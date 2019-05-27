Уборка дома = забота о планете
Вместе с Amway вспоминаем два события из истории — два аргумента вести экологичный образ жизни.
27 мая 2019 в 11:49
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Всё дело в том, что вместе со водами рек в Эри годами утекали соединения фосфора. В окрестных городах и фермах они массово применялись в составе чистящих средств и удобрений – а попадая в озеро, вызывали колоссальный прирост микроскопических водорослей. Крошечные растения плодились, жадно потребляя кислород и вырабатывая смертельные нейротоксины.
Тогда власти Канады и Штатов обязались уменьшить сброс промышленных и сельскохозяйственных отходов в озеро. В те же года компания Amway представила свой первый порошок для стирки, в котором не было ни грамма фосфатов.
Более того, с начала 2000-х компания стала поставлять бесфосфатные средства в самые разные страны. И вовремя – потому что фосфор грозит не только североамериканским, но и сибирским озёрам. Последние года на Байкале – те же симптомы, что появились на Эри 50 с лишним лет назад и наблюдаются до сих пор.
Сегодня чистящие средства Амвэй представлены несколькими категориями: для мытья посуды, для стирки вещей и универсальными чистящими средствами.
Откатимся подальше в прошлое. За 8 000 лет до нашей эры человек переходит от охоты и собирательства к выращиванию растений – событие, которое изменило общество и обеспечило наше развитие.
Сегодня, десять тысячелетий спустя, мы по-прежнему нуждаемся в плодородной земле – но свободных территорий всё меньше, а под плантации вырубаются леса. Наступает пора для нового эволюционного витка: развития сельского хозяйства, которое не наносит урона планете.
Сырье, которое использует Amway, производится по всем принципам устойчивого земледелия – и это пример по-настоящему передовой компании.
Сегодня чистящие средства Амвэй представлены несколькими категориями: для мытья посуды, для стирки вещей и универсальными чистящими средствами.
Откатимся подальше в прошлое. За 8 000 лет до нашей эры человек переходит от охоты и собирательства к выращиванию растений – событие, которое изменило общество и обеспечило наше развитие.
Сегодня, десять тысячелетий спустя, мы по-прежнему нуждаемся в плодородной земле – но свободных территорий всё меньше, а под плантации вырубаются леса. Наступает пора для нового эволюционного витка: развития сельского хозяйства, которое не наносит урона планете.
Сырье, которое использует Amway, производится по всем принципам устойчивого земледелия – и это пример по-настоящему передовой компании.