотеррии» и улиток в «Усадьбе Мысхако», продегустировать очень редкое – понтийское – вино, устроить фотосессию в лавандовых полях и принять ванну с шампанским.
Как отметил автор и координатор проекта, член Русского географического общества Христофор Коснтантиниди, «проект впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации и культуры».
Глобальный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет уникальное историческое наследие южных регионов России. Маршрут проходит по местам, где в античное время располагались города древнего государства на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города федерального значения – Севастополя.
Ранее «Золотое кольцо Боспорского царства» отметил президент России. 25 апреля 2019 года В.В. Путин на заседании попечительского совета РГО он выделил маршрут как один из наиболее важных туристических проектов, способных показать Россию миру во всем её многообразии.
«Золотое кольцо Боспорского царства» сегодня уже включает в себя более 30 объектов культурно-исторического наследия, музейных комплексов, археологических площадок и современных объектов туристского показа античной тематики на территории 11 городов Юга России. Проект объединил свыше 200 объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города Горгиппия и Фанагория.
«Отправившись в поездку, гости региона смогут открыть для себя традиции виноградарства и виноделия на Юге России, познакомиться с опытом винных хозяйств, оценить истинный вкус «Напитка Богов», попробовать местные эко-продукты», – рассказала член правления Российского Союза Туриндустрии, генеральный директор туроператорской компании «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.