Калейдоскоп

Уборка дома = забота о планете

Вместе с Amway вспоминаем два события из истории — два аргумента вести экологичный образ жизни.
27 мая 2019 в 11:49
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  • Уборка дома = забота о планете
...1970-е, Великие озёра на границе США и Канады. Берега и волны одного из них – Эри – в густой зелёной тине. Гибнет рыба. Пить из озера нельзя, даже прокипятив воду. Почему?

Всё дело в том, что вместе со водами рек в Эри годами утекали соединения фосфора. В окрестных городах и фермах они массово применялись в составе чистящих средств и удобрений – а попадая в озеро, вызывали колоссальный прирост микроскопических водорослей. Крошечные растения плодились, жадно потребляя кислород и вырабатывая смертельные нейротоксины.
  • Уборка дома = забота о планете
    Последствия загрязнения аукаются и поныне: вот снимок озера в сентябре 2017 года. Фото: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory

Тогда власти Канады и Штатов обязались уменьшить сброс промышленных и сельскохозяйственных отходов в озеро. В те же года компания Amway представила свой первый порошок для стирки, в котором не было ни грамма фосфатов.

Более того, с начала 2000-х компания стала поставлять бесфосфатные средства в самые разные страны. И вовремя – потому что фосфор грозит не только североамериканским, но и сибирским озёрам. Последние года на Байкале – те же симптомы, что появились на Эри 50 с лишним лет назад и наблюдаются до сих пор.

Сегодня чистящие средства Амвэй представлены несколькими категориями: для мытья посуды, для стирки вещей и универсальными чистящими средствами.

Откатимся подальше в прошлое. За 8 000 лет до нашей эры человек переходит от охоты и собирательства к выращиванию растений – событие, которое изменило общество и обеспечило наше развитие.
  • Уборка дома = забота о планете
    Фото: Amway Connections

Сегодня, десять тысячелетий спустя, мы по-прежнему нуждаемся в плодородной земле – но свободных территорий всё меньше, а под плантации вырубаются леса. Наступает пора для нового эволюционного витка: развития сельского хозяйства, которое не наносит урона планете. 

Сырье, которое использует Amway, производится по всем принципам устойчивого земледелия – и это пример по-настоящему передовой компании. 

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