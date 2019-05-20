«Золотое кольцо Боспорского царства» готово к приему гостей
В программу фестиваля включено свыше 30 площадок – это объекты культурно-исторического наследия, музейные комплексы, шоу-парки, места археологических раскопок и интерактивные площадки. Также в рамках проекта с 25 мая по 1 июня пройдет регата, которая объединит яхтсменов и любителей морских путешествий, а уже совсем скоро по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» можно будет путешествовать и винными дорогами, которые прокладываются по территории Краснодарского края и Крыма.
Амбассадорами проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» стали телеведущая 1TV Ирина Пудова, один из лучших боксеров в истории Костя Цзю и заслуженный артист России Аскольд Запашный.
«Мы ожидаем, что мероприятия посетит до миллиона человек. Проект развивается очень активно, каждый месяц добавляются одна-две новые площадки. Также проект вызывает большой интерес у гостиничного бизнеса и туроператоров», – сказал координатор проекта Христофор Константиниди.