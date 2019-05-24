Большой семейный фестиваль Metro Family состоится 1 июня
В первый день лета парк «Красная Пресня» превратится в город детства. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы ярко, весело и познавательно провести солнечный выходной день всей семьей.
11 вещей, которые можно успеть сделать на Metro Family:
• Построить модель моста Леонардо да Винчи без единого гвоздя и не побояться пройтись по нему.
• Устроить соревнование в гольф и быстрее других участников загнать мячик в лунку.
• Выпустить внутреннего художника: рисовать на воде в технике эбру, раскрашивать лабиринт из картона, разрисовать лубок в старорусском стиле.
• Познакомиться с собакой-поводырем и узнать о роли «друга человека» в освоении Арктики и космоса.
• Проявить любопытство и узнать, как искать пятна на Солнце, как читать и писать шрифтом Брайля или как еще можно использовать обычную вешалку. Всем почемучкам найдется по затее, ведь можно столько всего: смотреть в телескопы за протуберанцами, управлять марсоходом, шифровать и дешифровать текст.
• Тем, кому руки даны не для скуки, особенно понравится делать полимерных червяков, цветных лизунов, учиться показывать фокусы, собирать робота-боксера и, конечно, выпиливать кораблики из фанеры, чтобы запустить их в водоеме парка. Вдохновиться интерактивными шоу от «сумасшедших» профессоров и заглянуть на маркет с наборами юного химика и научными игрушками для проведения опытов дома.
• Пройти тренинг, как вести себя в экстренной ситуации, если потерялся или посторонний приглашает уйти с детской площадки.
• Освоить маленькую машинку, узнать правила дорожного движения и основы безопасного поведения на дороге в декорациях, имитирующих реальную дорогу.
• Особенно уставшим от городской суеты предлагается «уйти под воду»: надеть шлем подводника и пройти мастер-класс по флажковой азбуке, а уже после этого можно и принять участие в пленэре на морскую тему.
• Придумать кричалку и поддержать своего утенка в благотворительном утином заплыве.
• Тем же, у кого еще хватит сил, организаторы приготовили игры из детства, в котором не было смартфонов, танцы народов мира и яркое шоу дронов. До встречи на Metro Family!
Где: ПКиО «Красная Пресня», ул. Мантулинская, 5
Когда: 1 июня, с 12:00 до 19:00.
Вход свободный, но обязательно с хорошим настроением. Подробная программа на сайте: www.metrofamily.ru. Также информацию можно найти на страницах фестиваля Вконтакте и в Инстаграме.