Созвездие «Хрустальный компас»: в Сочи названы победители национальной премии
17 мая в Зимнем театре Олимпийской столицы России состоялась церемония вручения международной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия — «Хрустальный компас».
23 мая 2019 в 15:42
Открыл церемонию вручения председатель экспертного совета премии «Хрустальный компас», почётный президент Русского географического общества, академик Владимир Котляков. Он выразил благодарность всем участникам за вклад в развитие и популяризацию достижений в поистине важных сферах жизни.
Действительно, все проекты, номинированные на премию «Хрустальный компас», – уникальные инициативы и воплощенные в жизнь идеи, способные, подобно звёздам, озарить окружающих своим светом. Проводником в этом удивительном созвездии выдающихся достижений и проектов стал народный артист РСФСР Сергей Шакуров, который представил зрителям номинантов и лауреатов премии «Хрустальный компас».
«Самое великое из чувств, свойственное нашим соотечественникам, это чувство любви к своей Родине. Чтобы вы не делали, вы распространяете эту самую замечательную и безобидную из хронических болезней. И только поэтому мы способны сделать наше будущее таким светлым, каким оно должно быть», – обратился к участникам церемонии начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов.
Престижная награда из хрусталя и серебра нашла 11 заслуженных обладателей – во всех 11 номинациях «географического Оскара». В десяти из них победителей определили члены жюри, и только в одной – «Признание общественности» – победа присуждалась по результатам народного голосования.
Лауреатом в этой, самой масштабной, номинации стал туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут был разработан Русским географическим обществом совместно с профильными министерствами курортов Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Жители Ростовской области совершили первую поездку по маршруту в конце февраля 2019 года, на Кубани он был запущен в марте.
"Хочу поблагодарить 20696 человек, которые проголосовали за «Золотое кольцо Боспорского царства». Этот туристический маршрут впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной цивилизации. Эта награда дает нам стимул для новых планов по развитию проекта", – подчеркнул автор и координатор проекта Христофор Константиниди.
Одиннадцать ярких звёзд зажглись на карте «Хрустального компаса», чтобы оставить свой след, освещать путь развития и нести тепло, находить отклик в сердцах людей и открывать новые горизонты.
Всего же за семь лет на соискание национальной премии «Хрустальный компас» было выдвинуто 2087 проектов и достижениий из 36 стран мира и всех 85 регионов России. А на сайте премии проекты поддержали своими голосами более 1 миллиона 700 тысяч человек. С каждым годом аудитория и география Премии растут, что свидетельствует о её престиже, значимости и международном авторитете. А значит созвездие «Хрустального компаса» будет все ярче и ярче светить – как ориентир всем идущим и ищущим.