Zeugma, Belvil и Ayscha: уют и роскошь на турецком курорте
Три варианта для тех, кто решил остановиться в Белеке
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28 мая 2019 в 20:01
Белек – одно из лучших мест пляжного отдыха в Турции, известное своим мягким климатом, песчаными пляжами и гольф-полями самого высокого уровня. Отели Papillon Ayscha, Papillon Belvil и Papillon Zeugma Relaxury расположены прямо на побережье. Можно отправиться плавать в море, либо расположиться у одного из многочисленных бассейнов. Для тех, кто даже на отдыхе не готов отказаться от любимых силовых и фитнес-упражнений, открыты великолепно оснащенные спортивные центры, а развлекательная часть представлена аниматорами, конкурсами и дискотеками. Визитные карточки отеля Aysha: стиль кантри, сады, цветы и уютные двухэтажные домики, а Belvil знаменит ландшафтными садами и собственной эвкалиптовой рощей.
Различные категории номеров – от стандартных до президентских сьютов с собственным бассейном – удовлетворят запросы любого гостя. В ресторанах, работающих по системам «шведский стол» и à la carte, представлены блюда кухонь практически со всего мира. Отдельный бонус: некоторые из них открыты даже ночью. Не менее разнообразен выбор баров с изюминкой в виде Beer House, где представлен просто колоссальный выбор пива: от легендарных марок до шикарного крафта.
Все три отеля специализируются на курортном оздоровительном отдыхе: гостям предлагаются хамам и различные виды массажей, в том числе эксклюзивные, лечебные и аюрведические. Отдельная программа разработана для детей: ванильные и шоколадные обертывания, детский маникюр, пенный и массажи с маслами в компании с родителями и многое другое.
Zeugma – самый новый и самый комфортный отель в линейке Papillon. Его слоган «Relaxury» образован от английских слов «relax» – «расслабление», и «luxury» – «роскошный». Это находит отражение уже в архитектуре: главное здание делит территорию пополам. Со стороны моря расположены семейная часть с анимацией и развлечениями, а другая часть представляет собою лаунж с шикарными виллами – и там царит умиротворение.
Отдельного упоминания заслуживает специальная зона для приезжающих и выезжающих «ZeLounge», оборудованная раздевалками, душем и лежаками. Те, кто приезжает раньше официального времени заселения или уезжает позже, не теряют ни минуты от отдыха на курорте.
Узнайте больше об отелях Papillon на официальном сайте или по телефону +90 549 824 14 54. Или же, для начала, просто полистайте их Инстаграм.
Различные категории номеров – от стандартных до президентских сьютов с собственным бассейном – удовлетворят запросы любого гостя. В ресторанах, работающих по системам «шведский стол» и à la carte, представлены блюда кухонь практически со всего мира. Отдельный бонус: некоторые из них открыты даже ночью. Не менее разнообразен выбор баров с изюминкой в виде Beer House, где представлен просто колоссальный выбор пива: от легендарных марок до шикарного крафта.
Все три отеля специализируются на курортном оздоровительном отдыхе: гостям предлагаются хамам и различные виды массажей, в том числе эксклюзивные, лечебные и аюрведические. Отдельная программа разработана для детей: ванильные и шоколадные обертывания, детский маникюр, пенный и массажи с маслами в компании с родителями и многое другое.
Zeugma – самый новый и самый комфортный отель в линейке Papillon. Его слоган «Relaxury» образован от английских слов «relax» – «расслабление», и «luxury» – «роскошный». Это находит отражение уже в архитектуре: главное здание делит территорию пополам. Со стороны моря расположены семейная часть с анимацией и развлечениями, а другая часть представляет собою лаунж с шикарными виллами – и там царит умиротворение.
Отдельного упоминания заслуживает специальная зона для приезжающих и выезжающих «ZeLounge», оборудованная раздевалками, душем и лежаками. Те, кто приезжает раньше официального времени заселения или уезжает позже, не теряют ни минуты от отдыха на курорте.
Узнайте больше об отелях Papillon на официальном сайте или по телефону +90 549 824 14 54. Или же, для начала, просто полистайте их Инстаграм.