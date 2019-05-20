  • «Золотое кольцо Боспорского царства» готово к приему гостей
    Фото: www.russian-bospor.ru
  • «Золотое кольцо Боспорского царства» готово к приему гостей
    В рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» также пройдет масштабная яхтенная регага
Калейдоскоп

«Золотое кольцо Боспорского царства» готово к приему гостей

18 мая в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму и Севастополе открылся туристический фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», который будет проходить до 13 июня.
National Geographic Россия
20 мая 2019 в 18:24
Недавно новый одноименный туристический маршрут вошел в топ-10 приоритетных проектов Федерального агентства по туризму. Его основная цель – рассказать об уникальных центрах античной цивилизации и культуры, где в прошлом существовали древние полисы Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Пантикапей (Керчь» и Херсонес (Севастополь).

В программу фестиваля включено свыше 30 площадок – это объекты культурно-исторического наследия, музейные комплексы, шоу-парки, места археологических раскопок и интерактивные площадки. Также в рамках проекта с 25 мая по 1 июня пройдет регата, которая объединит яхтсменов и любителей морских путешествий, а уже совсем скоро по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» можно будет путешествовать и винными дорогами, которые прокладываются по территории Краснодарского края и Крыма.

Амбассадорами проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» стали телеведущая 1TV Ирина Пудова, один из лучших боксеров в истории Костя Цзю и заслуженный артист России Аскольд Запашный.

  • Фото: www.russian-bospor.ru

«Мы ожидаем, что мероприятия посетит до миллиона человек. Проект развивается очень активно, каждый месяц добавляются одна-две новые площадки. Также проект вызывает большой интерес у гостиничного бизнеса и туроператоров», – сказал координатор проекта Христофор Константиниди.

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